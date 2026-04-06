"Chơi" màu xanh - trắng thế nào để nhìn vẻ ngoài trông "đắt tiền" hơn?

Có một kiểu ăn mặc không cần quá nhiều chi tiết, không cần chạy theo xu hướng, nhưng lại khiến người đối diện phải nhìn lâu hơn một chút. Đó là khi mọi thứ vừa đủ: màu sắc dịu mắt, phom dáng thoải mái và cách phối mang tinh thần "tôi không cố gắng nhưng vẫn đẹp".

Set đồ này ghi điểm ở cách layer rất “lười nhưng thông minh”: sơ mi trắng oversized làm nền, thêm áo kẻ vắt vai để tạo điểm nhấn. Quần jeans ống rộng giúp tổng thể cân bằng giữa sự thoải mái và gọn gàng.

Cardigan xanh nhạt mang lại cảm giác mềm mại, nữ tính hơn hẳn. Khi mix cùng jeans ống rộng và túi đen, outfit được cân bằng giữa nét dịu dàng và sự hiện đại.

Sơ mi sọc giúp outfit có chiều sâu thị giác, tránh sự đơn điệu. Kết hợp với quần xanh dáng rộng tạo nên một tổng thể phóng khoáng, mang hơi hướng unisex.

Áo kẻ ngang bản to + quần xanh rộng là combo thiên về casual. Điểm hay là bảng màu trầm giúp set đồ dù rộng nhưng không bị luộm thuộm.

Sự kết hợp giữa áo len xanh và quần trắng tạo hiệu ứng “clean look”. Đây là kiểu outfit tối giản nhưng rất dễ tạo thiện cảm nhờ bảng màu sáng và nhẹ.

Áo navy giúp tổng thể trông gọn và “đằm” hơn, trong khi quần xanh sáng giữ lại sự trẻ trung. Sự tương phản nhẹ giữa 2 sắc độ xanh chính là điểm đắt giá.

Sơ mi xanh oversized mix cùng chân váy đen dài tạo nên sự cân bằng giữa mềm và cứng. Đây là outfit dễ ứng dụng cho cả đi làm lẫn đi chơi.

Set đồ này tập trung vào chất liệu và form dáng: áo len mỏng + quần trắng rộng. Không cần chi tiết cầu kỳ, chỉ cần form đẹp là đủ nâng tầm tổng thể.

Cardigan sáng màu giúp outfit trở nên “hiền” và thanh thoát hơn. Khi phối cùng quần xanh, tổng thể vẫn giữ được sự trẻ trung nhưng không quá nổi bật.

Áo khoác xanh rêu là điểm nhấn chính, giúp outfit basic trở nên cá tính hơn. Mix cùng jeans ống rộng tạo vibe vừa bụi bặm nhẹ, vừa rất thời trang.