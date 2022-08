Clean Girl và trào lưu làm đẹp toàn vẹn từ hãng mỹ phẩm Pháp nổi tiếng

Clean Girl thể hiện một tinh thần tối giản và "rõ ràng" trong mọi định hướng cuộc sống: một phong cách thời trang minimal (tối giản), effortless - một phong cách trang điểm với làn da căng mọng từ bên trong, lông mày dày chải ngược khỏe khoắn và đôi môi mịn mượt đầy sức sống như cherry; một lối sống lành mạnh với chế độ tập luyện và ăn uống khoa học… Những cô nàng theo đuổi xu hướng Clean Girl tạo cho mình một cuộc sống "sạch" với chuẩn mực cái đẹp đúng đắn.



Những quý cô người Pháp với phong cách Clean Girl tươi trẻ và rạng rỡ.

Clean Girl tin dùng sản phẩm làm đẹp an toàn từ thiên nhiên

Clean Girl makeup là xu hướng làm đẹp gần như đặc trưng của giới trẻ gen Z trong giai đoạn hiện nay. Họ tin vào những sản phẩm/mỹ phẩm dưỡng da chứa chiết xuất từ thiên nhiên, có chứng nhận khoa học và chuyên gia da liễu khuyên dùng. Sự thông minh và chọn lọc trong làm đẹp thể hiện qua làn da, mái tóc và cả thần thái của họ - một vẻ đẹp của thanh xuân tràn đầy. Phụ nữ Clean Girl cũng rất ưa chuộng mỹ phẩm trang điểm đa năng và tiện dụng.

Ngoài ra, đặc tính của phong cách Clean Girl là một làn da đẹp tự nhiên, nếu có trang điểm cũng vô cùng mỏng nhẹ, nhìn không khác gì làn da thật. Những thương hiệu làm đẹp thiên nhiên từ Pháp với quá trình kiểm duyệt chất lượng vô cùng gắt gao thường thỏa những tiêu chuẩn trên của cộng đồng làm đẹp theo đuổi phong cách Clean Girl.

Dầu khô dưỡng da NUXE Huile Prodigieuse và bộ sản phẩm dưỡng da mật ong Rêve de Miel là hai dòng sản phẩm chủ lực tạo tiếng vang của NUXE suốt từ ngày đầu ra mắt đến hiện nay.

Trong đó, thương hiệu NUXE được giới làm đẹp toàn thế giới đánh giá rất cao bởi xuất xứ từ Pháp, sản phẩm được tạo ra với công thức chứa hơn 90% thành phần từ thiên nhiên và đứng vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng các thương hiệu mỹ phẩm được yêu thích tại Pháp, theo khảo sát từ IQVIA năm 2019. NUXE với triết lý làm đẹp: nguyên liệu thiên nhiên quý giá kết hợp cùng khoa học làn da và mùi hương gợi mở xúc cảm sâu sắc, đã được chào đón tại hơn 60 quốc gia trên thế giới.

Gợi ý routine chăm sóc da và cơ thể từ NUXE cho các cô nàng Clean Girl

Những tín đồ của phong cách Clean Girl có thể an tâm xây dựng quy trình dưỡng da của mình chỉ với các sản phẩm từ NUXE.

- Bước 1: Rửa mặt và tắm cùng sữa tắm mật ong Rêve de Miel Face And Body Ultra Rich Cleansing Gel: gel rửa mặt dưỡng ẩm Nuxe Rêve de Miel Face And Body Ultra Rich Cleansing Gel chứa 87% chiết xuất từ thiên nhiên như mật ong, hoa hướng dương, hoa cam… đều là những thành phần từ nông trại hữu cơ, đảm bảo sự an toàn và lành tính cung cấp những dưỡng chất giúp làm dịu da, nuôi dưỡng làn da mềm mại. Không chỉ có khả năng làm sạch dịu nhẹ, sữa rửa mặt Nuxe còn giúp cân bằng độ pH sinh lý tự nhiên của làn da, hạn chế tình trạng khô da và thoát ẩm thường gặp sau khi rửa mặt, độ ẩm trên da được duy trì ở mức ổn định.

- Bước 2: Dưỡng da tay và móng cùng NUXE Rêve de Miel Honey Hand Cream: kem dưỡng da tay NUXE Rêve de Miel Honey Hand Cream nâng niu đôi tay và móng tay của bạn. Kem là sự kết hợp hoàn hảo giữa 3 thành phần dưỡng ẩm tuyệt vời từ thiên nhiên: mật ong, hoa hướng dương và vitamin E, đem đến cho bạn một đôi tay mềm, mịn, nuột nà cùng hương thơm tinh tế.

- Bước 3: Dưỡng môi cùng với NUXE Rêve de Miel Honey Lip Balm: với chiết xuất từ vitamin E, các loại tinh dầu, bơ hạt mỡ và mật ong, sáp dưỡng môi Rêve de Miel Honey Lip Balm là sản phẩm không thể thiếu với những ai sở hữu đôi môi khô nẻ. Trong ngày, bạn hãy thoa một lớp thật mỏng để làm mềm môi trước khi thoa son. Vào buổi tối trước khi đi ngủ, bạn có thể dùng sản phẩm này như một lớp mặt ngủ ngủ cho môi khi thoa một lượng dày và để qua đêm.

- Bước 4: Dưỡng da mặt, cơ thể và tóc cùng với dầu khô NUXE Huile Prodigieuse với 7 tinh dầu thực vật quý: chứa 7 tinh chất dầu thực vật quý và 98% hoạt chất từ thiên nhiên, dầu khô đa năng Huile Prodigieuse là huyền thoại của NUXE từ 30 năm nay. Kết cấu sản phẩm khô độc đáo, không nhờn dính cùng hương thơm quyến rũ giúp cơ thể tỏa hương dịu nhẹ và thư giãn. Cách dùng rất đơn giản, bạn chỉ việc xịt dầu khô ra tay và áp vào những vùng cơ thể mình muốn dưỡng ẩm.

Routine dưỡng da và chăm sóc cơ thể trên vô cùng đơn giản, nhưng thực sự có thể đem lại một vẻ đẹp chuẩn phong cách Clean Girl. Các cô nàng sẽ cảm nhận được bản thân ở trong phiên bản hoàn hảo khi sở hữu làn da ẩm mượt, mái tóc bồng bềnh cùng lưu hương mật ong hòa quyện cùng tinh dầu từ hoa thiên nhiên dịu nhẹ trên cơ thể.

Kể từ khi NUXE chính thức có mặt tại Việt Nam, thế giới làm đẹp của các tín đồ Việt trở nên phong phú và đầy cảm xúc hơn. Bởi vì tại đó, bạn có thể dễ dàng mua sắm tất cả những sản phẩm trứ danh của NUXE để trải nghiệm làm đẹp như cách của phụ nữ Pháp, cũng như phụ nữ toàn thế giới làm đẹp hơn 30 năm qua. Khám phá những sản phẩm trứ danh của NUXE tại:

