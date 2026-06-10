Chọn sữa cho trẻ bị rối loạn tiêu hóa: Đừng bỏ qua đạm sữa tự nhiên

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc đổi sữa không thể cảm tính mà cần chú trọng đến cấu trúc đạm sữa - yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa và hấp thu của trẻ. Những dòng sữa bảo toàn được cấu trúc đạm tự nhiên, mềm và dễ tiêu sẽ góp phần giúp bụng con êm khỏe.

Nhận diện dấu hiệu rối loạn tiêu hóa ở trẻ

Trẻ nhỏ trong những năm đầu đời có hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện về cả cấu trúc lẫn chức năng, nên dễ gặp tình trạng rối loạn tiêu hóa với các biểu hiện như đầy hơi, chướng bụng, đi ngoài phân sống, táo bón hoặc tiêu chảy kéo dài…

Ngoài ra, trẻ bị rối loạn tiêu hóa còn có thể do chế độ ăn uống không cân đối, không đảm bảo vệ sinh hay do tác dụng phụ của thuốc kháng sinh… làm mất cân đối hệ vi sinh đường ruột. Một nguyên nhân khác cũng gây ra các rối loạn tiêu hóa ở trẻ mà cha mẹ ít để ý đó là loại sữa mà bé đang dùng chứa đạm khó tiêu.

Để tạo thành sữa bột công thức cho bé, sữa nguyên liệu cần được nấu bằng phương pháp xử lý nhiệt. Ở quy trình thông thường, sữa có thể phải trải qua ít nhất 2 lần xử lý nhiệt, từ sữa tươi thành sữa bột, sau đó hoàn nguyên lại thành sữa lỏng và tiếp tục bổ sung vi chất dinh dưỡng trước khi tạo thành phẩm. Khi quy trình sản xuất sữa trải qua nhiều lần xử lý nhiệt, đạm sữa sẽ quá nóng và bị phá hủy cấu trúc, vón cục khiến hệ tiêu hóa của trẻ khó hấp thu, từ đó gây chướng bụng, táo bón…

Trẻ bị rối loạn tiêu hóa có thể do dùng sữa đã trải qua xử lý nhiệt nhiều lần.

Các tiêu chí chọn sữa cho trẻ rối loạn tiêu hóa

Với lý do trên, cha mẹ cần chọn loại sữa phù hợp cho trẻ nhằm góp phần giảm áp lực lên đường ruột của con. Một dòng sữa êm bụng, dễ tiêu nên có các tiêu chí:

- Đạm sữa tự nhiên: Cha mẹ nên ưu tiên sữa ứng dụng quy trình xử lý nhiệt tối giản, đặc biệt là công nghệ xử lý nhiệt 1 lần, nhằm bảo toàn cấu trúc đạm mềm, tự nhiên giúp trẻ dễ tiêu hóa và hấp thu, tránh gây áp lực lên hệ tiêu hóa của trẻ.

- Công nghệ sản xuất tiên tiến: Những công nghệ tiên tiến như khóa dưỡng chất LockNutri® là điểm cộng nhờ khả năng bảo toàn phân tử đạm ở trạng thái tự nhiên, không bị biến tính bởi nhiệt độ cao, hỗ trợ trẻ tiêu hóa dễ dàng.

- Bổ sung các dưỡng chất hỗ trợ sức khỏe đường ruột: Sữa công thức cho trẻ bị rối loạn tiêu hoá cho trẻ nên có các dưỡng chất Milk Lipid Complex (hỗn hợp chất béo), HMO và GOS (chất xơ hòa tan) hay Probiotics (lợi khuẩn)... giúp hỗ trợ sức khỏe đường ruột (vì có đến 70-80% tế bào miễn dịch tập trung ở đường ruột). Từ đó góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể và hỗ trợ quá trình phát triển ở trẻ.

- Nguồn gốc minh bạch & uy tín: Sữa cho trẻ nên có thương hiệu uy tín, có quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt từ đồng cỏ đến ly sữa, giúp mang đến nguồn sữa chất lượng và an toàn cho trẻ.

Sữa công thức cho trẻ bị rối loạn tiêu hoá nên chứa đạm nhỏ mềm tự nhiên kết hợp các dưỡng chất hỗ trợ tiêu hóa.

Friso® Pro 3 - Nguồn sữa "êm bụng" từ Hà Lan

Kế thừa hơn 150 năm kinh nghiệm trong ngành sữa của Tập đoàn FrieslandCampina (Hà Lan), Friso mang đến Friso® Pro 3 - Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 2 tuổi trở lên (*). Sản phẩm sở hữu công thức dinh dưỡng dựa trên khoa học bảo toàn dưỡng chất tự nhiên, giúp trẻ dễ dàng tiêu hóa và hấp thu tốt:

Công nghệ LockNutri® - Quy trình 1 lần nhiệt: Sản phẩm ứng dụng công nghệ LockNutri® - quy trình xử lý nhiệt 1 lần duy nhất giúp bảo toàn hơn 90% đạm sữa mềm, nhỏ, tự nhiên. Nhờ đó hỗ trợ trẻ tiêu hóa nhẹ nhàng, giảm nguy cơ trẻ bị đầy bụng, khó tiêu.

Hệ dưỡng chất Milk Lipid Complex (MLC): Milk Lipid Complex (MLC) là một hợp chất béo tự nhiên có cấu trúc dễ hấp thu, giúp làm mềm phân và hỗ trợ bé dễ đi ngoài. Khi Milk Lipid Complex phối hợp cùng HMO, GOS và Probiotics trong Friso® Pro 3 sẽ hỗ trợ bé tiêu hóa tốt và hấp thu hiệu quả các dưỡng chất dinh dưỡng, xây dựng 3 "tầng" đề kháng đường ruột:

- Bảo vệ đường ruột của trẻ.

- Hỗ trợ nuôi dưỡng và cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

- Kích thích sản sinh tế bào miễn dịch, tăng kháng thể tự nhiên.

100% Nhập khẩu từ Hà Lan: Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Hà Lan, được kiểm soát chặt chẽ hành trình từ đồng cỏ đến ly sữa với nguồn sữa chất lượng giàu dưỡng chất từ giống bò Hà Lan thuần chủng. Sữa tươi nguyên liệu được vận chuyển từ nhà máy chỉ sau 1.5 giờ thu hoạch và bảo quản xuyên suốt dưới 4°C để "khóa trọn" sự tươi ngon và giảm hao hụt dưỡng chất.

Sữa êm bụng Friso® Pro 3 giúp trẻ tiêu hóa nhẹ nhàng và hấp thu dưỡng chất.

Nhìn chung, với trẻ hay gặp vấn đề rối loạn tiêu hóa, hệ đường ruột vốn đã rất nhạy cảm nên việc đổi sữa liên tục có thể khiến tình trạng trở nên phức tạp hơn. Vì vậy, khi chọn sữa, cha mẹ cần cân nhắc kỹ càng, ưu tiên sản phẩm bảo toàn đạm sữa tự nhiên giúp trẻ hấp thu nhẹ nhàng và hỗ trợ xây dựng nền tảng tiêu hóa khỏe mạnh.

(*) Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam

Địa chỉ: Khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hòa, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Sản phẩm được sản xuất tại FrieslandCampina Domo B.V, địa chỉ De Perk 30, 9411 PZ Beilen, Hà Lan.