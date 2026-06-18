Chọn WelKids ADEK - Chọn nuôi con nhàn tênh theo cách của mẹ bỉm thông thái

Mẹ càng ôm đồm, chăm con càng cực

Trong hành trình nuôi con, những năm tháng đầu đời luôn là khoảng thời gian khó khăn nhất với nhiều cha mẹ. Chỉ cần thấy con chậm tăng cân hơn một chút hay ngủ chưa ngon giấc, mẹ đã bắt đầu tìm kiếm thêm thông tin, tham khảo hội nhóm để bổ sung dưỡng chất này, vitamin kia cho con. Song giữa "ma trận" sản phẩm trên thị trường, mẹ cũng chẳng dễ dàng để chọn được sản phẩm ưng ý vì mỗi loại một công dụng, một liều lượng, khung giờ sử dụng khác nhau.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của thông tin và xu hướng nuôi con khoa học, thế hệ mẹ bỉm hiện đại đang dần thay đổi cách tiếp cận.

Là mẹ của bé trai 9 tháng tuổi, chị M.A (29 tuổi, Hà Nội) cho biết từng khá căng thẳng khi bổ sung vi chất cho con. Từng nghĩ rằng dùng nhiều sản phẩm thì con sẽ không thiếu chất nên tủ thuốc gia đình chị lúc nào cũng đầy ắp các loại vitamin, sắt, kẽm…

"Nhưng càng nhiều thì càng dễ rối, lúc nào cũng lo chưa đủ hoặc bị chồng chéo chất này chất kia, cả mẹ và con đều mệt mỏi. Sau này mình chuyển sang những sản phẩm tích hợp, không còn phải lỉnh kỉnh 4-5 lọ riêng lẻ, vừa nhàn mà con lại hợp tác", chị chia sẻ. Hiện tại, ngoài ngoài cho con bú, ăn dặm, chị M.A sử dụng TPBVSK WelKids ADEK để bổ sung 4 vitamin thiết yếu A-D-E-K, giữ vai trò quan trọng cho sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.

Không còn nhìn vào công dụng sản phẩm được ghi trên bao bì hay nghe quảng cáo, mẹ bỉm thông thái trực tiếp tìm hiểu về nguồn gốc, thành phần nguyên liệu, chứng nhận chất lượng, nền tảng khoa học của sản phẩm cũng như phản hồi thực tế từ cộng đồng phụ huynh đã sử dụng. Thay vì quan tâm tới số lượng, mẹ chú trọng hơn vào chất lượng. Nuôi con nhàn tênh theo cách của mẹ không đơn thuần là giảm bớt những lựa chọn mà là ưu tiên giải pháp tối ưu, tinh gọn.

WelKids ADEK: Giải pháp bổ sung vi chất 4 trong 1

Không riêng chị M.A, TPBVSK WelKids ADEK cũng là sản phẩm được nhiều phụ huynh tin dùng. Tích hợp cả 4 vitamin tan trong dầu A-D-E-K trong một công thức, WelKids ADEK giúp cha mẹ không phải đau đầu cân đo đong đếm liều lượng hay ghi nhớ lịch dùng từng vitamin. Trong mỗi 6 giọt sản phẩm có chứa 400 mcg Vitamin A (dưới dạng Retinyl palmitate), 10 mcg Vitamin D3 (dưới dạng Cholecalciferol), 4.000 mcg Vitamin E (dưới dạng D-alpha-tocopherol) và 22,5 mcg Vitamin K2 (dưới dạng MK-7 Menaquinone) - đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu vi chất của trẻ theo khuyến nghị của Bộ Y tế dành cho trẻ từ 0 tháng tuổi.

Công thức tích hợp "4 in 1" giúp quá trình bổ sung Vitamin cho bé được tiện lợi, dễ dàng, đồng thời tiết kiệm thời gian và chi phí cho ba mẹ

Bên cạnh sự tiện lợi, sản phẩm còn ghi điểm với bảng thành phần an toàn, lành tính và đã được kiểm chứng bởi các tổ chức uy tín.

WelKids ADEK sử dụng MenaQ7® – Vitamin K2-MK7 hiếm hoi sở hữu nghiên cứu lâm sàng trên trẻ em khỏe mạnh. Trong các loại vitamin K2, loại chuỗi dài MK-7 (menaquinone-7) có thời gian hoạt động lâu nhất, tác động nhiều nhất đến việc tăng chiều cao. Đặc biệt hơn nữa, MenaQ7® trong WelKids ADEK đạt tỷ lệ tinh khiết 99,8% dạng trans mang hoạt tính sinh học cao (theo tài liệu công bố giới thiệu về MenaQ7®). Điều này giúp đảm bảo hiệu quả thực tế trong quá trình bổ sung vi chất cho trẻ và đã được kiểm chứng qua hơn 22 nghiên cứu lâm sàng được công bố trên các Tạp chí uy tín.

MenaQ7® có trong WelKids ADEK là nhãn hiệu Vitamin K2-MK7 có tỷ lệ trans cao và nhiều nghiên cứu lâm sàng hàng đầu thế giới.

Sản phẩm còn sử dụng Quali® A, D, E từ DSM – tập đoàn được biết đến là một trong những nhà sản xuất vitamin đầu tiên và lớn trên thế giới với lịch sử phát triển hơn 100 năm trong lĩnh vực dinh dưỡng.

WelKids ADEK cũng là sản phẩm được xây dựng trên nền dầu oliu hữu cơ chuẩn EU Organic. So với dầu chuỗi trung bình MCT, dầu cọ hoặc dầu dừa, dầu olive có kết cấu nhẹ hơn, giúp tăng khả năng hấp thu vitamin, đồng thời giàu acid béo không no, polyphenol và các chất chống oxy hóa tự nhiên nên có độ ổn định cao, giúp duy trì chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình sử dụng.

WelKids ADEK là sản phẩm hiếm hoi chú trọng tới dầu hòa tan - thành phần tác động lớn tới mức độ hấp thu của vitamin vào cơ thể.

Không chỉ cung cấp một sản phẩm chất lượng, WelKids còn đồng hành cùng mẹ thông qua Microsite "Học viện Vi chất" - nơi những kiến thức chuẩn khoa học được truyền tải một cách dễ hiểu, sinh động thông qua các video. Ngoài kiến thức khoa học đã được kiểm duyệt chặt chẽ bởi các chuyên gia đầu ngành, đây cũng là không gian để phụ huynh chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong hành trình nuôi con khôn lớn.