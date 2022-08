Chọn đúng kiểu trang phục sẽ giúp dáng gọn eo thon!

Vòng eo to, bờ vai dày hay bắp tay to... phụ nữ dễ bị tự ti với một vài nhược điểm của vóc dáng và muốn giấu nhẹm đi. Và chỉ cần khéo léo một chút khi chọn trang phục có thể tôn lên lợi thế hay tạo hiệu ứng thon gọn cho vóc dáng của mình.

Nếu bạn không tự tin vào bờ vai của mình

Bờ vai hay phần cổ là bộ phận đầu tiên thể hiện sự thon thả của vóc dáng, nhưng nếu bạn không mấy tự tin để khoe ra thì vẫn có thể có cách giấu đi hoặc "làm mềm" phần này.

Thay vì chọn những thiết kế váy áo cổ tròn, ôm khít lấy phần cổ thì bạn hãy "nới lòng" phần cổ và vai một chút. Cổ V hay cổ vuông thoải mái nhẹ nhàng sẽ giúp phần cổ của bạn thêm thanh thoát, bờ vai cũng nhờ vậy mà cân đối mảnh mai hơn nhiều.

Chi tiết vai phồng cũng rất quan trọng đối với những nàng vai dày hay bắp tay to. Tiết chế một chút ở độ bồng của vai, ưu tiên những thiết kế có cầu vai rõ ràng sắc nét để cố định phần vai của bạn.

Nếu bạn không tự tin với phần bắp tay của mình

Phần bắp to dày và to khiến phần trên của cơ thể thiếu đi sự thon gọn, nên rất nhiều bạn giấu tiệt phần bắp tay trong lớp váy áo. Nhưng thực tế bạn có thể khoe ra mà vẫn tạo hiệu ứng thon thả cho bờ vai và cánh tay của mình. Váy áo trễ vai chính là một item giúp bạn có được tất cả những gì bạn mong muốn: che bắp tay to, giấu vai thô mà vẫn lộ xương quai xanh mảnh mai hay phần cổ thon thả.

Nếu vẫn còn băn khoăn, bạn có thể che trực tiếp cánh tay của mình, hãy chọn áo khoác dáng suông để tôn lên đôi tay dày của bạn một cách hoàn hảo. Mix blazer cùng áo hai dây hay crop top để làm nổi bật vòng eo của mình, khi đó chẳng một ai còn để ý đến bờ vai hay phần bắp tay của bạn nữa đâu.

Nếu bạn có vòng 1 đầy đặn, không lộ xương quai xanh

Với những cô nàng có khuôn ngực đầy đặn, tuy đây là một lợi thế nhưng cũng sẽ khiến họ trông cứng cáp, chọn trang phục không đúng cách sẽ rất dễ bị sồ sề, ngấn mỡ, vì vậy điều cấm kỵ nhất đối với những cô nàng có thân hình này là chọn áo có thiết kế quá rườm rà dễ gây tác dụng ngược , thay vào đó, bạn nên chọn những món đồ đơn giản tối màu để vóc dáng trở nên thon thả hài hòa hơn.

Có một kiểu áo giúp nàng ngực to trở nên thon gọn ngay lập tức, chính là áo sơ mi không tay. Thiết kế lộ da thịt một cách khéo léo nhưng nhờ phần cổ V với hàng khuy đứng dáng mà chiếc áo hướng sự chú ý theo chiều dọc cơ thể, "làm mờ" đi cảm giác tròn trịa nơi vòng 1 đầy đặn.

Nếu bạn sở hữu vòng eo chưa thật sự thon gọn

Rất nhiều cô nàng tự ti với vòng eo của mình nên eo thon dáng gọn là tiêu chí chọn đồ chị em quan tâm hơn cả. Càng là dáng quả táo vơi phần eo không mấy thon gọn, bạn cần tránh những kiểu váy áo lùng bùng ở phần eo. Những thiết kế siết eo, cạp cao... càng gọn gàng càng hữu ích cho vòng eo của bạn. Thậm chí bạn vẫn có thể lộ một chút eo với crop top mix cùng quần cạp cao, công thức mix đồ vừa hack chiều cao vừa bóp eo thon gọn cho mọi cô nàng.

Có rất nhiều cách để bạn che đi phần eo bánh mì mà vẫn khiến eo nhìn thon thả gầy hơn, ví dụ như khi bạn mặc áo sơ mi cùng quần cạp cao. Bạn có thể chọn một trong ba cách sơ vin áo vào quần (sơ vin toàn bộ, gài vạt trước - thả vạt sau hoặc gài một bên vạt), cách này không chỉ che được phần eo và bụng mỡ mà còn làm nổi bật vòng eo và giúp tổng thể vóc dáng cao ráo, thon thả hơn đôi chút.

Nếu bạn có đôi chân thiếu chuẩn (chân cong, chân to, chân ngắn...)

Đôi chân của bạn với bất kỳ nhược điểm nào cũng cần tránh những kiểu quần ôm sát, cạp trễ hay rộng lùng bùng. Bạn chỉ nên tập trung tối đa vào những dáng quần ống đứng cơ bản để tạo cảm giác đôi chân thon dài, thẳng tắp.

Việc chọn váy cũng tương tự, váy suông dài với điểm nhấn là hàng khuy giữa sẽ tôn dáng hơn, tuy nhiên nếu muốn khoe được đôi chân và hack chân dài triệt để thì váy xẻ mới là chân ái. Kiểu dáng nửa kín nửa hở này có thể khiến đôi chân trông thon thả hơn, ngay cả những nàng thấp bé cũng sẽ tự tin với chiều cao "ảo" của mình.

