Chuyện gì đang xảy ra với gương mặt Shin Min Ah?

Shin Min Ah vốn được xem là một trong những mỹ nhân có khả năng "hack tuổi" nổi bật của màn ảnh Hàn, nhiều năm qua vẫn ghi điểm với vẻ đẹp thanh tú, rạng rỡ và diện mạo gần như không thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên, lần xuất hiện tại show Louis Vuitton Xuân Hè 2027 mới đây lại khiến nhan sắc của "hồ ly đẹp nhất màn ảnh Hàn" trở thành chủ đề bàn luận. Qua những khung hình cam thường chưa qua chỉnh sửa, gương mặt của bà xã Kim Woo Bin xuất hiện nhiều nếp nhăn, trong khi lớp nền cũng không tạo được hiệu ứng căng mịn, tự nhiên cho làn da. Điều này khiến nhiều người bất ngờ bởi nữ diễn viên vốn nổi tiếng với trạng thái làn da sáng khỏe, ít khuyết điểm.

Shin Min Ah qua ống kính cam thường tại show diễn Louis Vuitton SS27. (Nguồn: elletaiwan)

Shin Min Ah vẫn giữ được vẻ rạng rỡ với nụ cười tươi và đường nét gương mặt thanh tú, nhưng chất da lại được nhìn thấy chân thực hơn dưới ống kính. Vùng khóe mắt và dưới mắt nữ diễn viên xuất hiện những nếp nhăn, vết lồi lõm đặc biệt rõ khi cười; phần rãnh quanh miệng, cằm cũng lộ nhẹ các đường gấp tự nhiên theo biểu cảm. Đồng thời, bề mặt da của minh tinh xứ Hàn cũng không còn tạo cảm giác căng bóng, mịn màng như những hình ảnh được xử lý ánh sáng hay hậu kỳ kỹ lưỡng. Một số vùng quanh mắt và hai bên má có texture da khá rõ, khiến dấu vết thời gian dễ nhận thấy hơn. Bên cạnh đó, lớp makeup dày, mốc nền càng khiến gương mặt Shin Min Ah mất điểm trước ống kính.

Gương mặt xuất hiện nhiều vết nhăn, vết lõm biến dạng của Shin Min Ah.

Lý giải cho nhan sắc thật khác lạ này một phần do làn da của Shin Min Ah đã bước vào giai đoạn lão hóa. Nữ diễn viên đã ở độ tuổi 42, việc gương mặt xuất hiện những nếp nhăn là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, những vết lồi lõm ở vũng trán, hốc mắt và xung quang miệng của bà xã Kim Woo Bin nhiều khả năng là do biến chứng khi sử dụng phương pháp tiêm chất làm đầy.

Khi không có lớp filter làm mịn, làn da của nữ diễn viên xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường giống với biến chứng thẩm mỹ.

Trạng thái làn da của minh tinh xứ Hàn cũng được lột tả chân thực qua ống kính Getty Images.

Trước đó, Shin Min Ah cũng từng trở thành tâm điểm bàn tán khi một tài khoản chuyên soi ảnh siêu cận của dàn sao Hàn đăng tải loạt hình nữ diễn viên tại sân bay trên đường sang Pháp dự show Louis Vuitton. Khác với những khung hình studio hay ảnh trên trang cá nhân vốn thường được chăm chút kỹ lưỡng, loạt ảnh này thể hiện chân thực nhan sắc của người đẹp ở tuổi 42. Khi mỉm cười, những đường chân chim nhỏ nơi khóe mắt hiện khá rõ, đặc biệt ở vùng da quanh mắt vốn dễ lộ dấu hiệu tuổi tác khi biểu cảm. Lớp makeup cũng không hoàn toàn tạo được hiệu ứng mịn lì dưới ống kính phóng đại. Một số vùng trên gương mặt xuất hiện texture và những mảng nền hơi khô, khiến lớp phấn lộ rõ độ dày và kém mướt mịn. Dẫu vậy, Shin Min Ah vẫn giữ được thần thái tươi tắn, gương mặt sáng cùng nụ cười rạng rỡ đặc trưng gây thiện cảm với người nhìn.

Làn da lộ khuyết điểm và dấu hiệu lão hóa của Shin Min Ah tại sân bay.

Ảnh: Getty Images, Instagram.