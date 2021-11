Tối ngày 5/11 vừa qua, nhãn hàng bỉm Jo Vietnam cùng aFamily đã kết hợp tổ chức chương trình Giao lưu trực tuyến cùng chuyên gia với chủ đề: "Chọn tã sạch chuẩn – An toàn cho bé, niềm vui cho mẹ"

Trong buổi giao lưu các khán thính giả của aFamily đã có cơ hội được nghe Thạc sĩ bác sĩ Dương Thùy Nga, bác sĩ chuyên khoa Nhi thuộc Hệ thống y tế Quốc tế DND Brothers chia sẻ kinh nghiệm lựa chọn bỉm phù hợp an toàn và cách xử lý một số vấn đề thường gặp khi sử dụng bỉm cho trẻ.

Nguy hiểm từ việc sự dụng bỉm giả, bỉm kém chất lượng cho bé

Từ sự đa dạng của sản phẩm bỉm khiến cho các loại bỉm giả, bỉm trần, bỉm kém chất lượng có cơ hội xâm nhập thị trường. Lỡ sử dụng phải loại bỉm không rõ nguồn gốc, không có chứng nhận chất lượng, dù cho bạn có thể tiết kiệm được chút tiền nhưng vô hình chung lại mang tới những hậu quả khó lường cho làn da non nớt của bé, cũng nhưng sức khỏe lâu dài.

Phương pháp chọn bỉm chuẩn từ chuyên gia y tế

Trong chương trình giao lưu vừa rồi, bác sĩ Dương Thùy Nga đã bật mí cho độc giả của aFamily 5 tiêu chí để lựa chọn một chiếc bỉm tốt cho trẻ:

"Tiêu chí 1: Tính an toàn. Các sản phẩm cần có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nguồn nguyên liệu nhập khẩu, được sản xuất bởi thương hiệu uy tín. Được kiểm chức bởi Bộ y tế.

Tiêu chí 2: Độ thấm hút. Chiếc bỉm cần có độ thấm hút tốt, thời gian thấm hút nhanh, và không bị thấm ngược trở lại da em bé.

Tiêu chí 3: Độ mềm mại. Làn da em bé luôn rất mỏng manh và non nớt nên rất cần các sản phẩm mềm mại, mịn màng để làn da bé luôn luôn được bảo vệ.

Tiêu chí 4: Độ thoáng khí. Các mẹ có thể kiểm tra độ thoáng khí bằng cách úp chiếc cốc vào màng đáy, sau 15s thấy chiếc cốc mờ đi do hơi nước từ màng đáy thoát ra chứng tó chiếc bỉm đó có độ thoáng khí tốt.

Tiêu chí 5: Chọn bỉm có ứng dụng các công nghệ giúp kháng khuẩn, chống hăm hiệu quả. Một số công nghệ kháng khuẩn phải kể đến như là công nghệ Nano Bạc, và tinh chất trà xanh giúp kháng khuẩn khử mùi."

Trong chương trình Giao lưu còn có một thí nghiệm rất thú vị được thực hiện để các mẹ có thể kiểm chứng khả năng thấm hút của một chiếc tã quần. Thí nghiệm được thực hiện trên chiếc bỉm Jo Economy size L, sau ba lần đổ với khoảng 600 ml chiếc bỉm tuy đã căng đầy nước những vẫn có thể thấm hút được hết số nước đã được đổ.

"Mỗi lần bé tiểu sẽ rơi khoảng 20-30ml nước, 1 lần đóng bỉm 4 tiếng bé tiểu 4-5 lần tổng khoảng 150ml, Chiếc bỉm này có thể thấm tối đa những 650ml nước, rất là tuyệt vời phải không ạ.

Hiện nay, một trong những sản phẩm nổi bật trên thị trường với đầy đủ các tiêu chí nêu trên phải kể tới Tã quần Jo Economy. Jo Economy là sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi Hệ thống y tế quốc tế DND Brother. Tã quần Jo Economy được sản xuất trong nhà máy máy đầu tiên đạt tiêu chuẩn GMP - WHO ngành giấy tại Việt Nam nên các mẹ hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng và nguồn gốc xuất xứ.

Jo Economy có ưu điểm vượt trội là mỏng nhẹ chỉ 2mm và chống hăm hiệu quả nhờ công nghệ Nano Bạc và tinh chất trà xanh giúp kháng khuẩn khử mùi. Vì vậy các mẹ có thể cân nhắc tìm hiểu sản phẩm này cho con dùng thử.

Một số lưu ý dành cho mẹ để tránh tình trạng hăm tã vào mùa đông

Mùa đông bé vẫn có thể bị hăm tã do việc thời gian sử dụng tã lâu hơn, khiến cho da bé phải tiếp xúc một khoảng thời gian dài với vi khuẩn. Hoặc do chưa đượclau khô hẳn người sau khi tắm rửa cũng là một lí do dẫn đến tình trạng hăm tã.

Bác sĩ Nga chia sẻ với các mẹ một số phương pháp phòng ngừa và tránh hăm cho trẻ: "Thay tã thường xuyên sau 3-4 tiếng, lựa chọn tã bỉm phù hợp với trẻ, cẩn trọng khi sử dụng các loại nước lá dùng để vệ sinh cho bé cần phải là lá tự nhiên không chứa hóa chất. Lưu ý khi sử dụng kem chống hăm cần tham khảo sự chỉ dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế. Mỗi ngày nên để cho da bé được tự nhiên ít nhất 2-3 tiếng đồng hồ mà không cần sử dụng bỉm."

Việc lựa chọn đúng kích cỡ bỉm là điều vô cùng cần thiết

Em bé đang trong giai đoạn phát triển nên kích cỡ tã sẽ thay đổi thường xuyên. Sử dụng tã bo chun phần đai cần có độ đàn hồi nhất định để kéo được ra một chút từ thắt lưng bé. Đồng thời, mẹ nên kiểm tra thường xuyên xem tã có để lại vết hằn nào trên da bé không, nếu tã ôm nhưng vẫn để lại vết hằn quá sâu thì có thể là bạn chưa chọn đúng size bỉm phù hợp cho bé.

Trên bao bì sản phảm đều sẽ cung cấp thông tin đầy đủ và rõ ràn size bỉm theo thông số cân nặng phù hợp… do đó, trước khi quyết định lựa chọn size bỉm nào cho bé, mẹ cần tìm hiểu kĩ hơn về những thông số này nhé.

Hi vọng với những kiến thức đã được bác sĩ Dương Thùy Nga chia sẻ trong chương trình giao lưu "Chọn tã chuẩn sạch – An toàn cho bé niềm vui cho mẹ" có thể giúp mẹ lựa chọn được chiếc bỉm tốt và phù hợp nhất với con mình, và hành trình chăm sóc con cái sẽ dễ dàng và nhiều niềm vui hơn.