Cho trẻ dùng mỹ phẩm, cái giá phải trả quá đắt khi trẻ dậy thì sớm

Dừng cao vì dùng mỹ phẩm quá sớm



Cô bé Lee Eun Chae, sinh năm 2011 ở Hàn Quốc nổi tiếng mạng xã hội với gương mặt xinh xắn, phong cách ăn mặc thời trang sành điệu. Cô bé được mệnh danh là "cô bé 6 tuổi xinh nhất thế giới" này từ sớm đã được mẹ cho dùng mỹ phẩm, chăm sóc da sớm. Mới đây thông tin cô bé không thể phát triển chiều cao dù đang tuổi ăn tuổi lớn đã được cộng đồng mạng rất quan tâm.

Bố mẹ của mẫu nhí này đã đưa đi kiểm tra và kết quả cho thấy xương của cô bé giống hệt như người 16 tuổi và có khả năng sẽ dừng lớn thêm. Nguyên nhân của việc này là do sử dụng mỹ phẩm từ quá sớm gây ảnh hưởng đến nội tiết. Đây chính là dấu hiệu cho thấy cô bé bị dậy thì sớm.

Trẻ nhỏ trang điểm quá sớm không tốt. Ảnh minh họa

Hiện nay có một hiện tượng phổ biến là có những trẻ lúc nhỏ phát triển chiều cao rất nhanh, nhưng sau đó chững lại, trở thành thanh niên thấp lùn. Các bác sĩ chuyên khoa Nội tiết của Bệnh viện Nhi TƯ đã điều trị cho rất nhiều trường hợp trẻ nhỏ dậy thì sớm như vậy. Đa số trẻ được đưa đi khám có biểu hiện như bé gái núm vú phát triển, có kinh; bé trai có lông mu, ria mép…

Nguyên nhân khiến chuẩn tuổi dậy thì hiện nay sớm hơn so với trước đây là do tác động cùng lúc của thông tin, môi trường, lối sống. Không ít bà mẹ có xu hướng cho con làm điệu từ nhỏ, một hai tuổi đã cho sơn móng tay móng chân, uốn tóc, dùng mỹ phẩm make up vì nghĩ rằng vô hại và trông con xinh xắn hơn.

Nhưng nghiên cứu của các nhà khoa học đã chỉ ra, việc tiếp xúc với hóa chất các chất hóa học như phenol, phthalates và phytoestrogen trong nhiều loại sản phẩm tiêu dùng, nhất là mỹ phẩm, nước hoa, nước xịt phòng… dễ đưa đến dậy thì sớm ở trẻ, gây rối loạn nội tiết tố, nguy hại sức khỏe về sau.

Ths.BS Lương Trường Sơn – nguyên Phó viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP.HCM, phụ trách phòng khám da liễu Đồng Diều cho rằng, không nên cho trẻ dùng mỹ phẩm sớm quá. Hiện có những trẻ dù 10 tuổi cũng đã biết làm video dạy make up bài bản từ đầu đến cuối và sở hữu riêng một bộ đồ nghề trang điểm. Bố mẹ lại ủng hộ trẻ làm theo những clip hướng dẫn trang điểm càng nguy hiểm hơn.

Trang điểm giống như một loại "thuốc" kích thích lớn khiến tâm lý của bé dậy thì sớm. Mỹ phẩm ảnh hưởng đến tâm lý, từ tâm lý kéo theo sinh lý thay đổi có thể sinh ra phát triển giới tính sớm hơn. Trẻ dậy thì sớm nếu không được điều trị sẽ mất cơ hội phát triển chiều cao lúc trưởng thành.

Những hệ lụy khác từ việc trẻ dùng mỹ phẩm sớm

ThS.BS Lương Trường Sơn cho rằng, bên cạnh là một trong những tác nhân thúc đẩy dậy thì sớm ở trẻ, việc cho trẻ lạm dụng mỹ phẩm sớm còn nhiều hệ lụy khác. Da của con người từ khi sinh ra đến trước 15 tuổi, cấu trúc da chưa ổn định nên dùng mỹ phẩm make up không tốt cho da. Tất cả các mỹ phẩm có các thành phần của hóa chất, khi tiếp xúc với da sẽ gây những phản ứng không tốt cho da. Về lâu dài trẻ có nguy cơ mắc các bệnh về da, nội tiết vì tiếp xúc hóa chất quá sớm.

Đó là chưa nói đến nguồn sản phẩm không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Thường mỹ phẩm sẽ có những thành phần trắng da, giảm viêm… rất nguy hiểm cho da. Sau khi dùng một thời gian có thể trở nên "nghiện", không dùng nữa gây ra viêm tại chỗ, mụn, nám.

Một số sản phẩm mỹ phẩm dù quảng cáo là chiết xuất từ thiên nhiên không gây hại nhưng trong chúng vẫn có một số thành phần hóa học như chất bảo quản, hương liệu, dầu khoáng… Da của trẻ em rất nhạy cảm và mỏng, dùng mỹ phẩm từ sớm, những chất hóa học này thẩm thấu rất nhanh vào da bé dễ gây ra các biến chứng như viêm da tiếp xúc, phản ứng gây đỏ, ngứa, viêm, thậm chí còn có phản ứng miễn dịch mề đay cho toàn cơ thể. Đặc biệt trẻ không được hướng dẫn cách trang điểm cụ thể, tẩy trang đúng cách làm bít tắc lỗ chân lông.

"Thường những người trang điểm ngay từ nhỏ, sau da mặt sẽ rất là xấu. Ngoài ra, trang điểm tóc, móng tay cũng cần thận trọng có thể gây ra tình trạng viêm quanh móng hoặc phản ứng gây viêm da tiếp xúc đầu móng tay, á sừng đầu ngón tay…" – BS Lương Trường Sơn khuyến cáo.

Để phòng ngừa dậy thì sớm ở trẻ, ngoài việc hạn chế những thói quen không tốt, cha mẹ nên xây dựng cho trẻ chế độ dinh dưỡng đầy đủ, hợp lý. Thức ăn cần hạn chế các đồ chế biến sẵn như như đồ hộp, xúc xích hay thức ăn nhiều dầu mỡ, chất béo và có hàm lượng đường muối cao. Đặc biệt tránh các thực phẩm có nguy cơ chứa hợp chất nguy hiểm phthalate (dùng trong công nghiệp chất dẻo, mỹ phẩm…).