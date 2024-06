Chiêm ngưỡng sắc hè thanh lịch trong 3 bộ sưu tập mới của Cole Haan

Bắt nguồn từ ý tưởng "tái hiện vẻ đẹp quá khứ trong khung cảnh hiện đại", các thiết kế mới "chào hè để tri ân" giá trị cốt lõi 100 năm tuổi của thương hiệu, khẳng định vị thế tiên phong sáng tạo trong ngành thời trang.



Điểm nhấn đầu tiên giao thoa giữa tính di sản và hiện đại là hai bộ sưu tập giày golf: GrandPrø Topspin Golf Sneaker và GrandPro Ashland Golf Sneaker, lựa chọn không thể thiếu dành cho các golfer có gu thời trang thể thao đẳng cấp. Cùng với đó, không quên chiêm ngưỡng sắc hè rực rỡ được thể hiện qua bộ sưu tập Sandal dành cho các quý cô thanh lịch và sành điệu.

GrandPro Ashland Golf, phong cách lịch lãm trên sân golf

Lựa chọn hoàn hảo cho những quý ông ưa chuộng phong thái lịch lãm và sang trọng trên sân golf. Với thiết kế đậm chất retro-sport, GrandPro Ashland Golf kết hợp cổ điển và hiệu năng hiện đại, bảo chứng lối chơi bền bỉ vượt trội. Công nghệ Grand.ØS ở phần đế giày hỗ trợ tuyệt vời cho bàn chân, cho phép người chơi tự tin sải bước trên sân golf cả ngày dài vận động.

2 phối màu ấn tượng của giày golf GrandPro Ashland

Thêm vào đó, phần mũ với vải lưới chống thấm nước và bụi bẩn giúp bảo vệ bàn chân khô thoáng suốt cả ngày thi đấu, bất chấp tác động của thời tiết. Đế ngoài được thiết kế chuyên biệt cho bộ môn golf, nên có khả chống trơn trượt nhờ độ bám cao. Đây là sản phẩm không thể bỏ lỡ trong bộ sưu tập mùa hè của những người đam mê golf.



GrandPrø Topspin Golf Sneaker, thần thái thể thao cổ điển được tái hiện trên sân golf

Từ đôi giày thể thao bán chạy nhất là GrandPrø Topspin, Cole Haan đã phát triển thêm dòng giày golf cùng tên mang phong cách năng động. Với thiết kế tối giản vượt thời gian, fashionista trên sân golf hay đời thường sẽ "xiêu" ngay lần đầu gặp gỡ, bởi chất thể thao "basic" cộng thêm nét thanh thoát sang chảnh của item thời trang thiết yếu và ứng dụng cao trong tủ đồ hàng ngày.

Thiết kế tối giản để phù hợp cho mọi phong cách

Đặc trưng riêng của dòng GrandPrø là trọng lượng nhẹ và GrandPrø Topspin Golf Sneaker cũng không ngoại lệ. Đế giữa SUPER FEEL siêu êm giúp các golfer di chuyển thoải mái, ổn định bàn chân khi thực hiện những cú đánh chính xác. Đế ngoài cao su với các rãnh gai bao phủ toàn bộ chiều dài bàn chân tăng thêm độ bám trên mọi địa hình sân cỏ.



Ngoài hai dòng golf được giới thiệu cho giới mộ điệu đam mê môn thể thao "quý tộc", mùa hè này sẽ thêm rực rỡ với sắc màu xăng đan thời thượng với: Crosby Slide Sandal, Chrisee Sandal, Jitney Knot Sandal.

Các thiết kế xăng đan cho mùa Hè có phối màu cực bắt mắt

Bộ sưu tập Sandal toát lên vẻ đẹp chung ở kiểu dáng tối giản, các chi tiết nhấn nhá tinh tế đậm chất cổ điển như chi tiết thắt nút thủ công trên đôi Jitney Knot Sandal. Hay phần quai da bản to có thêm điểm nhấn khóa vàng sang trọng ở Crosby Slide Sandal. Vì vậy, các thiết kế đều đảm bảo tính thời trang cùng khả năng phối đồ linh hoạt.



Chất liệu da mềm mại và công nghệ êm ái từ Cole Haan giúp bảo vệ đôi chân một cách tối đa. Bộ sưu tập Sandal đem lại nhiều lựa chọn đa dạng cho những chuyến đi dạo biển hay các buổi dã ngoại ngoài trời, các quý cô thanh lịch sẽ cảm nhận được ngay bước chân nhẹ êm, tự do bay nhảy giữa bầu trời hè đầy nắng.

BST Sandal có nhiều kiểu dáng đa dạng để phù hợp mọi phong cách

Mùa hè 2024 hứa hẹn sẽ trở nên sôi động hơn bao giờ hết với các bộ sưu tập mới từ Cole Haan. Hãy sẵn sàng "vào hạ" với những đôi giày đầy phong cách và ấn tượng như GrandPro Ashland Golf, GrandPrø Topspin Golf Sneaker, cùng các thiết kế xăng đan từ bộ sưu tập Summer Sandal.



Về thương hiệu Cole Haan

Cole Haan - Thương hiệu giày dép và phụ kiện phong cách sống hiệu suất cao cho những người luôn năng động và kết nối. Hơn 100 năm lịch sử phát triển, Cole Haan kết hợp sự khéo léo truyền thống và sự đổi mới hiện đại, tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, tiện dụng và thời trang cho những chuyên gia năng động. Cole Haan không chỉ là một thương hiệu, mà còn là một nguồn cảm hứng để bạn làm việc vì những gì bạn tin tưởng.

Tại Việt Nam, Cole Haan được phân phối độc quyền bởi TBS Retail. Các sản phẩm của thương hiệu được bán tại các cửa hàng và shop online.

