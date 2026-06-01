Không sở hữu gương mặt chuẩn mực theo bảng tỷ lệ vàng quen thuộc với sống mũi cao, đôi mắt to, đường nét sắc lẹm hay làn da thuỷ tinh không tì vết như các mỹ nhân xứ kim chi, Kim Min Ha vẫn luôn là một cái tên đặc biệt nhờ vẻ đẹp độc bản, càng nhìn càng cuốn hút.

Sức hấp dẫn ấy từng được chứng minh rõ nét qua một đoạn video zoom cận làn da của nữ diễn viên sinh năm 1995, từng gây sốt trên mạng xã hội trong thời gian gần đây và thu về hơn 10 triệu lượt xem trên một tài khoản Instagram chuyên ghi lại những khoảnh khắc cận mặt của người nổi tiếng. Những đốm tàn nhang đặc trưng rải rác trên gương mặt cô không những không bị xem là khuyết điểm, mà ngược lại còn trở thành thứ "mê lực" khó lý giải.

Clip hơn 10 triệu view soi cận làn da với những đốm tàn nhang hàng thật của của Kim Min Ha (Nguồn: @everyonereview).

Bên dưới phần bình luận, từ những dòng cảm thán bằng tiếng Hàn, tiếng Anh cho tới những ngôn ngữ ít phổ biến hơn đều có cùng điểm chung là tán dương vẻ đẹp tự nhiên, đầy sức sống của Kim Min Ha. Lối trang điểm mỏng nhẹ như không, làn da thật không bị che phủ quá mức cùng thần thái điện ảnh rất riêng đã tạo cho cô sức hút khó trộn lẫn. Không mang vẻ đẹp theo chuẩn nghiêng nước nghiêng thành, nhưng sự tự tin không bao giờ tắt là thứ khiến cô gái này toát lên sức quyến rũ chết người.

Trong khi giới trẻ châu Á đang đổ xô theo makeup "tone Tây" với những đốm tàn nhang giả được chấm tỉ mỉ trên gò má và sống mũi, Kim Min Ha đã có sẵn bài tủ này khi những đốm tàn nhang duyên dáng của cô là hoàn toàn tự nhiên.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc mặt mộc tại nhà hoặc các bức ảnh selfie cận mặt không qua chỉnh sửa. Thậm chí trong nhiều layout trang điểm sự kiện, cô còn chủ động zoom sát để khoe cách các chuyên gia makeup khéo léo làm nổi bật dấu ấn riêng. Thay vì dùng lớp nền dày để che phủ, Kim Min Ha chọn cách tôn vinh chúng như một phần bản sắc cá nhân.

Triết lý vẻ đẹp không hoàn hảo ấy không gì trung thực hơn khi được nhìn qua ống kính của Getty Images. Gần đây nhất tại show diễn CHANEL Métiers d'art 2026 ở Seoul, xuất hiện với lớp nền trong veo, mỏng nhẹ như sương và một phong thái đầy kiêu hãng, Kim Min Ha nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được nhắc đến nhiều nhất sự kiện. Những khung hình cận mặt gần như không cho thấy khoảng cách giữa cô ngoài đời và trên ảnh đã vô tình xác nhận nhận định từng xuất hiện trên báo Hàn: "Nửa góc chết cũng không xấu được".

Thần thái đậm chất nghệ thuật và rất couture ấy cũng giúp cô lọt vào mắt xanh của nhiều nhà mốt quốc tế. Trước đó, Kim Min Ha từng gây chú ý khi xuất hiện với vai trò người mẫu catwalk trên sàn diễn Simone Rocha F/W 2025 với những bước đi thanh thoát, bí ẩn và đầy điện ảnh. Không phải ở vị trí một idol K-pop thường dễ được chấm chọn, việc một nữ diễn viên trẻ Hàn Quốc được nhà mốt châu Âu lựa chọn trình diễn trên sàn runway quốc tế vốn không phải chuyện phổ biến, càng cho thấy sức hút riêng biệt của vẻ đẹp mang tên Kim Min Ha.

Làn da tàn nhang độc bản này cũng trở thành điểm nhận diện đắt giá khiến các tạp chí BIG 6 xứ Hàn không thể ngó lơ, biến mỗi shoot hình trang bìa có Kim Min Ha thành một tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa.

Nhìn vào phong thái độc lập và tự tin của Kim Min Ha hiện tại, ít ai nghĩ rằng đây từng là một cô bé khá nhút nhát sinh ra và lớn lên ở Seoul. Bước ngoặt đầu tiên đến vào năm Kim Min Ha 10 tuổi, khi cô một mình sang California sống cùng gia đình bản xứ trong chương trình trao đổi. Chưa thành thạo tiếng Anh và phải thích nghi với môi trường hoàn toàn xa lạ, Min Ha buộc phải học cách vượt qua sự rụt rè, học cách lên tiếng để được lắng nghe.

Trải nghiệm ấy giúp nữ diễn viên sớm hiểu được giá trị của việc thể hiện bản thân và hình thành tư duy tự tôn trọng bản sắc - điều mà về sau trở thành nền tảng trong diễn xuất lẫn hình ảnh của cô sau này.

Hậu Pachinko hợp tác cùng Lee Min Ho, những thành công nối dài đang giúp Kim Min Ha tạo nên một chương mới trong sự nghiệp, đồng thời khẳng định vị thế riêng biệt giữa một thị trường giải trí vốn có quá nhiều gương mặt đẹp nhưng không phải ai cũng dễ dàng để lại dấu ấn.

Để duy trì làn da khỏe mạnh giữa lịch trình quay phim và sự kiện dày đặc, Kim Min Ha đặc biệt chú trọng vào những bước chăm sóc mang tính nền tảng, tập trung vào cấp ẩm và phục hồi da. Nữ diễn viên cho biết cô thường đắp mặt nạ ngay sau khi rửa mặt, khi làn da vẫn còn độ ẩm tự nhiên để tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất. Tuy nhiên, cô luôn tuân thủ nguyên tắc chỉ đắp từ 10 đến 15 phút.

Theo Kim Min Ha, việc giữ mặt nạ quá lâu có thể khiến sản phẩm hút ngược độ ẩm từ da, gây tác dụng ngược và khiến da khô hơn. Cô ưu tiên những dòng mặt nạ làm dịu sau khi hoạt động ngoài trời và các sản phẩm cấp ẩm chuyên sâu vào ban đêm.

Bước sang ngưỡng 30, nữ diễn viên cũng thẳng thắn chia sẻ rằng bản thân bắt đầu nhận thấy những thay đổi nhỏ của thời gian trên làn da, đặc biệt ở vùng cổ. Trong một cuộc phỏng vấn, cô từng hài hước kể lại việc phát hiện những nếp nhăn đầu tiên khi xem lại cảnh quay của chính mình, để rồi lập tức mua hàng loạt sản phẩm dưỡng cổ và bổ sung collagen. Với cô chăm sóc da không phải cuộc đua chống lão hóa bằng mọi giá mà là quá trình duy trì một làn da khỏe mạnh và trung thực với chính mình.

Ảnh: Getty Images, IGNV