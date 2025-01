Cho trẻ đi học hay ở nhà với ông bà, người giúp việc?

Nhu cầu gửi trẻ đi học mầm non vì vậy tăng cao đáng kể sau Tết. Không chỉ các bé trong độ tuổi mầm non, mà cả những trẻ dưới 1 tuổi cũng có xu hướng được gửi đến các cơ sở chăm sóc giáo dục. Việc tìm kiếm một môi trường an toàn, chất lượng để trẻ phát triển trong khi bố mẹ tiếp tục công việc trở thành ưu tiên hàng đầu.

Theo các chuyên gia, sau Tết, nhu cầu gửi con đến trường học hoặc các dịch vụ chăm sóc trẻ gia tăng mạnh mẽ. Đặc biệt, đối với những gia đình trẻ hoặc không có ông bà giúp đỡ, việc lựa chọn trường mầm non giúp trẻ ổn định sinh hoạt và giúp các phụ huynh an tâm hơn khi quay lại công việc.

Lý do nhu cầu gửi trẻ mầm non tăng cao

Thạc sĩ Nghiêm Nhật Anh, nhà sáng lập Trường Mầm non Everest Kindergarten thuộc Hệ thống giáo dục liên cấp Everest tại Hà Nội chia sẻ: "Sau Tết, chúng tôi nhận thấy số lượng phụ huynh đến đăng ký cho trẻ học mầm non tăng lên rất nhiều. Điều này xuất phát từ nhu cầu của các gia đình, đặc biệt là những gia đình không có ông bà giúp đỡ trong việc chăm sóc con, các bác giúp việc cũng chưa lên chăm bé. Những trường học mầm non chất lượng sẽ giúp trẻ không chỉ làm quen với môi trường mới mà còn tạo nền tảng phát triển toàn diện cho trẻ."

Số lượng học sinh mầm non đăng ký học sau Tết tăng mạnh tại Trường Mầm non Everest Kindergarten Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Thực tế, nhiều phụ huynh hiện nay có xu hướng gửi con đi học Mầm non ngay từ khi bé chưa đầy 1 tuổi. Điều này là vì nhiều lý do, trong đó có việc giúp trẻ phát triển kỹ năng giao tiếp, khả năng tự lập và làm quen với môi trường xã hội từ sớm.

Ưu điểm của việc cho trẻ đi học mầm non sớm

Theo các chuyên gia tâm lý, việc cho trẻ đi học mầm non sớm có rất nhiều lợi ích. Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Dung cho biết: "Khi trẻ đi học mầm non sớm, trẻ không chỉ học được các kiến thức cơ bản mà còn phát triển được những kỹ năng quan trọng như giao tiếp, hợp tác và chia sẻ. Hơn nữa, trẻ sẽ học được cách làm quen với các quy tắc xã hội, từ đó hình thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong những năm học sau."

Việc cho trẻ đi học mầm non sớm không chỉ giúp phụ huynh yên tâm với công việc mà còn tạo cơ hội cho trẻ học hỏi, giao lưu và phát triển các kỹ năng sống ngay từ giai đoạn đầu đời.

Những lo lắng của phụ huynh khi cho con đi học sớm

Dù nhận thức rõ về lợi ích của việc cho con đi học mầm non sớm, nhưng nhiều phụ huynh vẫn cảm thấy lo lắng khi phải xa con, đặc biệt là với những trẻ dưới 1 tuổi. Chị Lan Chi (Quận Đống Đa) chia sẻ: "Tôi phải quay lại công việc sau Tết, nhưng tôi rất lo lắng khi gửi con đi học mầm non. Con còn quá nhỏ, tôi sợ rằng con sẽ không quen và nhớ mẹ."

Mặc dù lo lắng nhưng chị Lan Chi cho biết việc cho con đi học là lựa chọn hợp lý để con phát triển và giúp chị yên tâm làm việc. Điều này cũng phản ánh tâm lý chung của nhiều bậc phụ huynh khi đứng giữa công việc và sự phát triển của con cái.

Tại Trường Mầm non Everest Kindergarten, ba mẹ có thể cho con tham gia học thử 1 tuần để quen lớp

Chia sẻ từ chuyên gia

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hà Hạnh – Giám đốc chuyên môn Trường Mầm non Everest Kindergarten cho biết: "Để giúp phụ huynh an tâm hơn khi cho con đi học mầm non, các Ba mẹ nên tìm hiểu kỹ về chương trình học, phương pháp giáo dục, cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. Ngoài ra, phụ huynh cũng có thể đưa trẻ tham gia buổi học thử đánh giá mức độ phù hợp của trường với bé.

Bà Hạnh cũng nhấn mạnh rằng, mặc dù việc cho trẻ đi học mầm non sớm có thể khiến phụ huynh lo lắng, nhưng thay vì lo lắng, bằng việc tìm hiểu kỹ - để bố mẹ yên tâm sẽ giúp việc em bé đi học trở thành một niềm vui. Trẻ em rất nhạy cảm, cảm nhận được yêu thương - thuộc về là em bé sẽ nhanh chóng vui vẻ - hoà nhập và chơi hết mình. Ba mẹ hoàn toàn có thể quan sát quá trình chơi của bé, liệu bé có cười – tương tác cùng cô và các bạn tại lớp không để đánh giá chọn trường. Trường mầm non tốt sẽ luôn yêu cầu bố mẹ phối hợp chuẩn bị trước khi gửi bé chính thức: ba mẹ cùng đi học với bé, ít nhất trong 3 ngày đầu, thậm chí dài hơn nếu cần thiết; ba mẹ sẽ được hướng dẫn cách chào bé khi rời đi, đón bé sớm trong những ngày đầu…

Cô giáo chăm sóc và yêu thương bé tại Trường Mầm non Everest Kindergarten

Lựa chọn lý tưởng cho các bậc phụ huynh: Everest Kindergarten

Với đội ngũ giáo viên tận tâm, giàu kinh nghiệm và phương pháp giáo dục tiên tiến, Everest Kindergarten cam kết mang lại môi trường học tập phát triển toàn diện cho trẻ. Các chương trình học được thiết kế riêng biệt cho từng độ tuổi, giúp trẻ hòa nhập nhanh chóng và phát triển kỹ năng xã hội ngay từ những ngày đầu tiên.

Cô cùng trẻ làm thiệp chúc Tết tại Trường Mầm non Everest Kindergarten Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Sau Tết, nhu cầu gửi con đi học mầm non tăng cao là điều dễ hiểu, khi các gia đình phải đối mặt với áp lực công việc và chăm sóc con cái. Mặc dù lo lắng, nhưng việc cho trẻ đi học mầm non sớm mang lại rất nhiều lợi ích cho sự phát triển của trẻ. Phụ huynh nên lựa chọn kỹ lưỡng trường mầm non uy tín để đảm bảo rằng con mình sẽ có một môi trường học tập an toàn và đầy đủ cơ hội phát triển.

