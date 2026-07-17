Chuyện không ổn xảy ra với “ngoại lệ của Lee Min Ho”

Nổi tiếng với vẻ đẹp riêng đậm chất điện ảnh, Kim Min Ha gần đây lại trở thành tâm điểm nhờ sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình. Sau quãng thời gian siết cân để phục vụ công việc, nữ diễn viên sở hữu gương mặt nhỏ gọn hơn, phần đường nét cũng hiện lên sắc nét và cá tính, mang đến hình ảnh trưởng thành, hiện đại hơn trước. "Ngoại lệ của Lee Min Ho" từng chia sẻ đã giảm khoảng 9 kg sau khi khép lại quá trình ghi hình bộ phim Typhoon Company của tvN. Không thể phủ nhận, việc giảm cân giúp gương mặt minh tinh xứ Hàn trở nên xinh đẹp, thanh thoát hơn.

Thế nhưng, màn xuất hiện mới nhất của Kim Min Ha tại sự kiện của Fendi lại khiến không ít khán giả hoang mang. Thân hình mảnh khảnh quá mức cùng gương mặt lộ rõ vẻ hốc hác làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều cộng đồng mạng cũng bày tỏ sự lo ngại về việc nữ diễn viên giảm cân quá đà, thậm chí còn hoang mang chuyện gì đã xảy ra với cô.

Diện mạo mới đây của Kim Min Ha tại sự kiện Fendi. (Nguồn: TikTok)

Kim Min Ha lựa chọn một thiết kế váy đen dáng suông tối giản với phần cổ chữ V sâu, kết hợp cùng vòng cổ choker dạng cổ áo. Ngôi sao sinh năm 1995 hoàn thiện vẻ ngoài tinh lịch và cá tính bằng kiểu bằng loạt phụ kiện màu đen ton sur ton, từ túi xách, quần tất đến giày cùng trang sức tinh giản.

Tuy nhiên, cách lựa chọn trang phục này vô tình càng để lộ vóc dáng gầy rộc của nữ diễn viên. Cánh tay mảnh khảnh đến mức lộ rõ các khớp xương, bờ vai nhỏ và phần xương quai xanh, xương ức hiện lên khá rõ dưới thiết kế khoét cổ sâu. Gương mặt hốc hác, hai má hóp nhẹ khiến tổng thể trông thiếu sức sống, thậm chí nhiều người còn cho rằng nữ diễn viên trông khá... sợ.

Vóc dáng gầy guộc đến trơ xương của Kim Min Ha.

Nữ diễn viên lựa chọn layout makeup theo phong cách trong veo với lớp nền mỏng phủ hiệu ứng căng bóng, gần như giữ nguyên kết cấu da thật. Điểm nhấn nằm ở phần mắt khi cô sử dụng phấn mắt tông xanh ánh bạc phủ nhẹ trên bầu mắt, kết hợp eyeliner mảnh kéo dài ở đuôi và hàng mi được chuốt tự nhiên, mang đến vẻ sắc sảo và cá tính cho diện mạo.

Kiểu tóc vuốt ngược và buộc gọn sát da đầu lại vô tình khiến gương mặt nữ diễn viên vốn đã nhỏ càng thêm góc cạnh. Phần thái dương, gò má và đường viền hàm hiện lên rõ hơn dưới ánh đèn flash, làm tổng thể gương mặt trông hốc hác, thiếu rạng rỡ.

Lối makeup cá tính càng khiến gương mặt nữ diễn viên trông sắc sảo và hốc hác.

Netizen hoảng hốt hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra?" với Kim Min Ha.

Đây không phải lần đầu tiên vóc dáng hậu giảm cân của Kim Min Ha trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Trước đó, loạt ảnh đời thường của nữ diễn viên từng thu hút sự chú ý khi để lộ cánh tay gầy guộc, mảnh đến mức nhiều người nhận xét trông như "chỉ còn da bọc xương". Phần bắp tay gần như biến mất, trong khi xương vai, xương cánh tay và cổ tay thanh mảnh đều hiện lên rõ rệt.

Đặc biệt, khi diện những trang phục ôm sát thân hình mỏng manh của Kim Min Ha càng lộ rõ hơn. Bờ vai nhỏ, cánh tay khẳng khiu cùng những đường gân nổi nhẹ khiến tổng thể trông thiếu sức sống, hốc hác. Một bộ phận khán giả còn suy đoán nữ diễn viên hiện tại có thể chỉ nặng chưa đến 40 kg, khiến tỷ lệ cơ thể trở nên mất cân đối hơn trước.

Hình ảnh gầy đến trơ xương gây tranh cãi của Kim Min Ha.

Ảnh: Instagram.