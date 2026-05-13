Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (TP Hà Nội) ngày 11-5 cho biết vừa tiếp nhận một bệnh nhi 11 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não hiếm gặp với vết thương hở vùng đầu với dị vật là một con dao bầu cắm vào đỉnh đầu bên trái.

Hình ảnh phim X-quang và con dao cắm vào đầu bệnh nhi 11 tuổi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo người nhà bệnh nhi, tai nạn xảy ra khi hai anh em chơi đùa tại nhà, người anh vô tình cầm dao gây thương tích cho em. Thời điểm nhập viện, bệnh nhi vẫn tỉnh, các chỉ số huyết động tạm thời ổn định nhưng có biểu hiện liệt tay phải.

Tiến sĩ - bác sĩ Bùi Huy Mạnh, Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật thần kinh 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - cho biết ca phẫu thuật được triển khai với sự phối hợp đa chuyên khoa, trong đó gây mê hồi sức đảm bảo an toàn trong suốt quá trình phẫu thuật; ngoại thần kinh xử lý tổn thương và lấy dị vật.

Ca phẫu thuật được tiến hành khẩn trương nhưng thận trọng từng bước, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng và bảo tồn chức năng não cho bệnh nhi.

Do vết thương nằm ở vị trí có nguy cơ chảy máu nhiều, ê kíp đã chuẩn bị máu và phương án kiểm soát chảy máu nhằm đảm bảo ca mổ diễn ra an toàn nhất.

Theo các bác sĩ, trong cấp cứu chấn thương sọ não hở, thời gian là yếu tố quyết định. Việc xử trí sớm trong vòng 6 giờ đầu giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng nội sọ - biến chứng có thể đe dọa trực tiếp đến chức năng não và tính mạng người bệnh. Đồng thời, can thiệp kịp thời còn nhằm bảo vệ tối đa nhu mô não, hạn chế tổn thương thứ phát.

Bác sĩ phẫu thuật lấy con dao cắm vào đầu bệnh nhi

Sau phẫu thuật, bệnh nhi tiếp tục được theo dõi sát tại các đơn vị chuyên sâu, đồng thời phối hợp điều trị tại Khoa Phục hồi chức năng nhằm sớm phục hồi vận động và chức năng thần kinh.

Từ ca tai nạn hi hữu này, các chuyên gia khuyến cáo khi xảy ra chấn thương có dị vật cắm vào vùng đầu, tuyệt đối không tự ý rút dị vật ra mà cần giữ nguyên hiện trạng, nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế chuyên khoa để được xử trí kịp thời.

Cha mẹ và người lớn cần tăng cường giám sát, nhắc nhở trẻ không chơi đùa với dao, kéo và các vật sắc nhọn nhằm phòng tránh những tai nạn đáng tiếc.