Chuyện mua đồ si: Dân tình diện chất như minh tinh Hong Kong, tôi lại chẳng sang lên được miếng nào vì tha về toàn đồ "rởm rít"

Bên cạnh việc mua đồ hàng hiệu đắt đỏ thì nhiều bạn trẻ bây giờ còn mê diện đồ sida hay còn gọi là đồ secondhand (những món đồ đã từng được người khác sử dụng trước đó). Liệt kê sơ sơ cũng thấy có vô vàn những ưu điểm của những món đồ sida, từ bảo vệ môi trường, thiết kế hay ho khỏi lo đụng hàng, và nhất là giá cả rẻ vô đối chỉ vài chục ngàn.

Lướt vu vơ trên mạng xã hội kiểu gì bạn cũng gặp vô vàn tấm gương trai xinh gái đẹp diện đồ si mà chất như minh tinh Hong Kong, ulzzang Hàn Quốc.

Và tôi đương nhiên cũng không thể đứng ngoài trào lưu này!.

Bách Liên (IG: @bachlien2809) ...

... hay Thư Rin (FB: Thư Rin) đều cực mê diện đồ secondhand.

Nhìn hội trai xinh gái đẹp Việt diện đồ sida mà chất thế này thì ai mà có thể cầm lòng cơ chứ.

Thực tế chẳng phải bây giờ đồ sida mới hot, trào lưu dùng đồ si thực ra vẫn luôn âm ỉ bao lâu nay, và tôi cũng từng dành không ít thời gian cho thú vui này. Nhưng chắc do số tôi "đen" nên cũng sẩy chân khá nhiều. Bạn để tôi kể cho mà nghe.

Điều đầu tiên khiến tôi choáng ngợp về đồ si chính là độ đa dạng và mức giá quá ư hạt dẻ. Với những shop bán nguyên kiện, chưa chọn lọc thì mỗi món đồ si có giá chỉ khoảng 20 – 50k; một số shop "ổn áp" hơn thì đã lọc sẵn ra một số item ưng mắt để bạn lựa chọn, giá bán có thể cao hơn khoảng vài chục ngàn. Bên cạnh váy áo trang phục thì có những shop lại chuyên bán đồ phụ kiện như thắt lưng, giày dép, túi xách… nhưng giá cũng khá hạt dẻ chỉ loanh quanh vài chục đến vài trăm ngàn.



Nhưng tất nhiên đây chỉ là giá cho những món đồ si bình dân, thương hiệu ít tên tuổi. Cũng có một số shop đồ si cao cấp chuyên bán những món chuẩn hàng hiệu như áo Chanel, thắt lưng Gucci, đồng hồ Fendi, túi Louis Vuitton… thì sẽ có giá đắt hơn nhiều.

IG @2.abnormal

Nói chung là đồ si công nhận rẻ - độc - khó đụng hàng. Sau bao năm lê la hang cùng ngõ hẻm mua đồ si, tôi cũng sắm về được kha khá những món hay ho những cũng không thiếu những item dở hơi "cám lợn", không mặc lại lần 2.



Sảy chân nhất là khi tôi chi hơn triệu bạc mua một chiếc áo khoác dáng cape ở một hàng đồ si trên chợ Đông Tác. Bây giờ thì bạn thấy áo cape không hot lắm chứ vài năm trước kể ra cũng sang xịn mịn lắm đó. Nhưng hỡi ôi, đây vốn là áo của một hãng thời trang Hàn Quốc, chất vải da lộn dày dặn nhưng với mùa đông Hà Nội thì lại… hơi nóng (cũng có thể do mùa đông năm đó nhiệt độ có hơi cao hơn so với mọi khi!). Size áo còn hơi rộng so với tôi nên khi khoác lên mà nói như khoác bao tải cũng thật chẳng sai. Bên cạnh đó, phía sau lưng áo còn có một vết loang lớn, tôi mua trong điều kiện ánh sáng nhập nhòe chẳng rõ, đến khi ra nắng thì vết loang này mới hiện rõ mồn một.



Khi khác tôi mua áo phông 20k nhưng về giặt với nửa gói Omo, ngâm 1/4 chai Comfort cũng chẳng làm hết được mùi đồ si thân thuộc và vết ố vàng nơi cổ áo…

Chưa kể lựa đồ si thì đúng là siêu cực, đã xác định mua đồ si là bạn cứ định sẵn ít bỏ ra ít nhất 3 - 4 tiếng để lê la hàng quán, lựa trên bới dưới để tìm được item ưng mắt. Tìm được rồi thì lại phải soi xét kỹ càng từng đường kim mũi chỉ, chi tiết đính kết để tránh mua nhầm.

Đấy là sương sương vài chuyện mua đồ si mà tôi từng gặp phải trong mấy năm qua. Nhưng dù gì thì bên cạnh những lúc mua nhầm món dở hơi thì tôi cũng từng sắm được không ít item "ổn áp".

Sau đây là một số gạch đầu dòng nho nhỏ khi mua đồ si mà tôi đã đúc kết được.

1. Kiểm tra phần nách và cổ áo Đây là 2 vị trí dễ ố vàng, bám mùi và không – thể – giặt – sạch. Khi mặc những món đồ này thì chúng sẽ càng tỏa hương nồng đậm và sậm màu hơn. 2. Soi đồ dưới ánh đèn Hãy mua đồ si trong điều kiện ánh sáng tốt nhất, không có ánh mặt trời thì đừng ngại dùng đèn flash điện thoại soi kỹ từng đường may, chất vải để phát giác ra những lỗ thủng, màu loang mà mắt thường khó thấy. 3. Hãy mặc thử Như mọi loại quần áo khác, bạn hãy luôn mặc thử để tìm được item vừa vặn nhất. Một số món đồ si trải qua quá trình sử dụng trước đó còn bị giãn vải nên size dễ to hơn so với bình thường. 4. Đừng ngại thay cúc, cắt đồ

Để diện đồ si sang xịn như người ta bạn cũng nên thủ sẵn một vài tuyệt chiêu như thay cúc, cắt xén. Những chiêu đơn giản hay được dân tình áp dụng nhất là cắt áo thun thành crop top, biến chân váy dài chấm gót thành chân váy lửng… để giúp set đồ ưng mắt và tôn dáng, mang đậm style cá nhân.

Giờ thì cũng điểm qua một số shop bán đồ si mà bạn có thể ngó nghiêng để sắm được những món đồ hay ho.

Kho Nhà Minh - IG: khonhaminh Địa chỉ : 218/3 Trần Hưng Đạo,Phường 11, Quận 5

ssstuff - IG: ssstuff__ Địa chỉ: 99 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận

Are You Vintage ? - IG: areyou.vintage

Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh

Retros - IG: retros.boutique Địa chỉ: Lầu 3, 43 Đặng Thị Nhu, Quận 1

2.abnormal - IG: 2.abnormal Địa chỉ: 1C, Trần Hữu Trang, Phường 11, Quận Phú Nhuận

Chăn Con Công - IG: chanconcong.vintage Địa chỉ: 37 Đào Duy Từ; 8 Chân Cầm, Hà Nội