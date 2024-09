Là một thương hiệu mỹ phẩm nội địa Hàn 4 năm tuổi, dasique tạo được sức hút trong giới trẻ với những sản phẩm mang vibe bánh bèo, kẹo ngọt, cùng với đó dasique cũng là brand mỹ phẩm được các makeup artist Hàn lựa chọn cho các ngôi sao nổi tiếng.

dasique là thương hiệu mỹ phẩm Hàn khá quen mặt với các tín đồ làm đẹp, song thiết kế của hãng chưa thực sự mới mẻ và trendy.

Thời gian vừa qua, các local brand mỹ phẩm Hàn không chỉ cạnh tranh về chất lượng mà còn "đấu đá" ở những design có thuyết phục được người trẻ rút hầu bao hay không.

Gần đây cùng với việc ra mắt BST mới, dasique chứng minh mình cũng không nằm ngoài cuộc chơi thiết kế. Hãng gây bất ngờ khi mang đến những item với kiểu dáng sáng tạo, xinh xắn và đáng yêu thay cho những packaging khá cứng nhắc từ trước đến nay.

BST Sweet Heart ngập tràn trái tim

Chưa đến Valentine nhưng dasique lại đang "mê hoặc" các cô nàng bánh bèo bằng BST mới ngập tràn không khí tình yêu với thiết kế lấy hình dáng trái tim làm chủ đạo. Trong đó, nổi bật nhất là dòng son bùn Souffle Color Pot, sở hữu bảng màu ấn tượng lên đến con số 15.

Hũ son bùn trái tim mới của dasique vừa được ra mắt vào tháng 7 ở thị trường Hàn và tại Việt Nam là đầu tháng 9 vừa qua (Nguồn Instagram @dasique_official).

Full set son Souffle Color Pot 15 màu được đặt trong hộp giấy theo phong cách hộp chocolate.

Souffle Color Pot với thiết kế phom dáng hũ trái tim, gồm 2 ngăn với ngăn trên dùng để đựng cọ. Với chất son bùn mịn màng, sản phẩm có thể sử dụng như màu mắt hay má tuỳ thích, phù hợp với xu hướng mỹ phẩm đa năng của các beauty brand hiện đại.

Thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi với cọ nhỏ nằm ngay trong hộp là ưu điểm lớn của dòng son mới nhà dasique. Ngoài ra, điểm cộng lớn nhất là dasique đã có phân phối chính hãng ở Việt Nam với mức giá cho "em" này là 440K.

Chất son bùn lần này của dasique đang nhận được nhiều phản hồi tích cực của người dùng Việt Nam nhờ sự mịn êm như nhung, số lượng màu đa dạng và mùi thơm của sản phẩm. Ngoài ra không thể thiếu lời khen dành cho thiết kế hết sức xinh xắn và nữ tính tựa 1 món đồ decor của "em" ấy.

3 mảnh ghép trong BST Sweet Heart còn lại là: phấn má 4 ô "Blending Mood Cheek", bảng 20 màu mắt "Mood Shadow Pallet" và phấn nước trái tim "Water Dewy Gel Cushion" - tất cả đều mang hình dáng trái tim đặc trưng với giá bán lần lượt là: 528K - 858K - 748K.

Riêng với 2 bảng màu mắt và má hãng cũng cho bạn 2 sự lựa chọn là Sweer Heart - hồng tông ấm và Love Heart - hồng tông lạnh. Về cushion, sản phẩm có 3 tuỳ chọn màu sắc 21N Pure: Màu be trung tính; 21C Cool Rosy: Màu be hồng và 23N Natural: Màu be tự nhiên.

Trọn bộ sưu tập Sweet Heart mới của desique gồm 2 bảng màu mắt, má, phấn nước cushion và son bùn đa năng.

Ngoài ra, trong đợt mở bán ở Hàn Quốc và Việt Nam vừa rồi, hãng cũng phát hành thêm quà tặng độc quyền cho những khách hàng mua sớm là hũ son bóng 2 ngăn độc đáo, trong suốt tựa pha lê mang tên "Heart Dual Balm".

Son hũ Heart Dual Balm là quà tặng độc quyền trong đợt launching BST Sweet Heart lần này của dasique, do vậy rất tiếc sản phẩm này hiện nay đã không còn được bán ra.

Chưa dừng lại ở đó, dasique còn tiếp tục chiêu đãi các cô nàng đang mê đắm sự "xinh yêu" này bằng chiếc móc khoá trái tim chứa lõi highlight mới lạ. Đây là món quà tặng kèm chỉ có khi mua sắm trực tiếp tại các pop-up store của hãng.

Nếu bỏ lỡ hũ son Heart Dual Balm, 1 tin vui cho bạn là móc khoá keyring lõi highlight vẫn có thể được tìm thấy ở pop-up store của hãng.

Giới trẻ Hàn nô nức check-in tại pop-up store của dasique tháng 8 vừa qua, minh chứng cho sự làm mới ở BST lần này có hiệu quả.

Ngoài ra, hoạt động "xúc mỹ phẩm" tặng quà vô cùng độc lạ và thú vị, thường tổ chức ở các pop-up store của dasique vẫn tiếp tục diễn ra trong đợt này.

Một vòng pop-up store của dasique ở Seoul, Hàn Quốc vừa rồi (Nguồn TikTok @ali16lalalala)