Chinh phục vẻ đẹp vượt thời gian với bộ sản phẩm hỗ trợ làm đẹp nội sinh từ Hebora

Thấu hiểu nỗi lòng khi đến tuổi lão hóa và những khao khát duy trì sắc đẹp của bất kỳ người phụ nữ nào, các chuyên gia của Hebora đã dày công nghiên cứu 2 dòng sản phẩm làm đẹp nội sinh Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Hebora Premium Sakura Damask Rose và Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HEBORA COLLAGEN ENRICH.

Bộ đôi nhận được sự yêu thích của nhiều chị em bởi thiết kế bắt mắt, sang trọng và dần chinh phục cả những khách hàng khó tính bởi chính chất lượng.

Từ bảng thành phần độc đáo - chất lượng

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Hebora Premium Sakura Damask Rose tiên phong trong công nghệ lưu giữ mùi hương nhờ được cấu tạo bởi tinh túy từ các loài hoa cao cấp. Nếu hoa anh đào là nốt hương đầu trong Hebora với cảm nhận ngọt ngào, thanh khiết đậm chất Á Đông thì hoa hồng Damask là nốt hương giữa mang sự sang trọng và khả năng lưu giữ lâu thật lâu cho nàng.

Bên cạnh đó, Hebora sở hữu tinh dầu hoa nghệ tây và tinh dầu lưu ly với hàm lượng GLA lên tới 20% mang đến khả năng hỗ trợ làm đẹp da và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hoá da.

Tinh túy trong công nghệ lưu hương

Chiết xuất hoa anh đào cho thấy tác dụng chống viêm và làm dịu da tốt. Nhiều loại hoa hồng khác nhau bao gồm Rosa canina, Rosa damascene, Rosa centifolia và Rosa gallica đã được đánh giá là có đặc tính chống oxy hóa, kháng khuẩn. Kết hợp với GLA - một axit béo cũng sở hữu đặc tính chống viêm hiệu quả và khả năng chữa chứng đau tức ngực, chàm.

Bên cạnh đó, bổ sung Collagen hàng ngày là cách dưỡng nhan đình đám để gìn giữ nét xuân thì của phụ nữ Nhật. Xu hướng này đang lan tỏa tại Việt Nam và nhận được nhiều phản hồi khá tích cực. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HEBORA COLLAGEN ENRICH là dòng nước uống bổ sung Collagen và Vitamin cho cơ thể, hỗ trợ làm đẹp và hạn chế quá trình lão hóa da, hỗ trợ làm đẹp da.

TPBVSK HEBORA COLLAGEN ENRICH tăng cường bổ sung Collagen và Vitamin

Với sự kết hợp giữa 160.000mg Collagen peptide và các phân tử HA, Elastin, nước uống Hebora Collagen thuộc số ít sản phẩm trên thị trường hội tụ đủ nguồn dưỡng chất cao cấp.

Hiệu quả được nhiều khách hàng phản hồi sau 4 tuần

Theo giới thiệu từ nhà sản xuất, các dòng sản phẩm Hebora thường cần sử dụng 1 liệu trình 3 tháng liên tục để đạt hiệu quả mong muốn. Tuy nhiên, nhiều khách hàng sử dụng đã phản hồi lại rằng chỉ sau thời gian ngắn họ đã nhận thấy sự thay đổi trên cơ thể.

Chị Thanh Huyền - 27 tuổi: "Với Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Hebora Premium Sakura Damask Rose chỉ sau ột thời gian ngắn thôi chúng ta đã cảm nhận được tác dụng của Hebora trên cơ thể".

Chị My - 35 tuổi: "Với My, mỗi ngày chỉ cần bỏ ra 1 phút để sử dụng 20ml Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HEBORA COLLAGEN ENRICH, My thấy làn da đã trở nên khác biệt rồi. Với bạn nào da bị sạm nám, bắt nắng thì kiên trì sử dụng là sẽ thấy làn da trắng hồng, khỏe mạnh hơn rất là nhiều".

Bộ đôi Hebora cho hiệu quả sau 4 tuần sử dụng với nhiều khách hàng

Đến điểm 10 cho thiết kế đẳng cấp

Không chỉ đơn thuần là dòng sản phẩm làm đẹp, bộ đôi Hebora còn được nhanh chóng được yêu thích bởi thiết kế mỹ miều và cao cấp. Nếu viên uống Hebora sở hữu giao diện hồng đậm chất "Nàng Thơ" thì nước uống Hebora Collagen lại mang tông đỏ đầy sang trọng, quý phái.

Hebora chứa đựng đúng tinh thần trong các sản phẩm của người Nhật. Vì thế mà bộ sản phẩm còn được lựa chọn làm quà tặng gửi gắm tình cảm cho những người phụ nữ thân yêu trong nhiều dịp đặc biệt như Vu Lan, Giáng Sinh, Lễ Tết…

Thiết kế đẳng cấp đậm phong cách Nhật Bản

Với các dòng sản phẩm bổ sung dưỡng chất cao cấp như Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Hebora Premium Sakura Damask Rose hay Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HEBORA COLLAGEN ENRICH, chinh phục vẻ đẹp vượt thời gian sẽ trở nên đơn giản hơn nhờ tiết kiệm thời gian và hiệu quả nhanh chóng.

Thực phẩm này k phải là thuốc và k có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Công ty TNHH Behe Việt Nam

VPGD: Số 19 Đại Từ, Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Hotline: 19008912 - 0901 669 112

Email: cskh@hebora.vn

Website: https://hebora.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/hebora.vn