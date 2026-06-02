Chiến lược đa phương thức trong điều trị nám được chia sẻ tại Hội nghị Da liễu TP.HCM 2026

Tại Hội nghị Khoa học Thường niên Hội Da Liễu TP.HCM lần thứ 22 với chủ đề "Chuyên ngành Da liễu trong kỷ nguyên y học tái tạo", ThS.BS CKII Nguyễn Phương Thảo – Giám đốc chuyên môn Pensilia Clinic – đã trình bày báo cáo chuyên đề về "Chiến lược kết hợp đa phương thức trong điều trị nám: từ kiểm soát viêm đến tái tạo vi môi trường da".

Theo bác sĩ Thảo, nám không đơn thuần là vấn đề tăng sắc tố bề mặt mà là một bệnh lý mạn tính liên quan đồng thời đến nhiều cơ chế bệnh sinh như: rối loạn tế bào sắc tố, viêm mạn tính mức độ thấp, tăng sinh mạch máu, tổn thương màng đáy và quang lão hóa trung bì.

"Điều trị chỉ tập trung vào làm sáng sắc tố thường cho hiệu quả ngắn hạn. Nám có thể mờ nhanh lúc đầu nhưng dễ tái phát nếu không kiểm soát toàn bộ vi môi trường da", bác sĩ Thảo chia sẻ tại hội nghị.

Báo cáo cũng lưu ý về thực trạng nhiều bệnh nhân sử dụng các sản phẩm "lột tẩy", kem trộn hoặc các phương pháp điều trị cấp tốc khiến hàng rào bảo vệ da bị phá vỡ. Điều này làm tăng nguy cơ rebound pigmentation – tình trạng nám tái phát đậm màu hơn, kèm giãn mạch và viêm kéo dài.

Từ góc nhìn y học tái tạo hiện đại, điều trị nám cần được tiếp cận như một chiến lược đa phương thức: vừa kiểm soát viêm, phục hồi hàng rào bảo vệ da, tái cấu trúc nền collagen, vừa điều biến hoạt động của melanocyte để tối ưu hiệu quả lâu dài. Đây cũng là lý do các công nghệ hiện đại như Laser PicoStar® và LDM® ngày càng được chú trọng trong những phác đồ hỗ trợ điều trị nám và rối loạn sắc tố.

Điểm nổi bật của hai công nghệ này không chỉ nằm ở hiệu quả điều trị, mà còn ở nền tảng phát triển từ Đức – cái nôi của công nghệ y khoa, cơ khí chính xác và tiêu chuẩn sản xuất thiết bị cao cấp. PicoStar® là công nghệ Laser Pico đến từ Asclepion Laser Technologies, thương hiệu laser y tế lớn của Đức. Trong khi đó, LDM® được phát triển bởi Wellcomet, đơn vị có nền tảng chuyên sâu về công nghệ sóng siêu âm tần số kép trong thẩm mỹ và da liễu.

Sự kết hợp giữa hai công nghệ này phản ánh một xu hướng ngày càng rõ ràng trong chăm sóc da hiện đại: không chỉ xử lý biểu hiện bên ngoài, mà còn hướng đến phục hồi nền da từ bên trong.

PicoStar®: Tác động chọn lọc sắc tố, hạn chế tổn thương nhiệt

PicoStar® là thế hệ Laser Pico ứng dụng xung cực ngắn 300 pico giây, hoạt động dựa trên cơ chế quang cơ nhằm phá vỡ melanosome và cụm melanin thành những hạt siêu nhỏ để cơ thể đào thải tự nhiên. Với hai bước sóng 532nm và 1064nm, cùng hệ thống tay cầm đa dạng, Laser PicoStar® cho phép mở rộng ứng dụng trong điều trị sắc tố, xóa xăm, trẻ hóa da và hỗ trợ cải thiện sẹo.

Lợi thế lớn của xung pico giây nằm ở khả năng tạo tác động mạnh lên sắc tố nhưng giảm tích lũy nhiệt trên mô. Điều này đặc biệt quan trọng với làn da châu Á – nhóm da dễ gặp tình trạng tăng sắc tố sau viêm nếu năng lượng laser không được kiểm soát tốt. Nhờ cơ chế tác động chọn lọc, PicoStar® hỗ trợ xử lý các tổn thương sắc tố theo hướng nhanh hơn, nhẹ nhàng hơn và hạn chế nguy cơ gây tổn thương nhiệt không cần thiết.

Bên cạnh đó, hệ thống tay cầm như Zoom FT, Flat-Top và MicroSpot giúp phân bố chùm tia đồng nhất, hạn chế điểm nóng và tăng độ chính xác trong từng chỉ định điều trị. Đặc biệt, công nghệ Flat-Top và MicroSpot hỗ trợ đưa năng lượng đến vùng điều trị ổn định hơn, từ đó góp phần tối ưu hiệu quả trong xử lý sắc tố, cải thiện bề mặt da và hỗ trợ tái cấu trúc collagen.

Trong bối cảnh điều trị nám hiện đại, laser PicoStar® không chỉ được xem như một công nghệ làm mờ sắc tố, mà còn là công cụ giúp kiểm soát tổn thương sắc tố một cách chính xác hơn, phù hợp với những làn da cần sự an toàn, cá nhân hóa và hạn chế nguy cơ tái phát.

LDM®: Phục hồi vi môi trường da và kiểm soát viêm sau điều trị

Song song với laser, LDM® giữ vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phục hồi nền da. Đây là công nghệ Local Dynamic Micro-massage, sử dụng sóng siêu âm tần số kép dao động linh hoạt giữa các tần số cao và thấp, tạo hiệu ứng vi co bóp tế bào bên trong mô da. Cơ chế này tác động lên chất nền ngoại bào ECM, liên quan đến các yếu tố sinh học quan trọng như HSPs, MMPs và GAGs – những thành phần tham gia vào quá trình bảo vệ tế bào, điều hòa viêm, tái tạo collagen, giữ nước và phục hồi cấu trúc da.

Trong báo cáo tại hội nghị, bác sĩ Thảo đặc biệt nhấn mạnh vai trò của kiểm soát viêm kéo dài sau laser. Bác sĩ chia sẻ: "Khi nền da được phục hồi tốt, nguy cơ tái phát và tăng sắc tố sau điều trị sẽ giảm đáng kể." Đây là điểm then chốt, bởi nám không chỉ liên quan đến sắc tố mà còn gắn chặt với tình trạng viêm âm ỉ và sự mất ổn định của vi môi trường da.

LDM® hỗ trợ làm dịu da, tăng cường tuần hoàn vi mạch, cải thiện độ ẩm và củng cố hàng rào bảo vệ da. Đặc biệt, tần số 10MHz có khả năng tác động đến MMP-2 và MMP-9 – những enzyme liên quan đến quá trình suy giảm collagen type IV và tổn thương màng đáy do tia UV trong điều trị sắc tố.

Chính vì vậy, LDM® không chỉ là bước chăm sóc phục hồi sau laser, mà còn là một phần quan trọng trong chiến lược điều trị nền da. Khi viêm được kiểm soát, hàng rào da được củng cố và độ ẩm được cải thiện, làn da sẽ có điều kiện đáp ứng tốt hơn với các liệu trình điều trị sắc tố.

PicoStar® kết hợp LDM®: Xử lý sắc tố đi cùng tái thiết nền da

Giá trị của sự kết hợp Laser PicoStar® và LDM® nằm ở tính bổ trợ rõ ràng giữa hai công nghệ. PicoStar® đảm nhiệm vai trò tác động chọn lọc lên sắc tố, phá vỡ melanin và hỗ trợ cải thiện các tình trạng nám, tàn nhang, đốm nâu, rối loạn sắc tố. Trong khi đó, LDM® hỗ trợ phục hồi vi môi trường da, kiểm soát viêm, cải thiện độ ẩm, tăng cường sức khỏe trung bì và củng cố hàng rào bảo vệ da sau điều trị.

Có thể xem laser PicoStar® là công nghệ "xử lý mục tiêu sắc tố", còn LDM® là công nghệ "tái thiết nền da". Một bên giúp giải quyết biểu hiện sắc tố rõ rệt; một bên hỗ trợ đưa làn da trở về trạng thái ổn định hơn, khỏe hơn và ít nhạy cảm hơn sau can thiệp.

Đây cũng là điểm cốt lõi trong hướng tiếp cận đa phương thức được bác sĩ Nguyễn Phương Thảo đề cập tại hội nghị. Bác sĩ nhấn mạnh: "Điều trị nám không còn là câu chuyện 'xóa sắc tố càng nhanh càng tốt', mà là hành trình phục hồi một làn da khỏe mạnh từ bên trong. Khi vi môi trường da ổn định, kết quả điều trị mới thực sự bền vững."

Với nền tảng công nghệ từ Đức, cùng sự phát triển từ hai thương hiệu lớn là Asclepion và Wellcomet, laser PicoStar® và LDM® đại diện cho xu hướng điều trị thẩm mỹ y khoa hiện đại: chính xác hơn, an toàn hơn và chú trọng nhiều hơn đến chất lượng nền da lâu dài.

Không chỉ dừng lại ở mục tiêu làm mờ sắc tố, sự kết hợp giữa laser PicoStar® và LDM® mang đến một hướng tiếp cận toàn diện hơn cho làn da nám: xử lý sắc tố một cách chọn lọc, đồng thời hỗ trợ phục hồi nền da sau laser, kiểm soát viêm và củng cố hàng rào bảo vệ da. Khi làn da được chăm sóc từ cả "vấn đề bên ngoài" lẫn "nền tảng bên trong", kết quả điều trị có cơ sở để trở nên ổn định và bền vững hơn.

Khi khách hàng ngày càng quan tâm đến hiệu quả tự nhiên và bền vững, việc kết hợp xử lý sắc tố với chăm sóc nền da cho thấy một định hướng rõ ràng hơn trong điều trị nám hiện đại. Khi sắc tố được tác động đúng cách và làn da được hỗ trợ phục hồi ổn định, kết quả cải thiện không chỉ nằm ở độ sáng da, mà còn ở cảm giác da khỏe hơn, cân bằng hơn và vững vàng hơn trước nguy cơ tái phát.