Cho con ăn xong quay lại thì mâm cơm đã hết sạch, mẹ bỉm sữa bật khóc: Chồng thản nhiên nói “Không biết nấu thêm à?”

Khi nói về chuyện chăm con, nhiều người thường có một đáp án chuẩn: “Ông bà chăm cháu thì nhiều vấn đề lắm, tốt nhất vẫn là bố mẹ tự chăm.”

Nghe thì rất hợp lý. Nhưng chỉ những ai từng trải qua 24 giờ không nghỉ, một mình gánh toàn bộ việc chăm con và việc nhà mới hiểu:

Có những mệt mỏi không phải do quan điểm khác nhau, mà là cơ thể và tinh thần đều đã chạm tới giới hạn.

Chăm con chưa bao giờ là câu chuyện “ai đúng ai sai”, mà là ai đang thực sự gánh vác.

“Danh nghĩa là có người giúp, thực tế vẫn chỉ có mình tôi”

A Ninh, một bà mẹ 9X, từng được bạn bè gọi là “siêu nhân mẹ”.

Suốt 10 tháng mang thai hầu như không nghỉ làm. Sau khi sinh con, cô lập tức bước vào guồng quay ngày đêm đảo lộn của một em bé sơ sinh. Cho con bú, vỗ ợ, thay tã, giặt giũ, nấu nướng… tất cả đều do một tay cô lo liệu.

A Ninh từng nghĩ, khi mẹ chồng lên ở cùng để phụ giúp, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn.

Nhưng thực tế lại khác.

Mẹ chồng đến ở, mỗi ngày đều ra ngoài chơi bài với hàng xóm, gần tới bữa ăn mới về. Trẻ con khóc bà coi như không nghe thấy. Khi A Ninh tất bật xoay như chong chóng, bà ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại.

Có lần vào buổi chiều, con quấy khóc dữ dội. A Ninh bế con dỗ gần một tiếng đồng hồ. Đợi con ngủ xong, cô mới chợt nhớ mình chưa ăn tối. Vào bếp thì thấy thức ăn trong nồi đã sạch trơn.

Cô chỉ buột miệng nói với chồng: “Em chưa ăn gì cả.”

Chồng cô không ngẩng đầu lên: “Thì nấu thêm chút nữa là được mà?”

Khoảnh khắc đó, A Ninh bỗng hiểu ra:

Cái gọi là “có người giúp” nhiều khi chỉ là bề ngoài cho có vẻ đông vui.

Người thức đêm, người kiệt sức đến bật khóc, vẫn là mẹ.

Dần dần, cô không còn trông chờ ai, cũng không còn than phiền. Nhưng những tủi thân trong lòng cứ thế tích tụ.

Đó chính là điều nhiều gia đình đang lặng lẽ đối mặt:“Nuôi con kiểu đơn thân trong hôn nhân.”

Nuôi con kiểu “đơn thân” – người tổn thương trước tiên không chỉ là mẹ

Nhiều người nghĩ rằng, cùng lắm thì mẹ vất vả hơn một chút.

Nhưng về lâu dài, ảnh hưởng lớn nhất lại là con trẻ và mối quan hệ gia đình.

Thứ nhất: Trẻ dễ thiếu cảm giác an toàn và trách nhiệm

Nuôi dạy con không chỉ là cho ăn no mặc ấm, mà còn là được quan tâm và đáp lại.

Nếu trong gia đình, người cha lâu dài “vắng mặt”, đứa trẻ sẽ hình thành một nhận thức ngầm:Việc nhà, việc chăm con… không liên quan đến bố.

Lâu dần, trẻ có thể trở nên nhạy cảm, thiếu an tâm, hoặc mơ hồ về trách nhiệm.

Nhiều bà mẹ sau này mới nhận ra: con hay trì hoãn, né tránh, gặp việc là đẩy cho người khác, không hẳn vì tính cách, mà vì đó là mô hình gia đình mà con đã nhìn thấy từ nhỏ.

Thứ hai: Người vợ kiệt quệ cảm xúc, hôn nhân dần nguội lạnh

Nhiều cuộc hôn nhân không đổ vỡ vì một trận cãi vã lớn, mà vì vô số lần bị phớt lờ.

Trong giai đoạn cần được hỗ trợ nhất, người mẹ không có người san sẻ, lại còn phải nghe những câu như:“Có gì mà mệt thế?”“Người khác vẫn chăm được, sao em không làm nổi?”

Cảm xúc bị kìm nén, sự hy sinh không được nhìn nhận, lâu ngày trái tim cũng nguội lạnh.

Khi mối quan hệ vợ chồng mất cân bằng, trẻ cũng khó lớn lên trong một môi trường thực sự ấm áp và an toàn.

Ông bà giúp đỡ không có nghĩa là ông bà gánh hết

Nhiều gia đình trẻ có một hiểu lầm:Hoặc trông cậy hoàn toàn vào ông bà, hoặc hoàn toàn từ chối.

Thực ra, ông bà tham gia chăm cháu là hỗ trợ , không phải tiếp quản .

Tuổi tác, sức khỏe và quan điểm của thế hệ trước đều có hạn chế. Họ không thể và cũng không nên gánh toàn bộ trách nhiệm nuôi dạy con cái.

Nếu để ông bà tham gia, cần trao đổi rõ ràng từ đầu:

Việc nào ông bà hỗ trợ

Việc nào bố mẹ tự chịu trách nhiệm

Quan điểm nuôi dạy lấy ai làm chính

Nếu không, vừa mong ông bà làm nhiều, lại vừa không hài lòng với cách làm của họ, mâu thuẫn sẽ ngày càng chồng chất. Và giữa tất cả những điều đó, người không thể vắng mặt chính là người cha.

Một người cha đúng nghĩa, ít nhất cần làm được ba điều

1. Đứng về phía vợ, nâng đỡ cảm xúc

Nhiều khi người mẹ không cần giải pháp, chỉ cần được thấu hiểu.

Một câu: “Anh biết em rất mệt.”Một câu: “Để anh xử lý.”

Có sức mạnh hơn mọi lời trách móc.

Thái độ của người chồng quyết định người vợ đang “chiến đấu cùng đồng đội” hay “gồng mình một mình”.

2. Chủ động tham gia, không phải “giúp một tay”

Chơi với con, đưa con ra ngoài, ru ngủ, tắm rửa… đó không phải “giúp đỡ”, mà là trách nhiệm của người cha.

Trẻ không cần một người cha hoàn hảo, nhưng cần một người cha hiện diện thực sự.

3. Là cầu nối trong gia đình

Mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu nhiều khi không phải vì đối đầu, mà vì thiếu một người trung gian.

Nếu người chồng né tránh hoặc thiên vị, xung đột sẽ leo thang.

Sự trưởng thành thể hiện ở việc tôn trọng cả hai phía, nói rõ vấn đề và thiết lập ranh giới phù hợp.

Lời nhắn gửi

Mỗi người mẹ đều đang cắn răng bước đi bằng tình yêu và trách nhiệm.

Nhưng hành trình nuôi con không nên là con đường chỉ một mình cô ấy gánh vác.

Gia đình không phải nơi ai hy sinh nhiều nhất, mà là nơi mọi người cùng chia sẻ.

Khi người chồng tham gia nhiều hơn, ông bà phối hợp nhiều hơn, người mẹ mới có cơ hội được thở.

Và đứa trẻ mới có thể lớn lên trong sự ổn định và ấm áp.

Đừng để việc “nuôi con kiểu đơn thân” trở thành điều bình thường.

Nhà là nơi cùng nhau sống, không phải chiến trường của riêng một người phụ nữ.

