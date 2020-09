Có 4 cách chọn giày để bạn trông cao ráo, bắp chân to hóa thon gọn: Hay nhất là chiêu chọn tất chẳng ai ngờ đến

Bên cạnh việc kết hợp quần áo thì các cô gái cũng nên chọn cho mình kiểu giày nịnh dáng.

Bắp chân to là nỗi khổ của nhiều người. Và nếu không chọn giày khéo léo thì tình hình sẽ còn nan giải hơn. Đừng nghĩ giày dép không quan trọng nhé vì chúng cũng giúp tôn dáng, hoặc có khi sẽ vô tình dìm dáng bạn. Các chuyên gia cũng chỉ ra những kiểu giày giúp "hack" chân thon vài nấc, bạn hẳn là nên xem qua vì biết đâu những tips sau sẽ có ích cho bạn trong việc mặc đẹp mỗi ngày.

Nên tránh: Những kiểu giày có mũi tròn

Nên diện: Giày có mũi thuôn nhọn

Với những cô nàng có bắp chân to thì khi diện giày, bạn hãy cân nhắc những em có phần mũi giày tròn nhé, vì kiểu giày này sẽ khiến chân trông tròn trịa hơn, chẳng những không tôn chân mà còn làm chân có vẻ ngắn đi, khuyết điểm càng lộ rõ. Thay vào đó, hãy chọn những đôi giày có mũi thuôn và thân giày thuôn dài nhằm tạo cảm giác chân mảnh mai hơn.

Nên tránh: Giày gót nhọn

Nên diện: Giày cao gót đế thô

Giày cao gót là item không thể thiếu của nhiều cô gái. Tuy nhiên, để diện giày cao gót cho đẹp và nịnh dáng hơn thì hội chị em có bắp chân to nên hạn chế giày gót nhọn vì chúng được cho là "thủ phạm" khiến bạn trông tăng cân. Nghe có vẻ khó hình dung nhưng chung quy là những đôi giày cao gót sẽ làm phần gót chân mảnh mai nhưng phần bắp chân vẫn to, tạo nên tổng thể không cân đối và đây chính là điểm gây chú ý người đối diện. Ngược lại, nếu chọn một đôi giày cao gót có phần đế dày dặn hơn thì đôi chân sẽ trông "ổn áp", tỷ lệ cơ thể chuẩn hơn vài phần.

Nên tránh: Giày cổ cao

Nên diện: Giày cổ thấp dưới mắt cá

Nhiều tín đồ diện giày cổ cao đẹp mê nhưng với những nàng có bắp chân "ú nu" thì không nên "bon chen" cho lắm. Bởi giày cổ cao sẽ vô tình che đi phần nhỏ nhắn nhất của chân và khiến bắp chân trông to càng thêm to, rất dễ chiếm sóng spotlight đấy ạ! Vì vậy, những đôi giày có cổ thấp, lý tưởng nhất là dưới mắt cá nhân trở thành lựa chọn "ok lah", giúp bạn trông "có dáng" hơn và không bị lộ bắp chân to quá nhiều.

Nên tránh: Giày tất cao ngang bắp chân

Nên diện: Giày tất cổ thấp

Tương tự như trường hợp trên thì khi mix giày với tất, bạn không nên chọn những kiểu tất cao ngang bắp chân. Vì như thế nhiều người sẽ bị "thu hút" bởi phần bắp chân của bạn. Nếu bắp chân thon thì thôi nhé, nhưng bắp chân to thì đây lại là điểm khá bất lợi cho bạn rồi! Thế nên, nếu muốn cải thiện bắp chân to, hãy chọn những kiểu tất gần mắt cá chân để "đánh lừa" thị giác, khiến chân thêm phần gọn gàng, thanh mảnh.

Ảnh: Internet

Nguồn: Beauty321