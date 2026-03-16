Clip mẹ bỉm liên tục làm hành động lạ trước mặt con mới sinh hút 10 triệu lượt xem: Nhìn rất vô lý nhưng kết quả rất đỉnh?

Câu chuyện nuôi dạy, chăm sóc con cái luôn là chủ đề được các bố mẹ quan tâm và cũng không ít lần trở thành chủ đề gây tranh luận trên mạng xã hội. Đoạn clip ghi lại cảnh người mẹ liên tục giơ các thẻ hình ảnh (flashcard) đang viral trên TikTok dưới đây là ví dụ.

Trong đoạn clip, em bé 2 tháng tuổi nằm trên giường và nghe mẹ đọc nhanh các thẻ hình ảnh. Trong vòng chưa đầy 2 phút, người mẹ đã đọc nhiều chủ đề như xa - gần, dụng cụ làm vườn, nhiều - ít, các thiết bị sân chơi cho trẻ, rau củ quả có màu đỏ, các bộ phận ở trên đầu,...

Đoạn cut từ clip của người mẹ (Nguồn: @minhlaoanh2k)

Chỉ một thời gian ngắn, đoạn clip đã nhận về hơn 10 triệu lượt xem, 450.000 lượt yêu thích và gần 20.000 lượt bình luận. Phía dưới bài đăng, cư dân mạng để lại nhiều bình luận trái chiều.

Một nhóm người xem bày tỏ sự băn khoăn về hành động của người mẹ. Họ cho rằng con còn quá nhỏ để hiểu người mẹ đang làm gì. Ngoài ra, nhiều người cũng nhận xét tốc độ đọc và nói trong video khá nhanh, khiến ngay cả người lớn khi xem cũng cảm thấy khó theo kịp.

“Em nhìn còn bị choáng, không biết bé có choáng không nhỉ?”, “Mẹ đọc nhanh quá, líu cả lưỡi người lớn còn nghe không kịp”, "Thôi nôi xong là có thể đi du học luôn",... là một số bình luận vừa bất ngờ vừa thắc mắc về hành động của mẹ.

Ngược lại, ở phe ủng hộ, họ cho rằng việc học theo phương pháp giáo dục sớm là bình thường, chính gia đình họ cũng cho con học như vậy. Cũng theo những chia sẻ này, trẻ có thể ghi nhớ nhanh, nhận biết nhiều sự vật và thậm chí làm quen sớm với tiếng Anh.

- Vợ mình là giáo viên mầm non. Khi con nhà mình được gần 3 tháng thì vợ cũng cho học như này, còn nhiều loại tranh vải màu sắc nữa. Lúc đó mình không hiểu nên cũng nghĩ không hiệu quả. Nhưng đến giờ con mình 3 tuổi và trộm vía biết rất nhiều thứ, nhớ rất nhanh, các phương tiện giao thông, cờ các nước, con vật, đồ vật biết rất rất nhiều và biết được rất nhiều tên tiếng Anh của các thứ nói trên… Mà điều đáng nói là con mình nó thích, thậm chí rất thích chứ không hề tỏ ra áp lực gì cả và giờ nhanh mồm nhanh miệng lắm. Đây là một phương pháp giáo dục sớm cho trẻ thôi. Mẹ trong video đang rất nỗ lực và cố gắng giúp con mình ấy chứ không phải ép buộc gì đâu các bạn ơi! Cái này mẹ phải kiên trì lắm ấy, Chúc 2 mẹ con luôn luôn mạnh khoẻ và bình an nhé!

- Cho mấy bà chưa tin và thấy video này lố bịch thì con mình xem flashcard từ 3 tháng tuổi đến 2,5 tuổi là đọc được sách tiếng Việt, tiếng Anh trơn tru không cần đánh vần. Giờ học mẫu giáo thì con mình là át chủ bài của lớp luôn, cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Phương pháp này nhìn vào có vẻ rất vô lý và buồn cười nhưng mình thấy oke đó.

- Trước đây mình cũng dạy kiểu này từ khi con 4 tháng. Lớn lên bé trộm vía cực thông minh, trí nhớ tốt, biết đọc từ khi 2 tuổi, tiếng Anh bắn vèo vèo. Nhưng mỗi ngày chỉ nên học tầm 10 phút, mỗi lần dạy 1 - 2 chủ đề thôi, dạy một nùi một lúc là bé sẽ bị rối.

- Mình cũng biết đến phương pháp giáo dục sớm này! Bé con mình học lúc 5 tháng và trộm vía là bé tiếp thu nhanh và biết rất sớm những gì mình dạy! Hiện tại bé con học lớp 1 mẹ khỏe re, tham gia các cuộc thi đều lọt top ạ.

- Con mình đã trải qua. Con mình còn xem và nghe với tốc độ nhanh hơn như này cơ. Giờ 5 tuổi, nghe nói đọc viết đủ cả, toán lớp 3, tiếng Anh và tiếng Việt nói song song như nhau.

Về phía chủ nhân đoạn clip, người mẹ cho biết mình đang thực hành theo phương pháp Shichida của Nhật Bản. Cô biết có nhiều ý kiến trái chiều nhưng đây là cả hành trình, phải theo dõi đến cùng mới có kết quả. Hiện tại cô cũng đang thử xem bé có hợp tác không và trước mắt thấy bé tỏ ra khá thích thú.

Theo website shichidamethod , phương pháp Shichida được sáng lập bởi Giáo sư Makoto Shichida (Nhật Bản), nhằm kích thích não bộ của trẻ một cách có hệ thống, phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Phương pháp này đồng thời nuôi dưỡng trí tuệ và khả năng cảm thụ thẩm mỹ của trẻ. Shichida cũng cung cấp nền tảng giúp trẻ hình thành các kỹ năng học tập hiệu quả.

Theo triết lý của phương pháp Shichida, trẻ em từ 0 đến 6 tuổi là giai đoạn quan trọng nhất trong việc phát triển não bộ và khả năng tiếp thu. Giáo sư Shichida nhấn mạnh ba yếu tố quan trọng trong quá trình giáo dục: "Yêu thương, khen ngợi, nhìn nhận". Phương pháp này kết hợp sự nghiêm khắc với niềm tin tưởng, giúp trẻ phát triển cân bằng giữa trí tuệ, cảm xúc và thể chất.

Theo News.com.au , phương pháp Shichida cũng vấp phải những ý kiến chỉ trích. Một số người cho rằng 6 tháng tuổi là quá sớm để bắt đầu giáo dục sớm và trẻ nhỏ không nên phải chịu áp lực học tập ở độ tuổi này.

Theo Tiến sĩ Marianne Fenech, giảng viên cao cấp về giáo dục mầm non tại Đại học Sydney, có rất nhiều nghiên cứu ủng hộ phương pháp học thông qua vui chơi (play-based learning) ngay từ những năm đầu đời nhưng không đồng nghĩa với việc theo học nghiêm túc 1 - 1.

Bà cho biết: “Việc học thông qua vui chơi là một cách tuyệt vời để hỗ trợ sự phát triển sớm của trẻ. Việc học bắt đầu ngay từ khi trẻ được sinh ra… nhưng điều đó không nhất thiết phải là kiểu học một kèm một, ngồi học nghiêm túc hay học thuộc lòng theo khuôn mẫu”.

