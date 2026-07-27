Mới đây, những bức hình trong quân ngũ của Cha Eun Woo gây bất ngờ bởi vóc dáng tròn trịa, lạ lẫm với hình tượng mỹ nam thoát tục ngày nào. Cùng thời điểm, vóc dáng lực lưỡng của Nam Joo Hyuk và Jung Kook cũng bất ngờ được so sánh với nhau vì những sở thích tương đồng trong việc rèn luyện thể chất.

Quan sát dàn sao nam hàng đầu K-biz, một điểm chung cho thấy quân đội Hàn Quốc là lò luyện visual quyền lực nhất. Đây là nơi những gương mặt thư sinh hay mảnh dẻ trên màn ảnh đồng loạt trải qua cuộc lột xác hình thể ngoạn mục, biến thành những Captain Korea phiên bản đời thực nam tính.

1. Ok Taecyeon (2PM)

Dẫn đầu danh sách "độ body" đỉnh cao trong quân ngũ chắc chắn là Ok Taecyeon. Nam thần sinh năm 1988 từng làm bùng nổ mạng xã hội khi chạm mốc cân nặng kỷ lục 99kg trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự từ 2017-2019. Nhờ chế độ ăn giàu dinh dưỡng kết hợp các bài tập thể lực cường độ cao, khối lượng cơ bắp của Taecyeon phát triển vượt bậc.

Sở hữu chiều cao 1m86 cùng gương mặt góc cạnh, vóc dáng rắn chắc với bờ vai rộng thênh thang thời điểm đó khiến anh được công chúng ưu ái gọi bằng biệt danh Captain Korea. Dù sau khi xuất ngũ mỹ nam 2PM đã nhanh chóng siết bớt 18kg để trở lại phom dáng chuẩn thần tượng, phiên bản nặng gần trăm ký của Taecyeon vẫn là một huyền thoại mỗi khi nhắc đến màn lột xác ấn tượng nhất khi các idol Kpop khoác lên bộ quân phục màu xanh.

2. Kai (EXO)

Nối tiếp danh sách là Kai, "cỗ máy nhảy" nổi tiếng của EXO và là nam đại sứ sở hữu khí chất lãng tử của Gucci. Thời mới ra mắt, Kai từng gắn liền với hình ảnh thân hình mảnh dẻ, thậm chí có phần "cò hương" trước khi rèn luyện được phom dáng 6 múi cuốn hút. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh lập tức khiến mạng xã hội dậy sóng trước những khung hình chụp trước gương khoe vóc dáng siêu đồ sộ.

Chiều cao 1m82 kết hợp cùng lồng ngực nở nang và bờ vai rộng giúp thành viên EXO tăng thêm vài phần nam tính, đập tan hình ảnh quen thuộc thời diện áo crop top và khẳng định phong độ quyến rũ hoàn toàn mới.

3. V (BTS)

Người đàn ông đẹp nhất thế giới năm 2024 - V (BTS) có lẽ là minh chứng rõ nhất cho một kế hoạch độ body có lộ trình cực kỳ bài bản. Nhập ngũ với cân nặng khiêm tốn 61kg trên chiều cao 1m79, V từng công khai đặt mục tiêu sẽ chạm mốc 86kg sau khi hoàn thành nghĩa vụ.

Trong thời gian rèn luyện, việc anh liên tục khoe ảnh tập gym với vóc dáng vạm vỡ chạm ngưỡng 80kg từng khiến mạng xã hội bùng nổ, thậm chí nhiều người hâm mộ còn nhận xét anh hoàn toàn có khả năng "soán ngôi" Jung Kook để trở thành thành viên đô con nhất BTS.

Thậm chí vào ngày xuất ngũ để xuất hiện với diện mạo hoàn hảo nhất trước công chúng, V còn tranh thủ dậy từ 5 giờ sáng, mặc áo khoác mùa đông chạy bộ vắt mồ hôi và cắt bỏ hoàn toàn tinh bột để siết cơ. Sau khi trở về V giảm từ 80kg về mức 67kg.

Sự kiên trì này giúp anh lấy lại đường nét gương mặt góc cạnh mà vẫn giữ nguyên khung xương rắn rỏi, bắp tay và lồng ngực nở nang. Màn xuất hiện gây sốt tại Tuần lễ thời trang Paris cùng Celine sau đó chính là quả ngọt cho hành trình ép cân siết cơ đó, mang đến cho nam thần sinh năm 1995 một era visual vừa phong trần, nam tính lại thời thượng bậc nhất.

4. Jung Kook (BTS)

Khác với những sự thay đổi bất ngờ từ dáng người mảnh khảnh, "em út vàng" của BTS vốn đã nổi tiếng là tín đồ cuồng gym và sở hữu hình thể đồ sộ từ trước. Tuy nhiên, thời gian 18 tháng phục vụ quân ngũ cùng nhiệm vụ nêm nếm món ăn cho đồng đội lại mang đến một phiên bản Jung Kook vừa lực lưỡng lại có phần đặn đặn, đáng yêu với đôi má phính.

Ngày xuất ngũ của Jung Kook từng tạo nên cơn sốt lớn khi đoạn video ngắn bắt trọn góc nghiêng thần thánh đạt hơn 4,5 triệu lượt xem chỉ sau vài giờ. Sự kết hợp giữa gương mặt "tình đầu" nét nào ra nét đó và hình thể rèn giũa khắc nghiệt giúp visual của Jung Kook bất bại trước mọi góc máy truyền thông.

5. Song Kang

"Mỹ nam mặt hoa da phấn" nức tiếng Kbiz - Song Kang với làn da trắng mịn không tì vết khiến công chúng phải trầm trồ khi xuất hiện trong hình ảnh một vị quân sĩ rắn rỏi. Điều làm netizen kinh ngạc nhất là làn vẻ ngoài của anh gần như không hề xuống tông hay khô ráp dưới nắng gió thao trường. Làn da bóng khỏe, mịn màng của nam diễn viên hoàn hảo đến mức cư dân mạng phải hài hước đặt câu hỏi liệu có phải anh đang... đi spa trong quân ngũ.

Bên cạnh nhan sắc bất chấp hoàn cảnh, Song Kang cũng có màn bulk up cực kỳ ấn tượng. Việc chăm chỉ rèn luyện cùng hội bạn gym V và Jung Kook trong thời gian tại ngũ đã giúp sự kết hợp giữa gương mặt thanh tú và vóc dáng lực lưỡng mang đến cho Song Kang một sức hút vô cùng quyến rũ và nam tính.

6. Nam Joo Hyuk

Từng gieo thương nhớ với hình tượng "nam thần thanh xuân" sở hữu vóc dáng thư sinh trong 2521, Nam Joo Hyuk khiến công chúng ngỡ ngàng khi rũ bỏ hình ảnh cũ sau thời gian phục vụ quân ngũ khi tăng hơn 7kg.

Môi trường rèn luyện nghiêm khắc cùng lịch tập luyện khoa học đã biến Nam Joo Hyuk thành một nam thần với bờ vai rộng như Thái Bình Dương. Nhờ kết hợp kỷ luật tập tạ, cardio và lối ăn uống lành mạnh ưu tiên protein nạc, Nam Joo Hyuk dạo này không chỉ giữ vững phong độ nhan sắc mà còn bổ sung thêm sự nam tính, phong trần cực kỳ hút mắt.

7. Cha Eun Woo

Là cái tên duy nhất trong danh sách chưa hoàn thành nghĩa vụ quân sự, "thiên tài khuôn mặt" Cha Eun Woo gần đây trở thành tâm điểm bàn tán khi lộ diện trong quân ngũ. Nhập ngũ từ giữa năm 2025 và hiện phục vụ trong dàn nhạc quân đội, nam idol vừa tái xuất trong bộ ảnh hậu trường buổi hòa nhạc.

Dù vướng phải những luồng ý kiến trái chiều xoay quanh scandal thời gian qua, không thể phủ nhận hình thể của Cha Eun Woo đã "vỡ đô" thấy rõ. Mái tóc cắt ngắn cùng, gương mặt nam tính, lồng ngực nở nang khiến anh như vừa gia nhập hội "ăn cơm trộn bột nở" nổi tiếng của Kbiz.

Ảnh: Internet