Chiếc váy công sở cứ mặc là đẹp: Tôn dáng, trẻ trung mà vẫn thanh lịch chuẩn "old money"

Có những ngày đứng trước tủ quần áo hàng chục phút vẫn không biết mặc gì đi làm, nhưng cũng có những thiết kế chỉ cần khoác lên người là diện mạo lập tức trở nên chỉn chu. Trong số đó, đầm liền dáng chiết eo nhẹ, không tay và có độ dài trên đầu gối là một trong những kiểu váy đáng có trong tủ đồ của nàng công sở. Không quá cầu kỳ, cũng không mang cảm giác cứng nhắc như những bộ suit hay áo sơ mi phối quần âu, kiểu váy này tạo ra sự cân bằng vừa đủ giữa thanh lịch và trẻ trung. Phần eo được nhấn nhẹ giúp định hình vóc dáng, trong khi độ dài trên đầu gối mang đến cảm giác năng động, khiến tổng thể trông cao ráo và tươi tắn hơn. Quan trọng nhất, đây là kiểu trang phục có tính ứng dụng cao, dễ biến hóa theo từng hoàn cảnh trong ngày.

Điểm đáng giá nhất của thiết kế nằm ở đường chiết eo. Không cần ôm sát cơ thể, phần eo chỉ được nhấn vừa phải để tạo đường cong và giúp vóc dáng có sự phân chia rõ ràng giữa phần thân trên và thân dưới. Với những nàng có vòng eo không quá rõ, chi tiết này tạo hiệu ứng cơ thể cân đối hơn. Trong khi đó, với người có dáng đồng hồ cát hoặc dáng chữ A, đường chiết eo lại giúp ưu điểm hình thể được thể hiện một cách tự nhiên. Đặc biệt, váy chiết eo nhẹ thường dễ mặc hơn những thiết kế bó sát. Phần thân váy có độ rủ hoặc xòe vừa phải sẽ không khiến người mặc cảm thấy bị "đóng khung", đồng thời có thể khéo léo che những vùng cơ thể mà nàng chưa thực sự tự tin.

Nếu váy midi thường mang vẻ nữ tính, trưởng thành thì những thiết kế ngắn trên đầu gối lại có lợi thế về sự trẻ trung. Một khoảng chân được để lộ vừa đủ giúp tổng thể trông nhẹ nhàng, thanh thoát hơn, đặc biệt khi kết hợp với giày cao gót hoặc giày mũi nhọn. Tuy nhiên, "ngắn" không đồng nghĩa với quá ngắn. Với môi trường công sở, độ dài lý tưởng nên ở mức vừa phải, giúp người mặc thoải mái khi ngồi, di chuyển hoặc tham gia các cuộc họp mà vẫn giữ được sự lịch sự. Nếu muốn tăng hiệu ứng kéo dài đôi chân, nàng có thể chọn váy có phần eo cao hơn một chút hoặc phối cùng giày và tất mỏng có màu tương đồng. Một đôi slingback, pump hoặc kitten heel sẽ giúp tổng thể thanh lịch hơn mà không tạo cảm giác quá formal.

Nhiều người thường nghĩ váy không tay chỉ phù hợp với những buổi đi chơi hoặc mùa hè. Thực tế, nếu lựa chọn đúng phom dáng và chất liệu, đây lại là kiểu váy công sở khá linh hoạt. Bí quyết nằm ở thiết kế tổng thể. Một chiếc đầm có phần cổ kín vừa phải, đường cắt may gọn gàng và chất liệu đứng phom sẽ tạo cảm giác chuyên nghiệp hơn nhiều so với những mẫu váy quá mỏng, quá ôm hoặc có đường cắt xẻ táo bạo. Vào những ngày thời tiết nóng, chỉ cần diện một chiếc đầm không tay cùng giày mũi nhọn và túi xách có phom cứng là đã đủ hoàn thiện diện mạo. Khi nhiệt độ giảm, nàng có thể khoác thêm blazer, cardigan mỏng hoặc áo khoác tweed bên ngoài. Chỉ một lớp áo khoác cũng có thể biến chiếc váy từ vẻ trẻ trung ban ngày thành diện mạo trang trọng hơn cho những cuộc gặp sau giờ làm.

Một trong những ưu điểm lớn nhất của đầm liền là không cần mất quá nhiều thời gian suy nghĩ cách phối đồ. Bản thân thiết kế đã tạo thành một tổng thể hoàn chỉnh, vì vậy nàng chỉ cần tập trung vào phụ kiện. Nếu đi làm thường ngày, có thể phối váy với giày bệt mũi nhọn, slingback hoặc loafer để tạo vẻ thanh lịch nhưng thoải mái. Khi có cuộc họp quan trọng, thay bằng giày cao gót và thêm một chiếc blazer là diện mạo lập tức trở nên chuyên nghiệp hơn. Túi xách cũng có thể thay đổi hoàn toàn cảm giác của bộ đồ. Túi da có phom cứng mang đến vẻ sang trọng, trong khi túi đeo vai nhỏ hoặc túi có màu sáng lại khiến tổng thể trẻ trung hơn. Với phụ kiện, càng tiết chế càng dễ đẹp. Một đôi khuyên tai nhỏ, đồng hồ dây da, vòng cổ mảnh hoặc thắt lưng bản nhỏ là đủ. Không cần quá nhiều món trang sức bởi chính phom váy tối giản mới là điểm nhấn.

Nếu muốn xây dựng tủ đồ công sở dễ mặc, những màu trung tính như đen, trắng kem, be, nâu, xám hoặc navy luôn là lựa chọn an toàn. Đây cũng là những gam màu dễ phối với blazer, giày và túi xách có sẵn trong tủ. Tuy nhiên, nàng không nhất thiết phải bó mình trong bảng màu trung tính. Đỏ rượu, xanh olive, xanh cobalt hay burgundy đều có thể tạo điểm nhấn thú vị cho trang phục công sở, miễn là phom váy đủ tối giản. Về chất liệu, nên ưu tiên những loại vải có độ đứng vừa phải, không quá mỏng và ít nhăn. Chất liệu tốt sẽ giúp đường chiết eo, phần vai và thân váy giữ được phom đẹp, đồng thời khiến tổng thể trông chỉn chu hơn. Dưới đây là 1 số item mà bạn có thể tham khảo ngay:

Nơi mua: Lana

Nơi mua: Nhunnn

Nơi mua: Alice

Nơi mua: Rubies

Không phải tự nhiên đầm liền luôn có một vị trí riêng trong tủ đồ công sở. Nó giải quyết được bài toán phối đồ nhanh, đồng thời vẫn có khả năng tôn dáng và tạo cảm giác nữ tính. Một thiết kế chiết eo nhẹ, dài trên đầu gối và không tay đặc biệt phù hợp với những nàng muốn diện mạo trẻ trung hơn nhưng không muốn đánh đổi sự thanh lịch. Khi cần nghiêm túc, chỉ cần thêm blazer; muốn nhẹ nhàng, đổi sang giày bệt; muốn sang hơn, chọn giày mũi nhọn và túi da có phom cứng. Nói cách khác, đây chính là kiểu váy không cần quá nhiều công sức nhưng vẫn dễ tạo ra một diện mạo đẹp, gọn gàng và có gu – rất phù hợp để trở thành "cứu tinh" của nàng công sở trong những buổi sáng chẳng biết mặc gì.