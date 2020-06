Có 1 loại mỹ phẩm càng giảm giá thì các chị em càng phải cẩn trọng khi mua nếu không muốn "tiền mất tật mang"

"Hàng giảm giá" luôn là 3 từ có sức hấp dẫn mãnh liệt với các chị em. Tuy nhiên với các tín đồ làm đẹp thì có một mặt hàng mà càng giảm giá, các nàng lại càng cần phẩn cẩn trọng. đó chính là: Mỹ phẩm thiên nhiên.



Mỹ phẩm thiên nhiên là những sản phẩm có thành phần chiết xuất từ tự nhiên như lô hội, trà xanh, các loại thảo mộc… chúng thường không hoặc có chứa rất ít chất bảo quản để đảm bảo tính tươi mới.

Tuy nhiên điều này cũng đồng thời khiến cho mỹ phẩm thiên nhiên có hạn sử dụng ngắn và nhanh hỏng hơn so với các loại mỹ phẩm khác. Vì lẽ đó, với những loại mỹ phẩm thiên nhiên cận date, nhiều shop bán hàng thường giảm giá sâu lên tới 50, 70% để thu hồi vốn. Vì bị hấp dẫn với mức giảm giá sâu mà nhiều chị em có thể bỏ qua công đoạn kiểm tra ngày sản xuất và hạn sử dụng. Từ đó dẫn đến việc mua mỹ phẩm về mà không còn sử dụng được nhiều.

Ngoài ra vì mỹ phẩm thiên nhiên có chứa rất ít chất bảo quản nên cũng yêu cầu việc vận chuyển, bảo quản khắt khe hơn so với các loại mỹ phẩm khác. Khi mỹ phẩm bị biến chất do khâu bảo quản kém, người bán hàng cũng có thể sale mạnh để thu hồi vốn. Nếu chẳng may mua nhầm loại sản phẩm này thì chúng vừa không có tác dụng mà còn có thể khiến da xấu hơn, nổi mụn, mẩn ngứa.

Do đó khi mua mỹ phẩm các chị em đừng quên việc kiểm tra hạn sử dụng và tình trạng sản phẩm kỹ lưỡng. Đặc biệt là những loại mỹ phẩm thiên nhiên vốn chứa ít chất bảo quản và dễ bị biến chất thì càng cần phải cẩn trọng.