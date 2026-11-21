Chu Diệp Anh (sinh năm 2011) là một trong những gương mặt nhí quen thuộc của màn ảnh Việt, đặc biệt là phim giờ vàng. Cô bé từng được khán giả ưu ái gọi là “em bé búp bê”, “công chúa nước mắt”, “cháu nội NSND Lan Hương”,... Sau gần 10 năm hoạt động nghệ thuật, cô bé ngày nào hiện đã bước sang tuổi 15, đang học THPT ở Hà Nội.

“Công chúa nước mắt” phim Việt giờ vàng

Chu Diệp Anh sinh năm 2011 tại Hà Nội. Cô bé bén duyên với nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ, khoảng 3 - 5 tuổi đã bắt đầu làm mẫu ảnh, chụp hình quảng cáo cho các nhãn hàng. Sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, sống mũi cao cùng thần thái tự tin trước ống kính, Diệp Anh nhanh chóng trở thành gương mặt được chú ý trong giới mẫu nhí.

Năm 6 tuổi, hình ảnh của cô bé xuất hiện trên nhiều diễn đàn trong và ngoài nước. Không ít người dành lời khen cho diện mạo xinh xắn như búp bê, thậm chí nhận xét Diệp Anh có tố chất để trở thành Hoa hậu trong tương lai. Cũng nhờ ngoại hình nổi bật, cô bé tiếp tục được mời chụp ảnh cho nhiều tạp chí, thương hiệu thời trang và sản phẩm dành cho trẻ em.

Diệp Anh khi là người mẫu nhí

Cũng ở tuổi lên 6, Chu Diệp Anh có vai diễn điện ảnh đầu tay trong Ông Ngoại Tuổi 30 - bộ phim remake từ tác phẩm đình đám của Hàn Quốc. Đây là bước khởi đầu cho hành trình diễn xuất kéo dài nhiều năm sau đó. Cô bé tiếp tục góp mặt trong loạt phim Việt giờ vàng Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con, Ngược Chiều Nước Mắt, Hướng Dương Ngược Nắng, Thương Ngày Nắng Về, Chúng Ta Của 8 Năm Sau, Hoa Sữa Về Trong Gió,...

Thông qua những vai diễn này, Diệp Anh thể hiện khả năng diễn xuất ấn tượng. Đặc biệt vai Hoa thời nhỏ trong Thương Ngày Nắng Về khiến nhiều người xem xúc động. Từ đây, Diệp Anh còn được khán giả gọi vui là “công chúa nước mắt” của phim Việt giờ vàng.

Khoảnh khắc diễn xuất ấn tượng của Diệp Anh trong phim Thương Ngày Nắng Về

Không chỉ đóng những vai phụ hay nhân vật thời thơ ấu của các diễn viên lớn, Chu Diệp Anh còn có cơ hội đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh Maika - Cô Bé Đến Từ Hành Tinh Khác năm 2022. Bộ phim được lựa chọn tham dự Liên hoan phim Sundance tại Mỹ, Thời điểm đó, Diệp Anh còn được xuất hiện trên báo Mỹ, nhận về nhiều lời khen cho ngoại hình và diễn xuất.

Diệp Anh (bên trái) trong phim Maika - Cô Bé Đến Từ Hành Tinh Khác

Bài đăng về phim trên The New York Times

Một mối duyên đặc biệt khác trong sự nghiệp của Diệp Anh là với NSND Lan Hương. Cả hai nhiều lần vào vai người thân trên màn ảnh, tạo được sự ăn ý và tình cảm gắn bó. Sau những lần hợp tác, nữ nghệ sĩ dành nhiều tình cảm cho cô bé và thường gọi Diệp Anh là “cháu nội”. Cách xưng hô thân thiết này cũng khiến không ít khán giả tưởng rằng cô bé có quan hệ gia đình với nữ nghệ sĩ.

Thực tế, gia đình Chu Diệp Anh không có ai theo đuổi nghệ thuật. Việc cô bé đến với diễn xuất và hoạt động người mẫu từ sớm chủ yếu xuất phát từ cơ hội và sự yêu thích của bản thân.

9 tuổi đã sở hữu 2 sổ tiết kiệm đứng tên mình, visual tuổi 15 sáng bừng

Bên cạnh những vai diễn trên truyền hình, hành trình hoạt động nghệ thuật từ nhỏ cũng giúp Chu Diệp Anh sớm có khoản thu nhập riêng. Theo chia sẻ của gia đình, từ khoảng 5 tuổi, cô bé đã có tiền cát-xê nhờ công việc làm mẫu ảnh và quay quảng cáo.

Thay vì sử dụng khoản tiền này cho chi tiêu sinh hoạt, bố mẹ Diệp Anh quyết định gửi tiết kiệm toàn bộ cát-xê của con. Đến năm 9 tuổi, cô bạn đã có 2 cuốn sổ tiết kiệm đứng tên mình.

Dù lịch trình đóng phim, chụp ảnh và tham gia các hoạt động nghệ thuật khá bận rộn, việc học văn hóa vẫn được gia đình đặt lên hàng đầu. Nhờ sự sắp xếp của gia đình và hỗ trợ từ nhà trường, công việc nghệ thuật không khiến Diệp Anh bỏ bê việc học. Cô bạn cũng từng chia sẻ mình thích ca hát, nhảy múa bên cạnh diễn xuất, nhưng chưa nghĩ đến việc trở thành ca sĩ.

Diệp Anh càng lớn càng xinh

Đến tháng 7/2026, Chu Diệp Anh đã tốt nghiệp cấp 2 tại một trường quốc tế ở Hà Nội, nơi có mức học phí khoảng 100 triệu đồng mỗi năm. Đây cũng là môi trường học tập mà gia đình lựa chọn để cô bé có thể duy trì việc học song song với các hoạt động nghệ thuật. Hiện tại Diệp Anh đang theo học tại một trường THPT ở Hà Nội.

Những hình ảnh mới của Chu Diệp Anh trong thời gian gần đây cũng thu hút sự chú ý. Nếu trước đây cô bé gây ấn tượng với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn và vẻ ngoài đáng yêu thì hiện tại, ở tuổi 15, Diệp Anh đã có nhiều thay đổi về ngoại hình.

Gương mặt trở nên thanh thoát, đường nét rõ ràng hơn, vóc dáng cũng trưởng thành theo độ tuổi. Phong thái trước ống kính của nữ diễn viên nhí ngày nào ngày càng tự tin. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện hoặc chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội, cô bé đều nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Một số hình ảnh của Chu Diệp Anh gần đây:

(Tổng hợp)