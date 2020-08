Lisa có cả loạt cách biến tấu khi để tóc bob, khi thì sang chảnh lúc lại cute “hack” tuổi

Comeback với ca khúc How You Like That, Lisa cũng gây bất ngờ với mái tóc bob ngắn ngang vai. Khi để tóc bob giống Lisa, nhiều nàng thường nghĩ rằng kiểu tóc này rất khó tạo kiểu, không có nhiều biến tấu. Nhưng thực tế Lisa đã chứng minh tóc bob cũng có nhiều cách tạo kiểu hay ho vô cùng: Có khi nàng idol sang chảnh hết sức, có khi lại dễ thương như cô bé nhà bên.

1. Tóc thẳng

Việc duỗi thẳng tóc tưởng đơn giản nhưng lại có khả năng sang chảnh hóa tức thì, mang đến cho Lisa vẻ hiện đại, cool ngầu hiếm ai bì kịp. Đây cũng là biến tấu cơ bản nhất mà cô nàng tóc bob nào cũng có thể học theo Lisa.

2. Tóc uốn cụp

Khi khác Lisa lại mang đến hình ảnh trưởng thành, nữ tính khi để tóc bob uốn cụp ôm lấy gương mặt. Để không bị "thắm thơm" thì bạn đừng quên vén một bên tóc hoặc đeo khuyên tai ấn tượng như Lisa tạo ra nét bất đối xứng khiến gương mặt trông trẻ trung hơn.

3. Tóc uốn vểnh

Nếu tóc uốn cụp mang cảm giác nữ tính thì tóc uốn vểnh lại tạo cảm giác phá cách, trẻ trung. Vì lẽ đó khi để tóc uốn vểnh Lisa trông vừa sang chảnh lại vừa có nét hiện đại, phá cách.

4. Tóc buộc thấp

Tóc buộc thấp cũng là gợi ý hay ho mà những chị em để tóc bob nên lưu tâm. Lúc này phần tóc mái bằng sẽ tạo nhiệm vụ cân băng gương mặt khiến hình ảnh của Lisa thêm phần ngọt ngào, dễ thương.

5. Dùng thêm phụ kiện

Bạn cũng đừng quên tô điểm thêm với những mẫu cặp tóc dễ thương như Lisa. Cô thường cặp tóc lệch 1 bên với những mẫu cặp tóc họa tiết xinh xẻo. Món phụ kiện nhỏ này vừa tạo điểm nhấn lại khiến Lisa trông cưng xỉu như cô bé nhà bên.

6. Tóc nhuộm

Và khi muốn biến tấu với hình ảnh sang chảnh, thần thái lạnh lùng thì Lisa lại chọn kiểu tóc nhuộm highlight ấn tượng.

Nếu cũng để tóc bob giống Lisa thì bạn đừng ngại biến tấu để có được hình ảnh mới mẻ, thú vị hơn mỗi ngày. Dưới đây là một số món phụ kiện và chăm sóc tóc mà bạn có thể tham khảo thêm.

Xịt tạo kiểu tóc vào nếp mềm mượt TRESemme Compressed Micro Mist

Keo giữ nếp tóc Double Rich Hair Spray

