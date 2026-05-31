Nếu là người yêu thời trang và thường xuyên lướt MXH thời gian gần đây, bạn có lẽ đã không ít lần bắt gặp những chiếc túi thạch làm bằng nhựa đầy màu sắc xuất hiện dày đặc trong các outfit mùa hè của giới trẻ. Với phom dáng gợi nhớ tới mẫu Hermès Birkin đình đám nhưng được làm từ chất liệu trong suốt, mềm dẻo cùng gam màu nổi bật, “Jelly bag” đang trở thành một trong những món phụ kiện gây sốt nhất mùa hè năm nay. Từ các idol Kpop, fashionista châu Á cho tới những tín đồ Y2K, tất cả đều đang “phát cuồng” vì chiếc túi tưởng chừng đã bị lãng quên suốt gần 20 năm này.

Chiếc túi nhựa đầy màu sắc xuất hiện dày đặc trong các outfit mùa hè của giới trẻ. (Nguồn: cocoreacoco)

Nhìn thoáng qua, nhiều người dễ nhầm đây là một chiếc Birkin thu nhỏ với phần thân túi hình hộp, nắp gập, khóa dây đai và chi tiết ổ khóa đặc trưng. Tuy nhiên, thay vì được làm bằng da cao cấp như thiết kế gốc của Hermès, phiên bản này lại sử dụng chất liệu nhựa PVC hoặc TPU mềm dẻo, có độ trong suốt và màu sắc nổi bật.

Mẫu túi này được gọi bằng nhiều cái tên như "Jelly bag", “Jelly Birkin”, “Jelly Perkin”, “Firkin Bag” hay “Kiki Bag”. Trong đó, “Perkin” là cách chơi chữ giữa “Fake” và “Birkin”, dùng để chỉ những thiết kế lấy cảm hứng từ dòng túi nổi tiếng của Hermès nhưng không cố gắng trở thành hàng giả. Chiếc túi chỉ mượn những đường nét đặc trưng của Birkin rồi biến tấu bằng chất liệu và màu sắc hoàn toàn khác biệt.

Mẫu túi lấy cảm hứng từ Hermès Birkin được làm từ chất liệu nhựa. (Nguồn: Instagram)

Sau gần 20 năm gần như biến mất khỏi thị trường, chiếc túi bất ngờ “sống lại” nhờ làn sóng thời trang Y2K cùng sự lăng xê của người nổi tiếng. Những hình ảnh về chiếc túi nhựa đầy màu sắc liên tục xuất hiện trên TikTok, Instagram và các cửa hàng vintage, khiến món phụ kiện tưởng chừng đã lỗi thời trở thành item được giới trẻ săn lùng.

Chiếc túi đnag chiếm sóng MXH và được lòng giới trẻ. (Nguồn: Instagram)

Một trong những nhân vật góp phần đưa chiếc túi trở lại chính là MC nổi tiếng Hàn Quốc Choi Hwa Jung. Trên kênh YouTube cá nhân vào năm ngoái, cô kể rằng chiếc túi jelly màu cam từng được mình sử dụng nhiều năm trước sau đó bị “giáng cấp” thành túi đựng đồ đi tắm cho em trai. Tuy nhiên, khi xu hướng Y2K quay lại, cô lại mang chiếc túi ra sử dụng vì thấy nó quá hợp mốt.

MC nổi tiếng Hàn Quốc Choi Hwa Jung diện chiếc túi "jelly bag" màu cam.

Đầu năm nay, cơn sốt tiếp tục bùng nổ khi Kiya - thành viên nhóm nhạc nữ KiiiKiii xuất hiện với một chiếc Jelly Perkin màu xanh lá nhạt trong bộ ảnh concept album mới. Hình ảnh này nhanh chóng viral trên mạng xã hội và khiến nhiều bạn trẻ bắt đầu tìm mua những mẫu túi tương tự.

Kya thành viên nhóm nhạc KiiKii đang cầm một chiếc túi Jelly bag.

Tuy gây tranh cãi vì gợi nhớ tới thiết kế của Hermès, nhiều người vẫn cho rằng Jelly Birkin có sức hút riêng nhờ sự đối lập thú vị giữa phom túi sang trọng và chất liệu nhựa mềm, trong suốt. Không ít tín đồ thời trang còn xem đây là món phụ kiện mang tính “meme fashion” - một lựa chọn thời trang mang tính vui vẻ, cố tình tạo sự tương phản và không quá nghiêm túc.

Đặc biệt, điểm khiến Jelly Birkin được giới trẻ yêu thích còn nằm ở mức giá cực kỳ dễ tiếp cận. Trên các sàn thương mại điện tử châu Á, nhiều phiên bản có giá chỉ dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng tùy kích thước và chất liệu. Trong khi đó, những mẫu vintage đời đầu hoặc phiên bản được săn lùng nhiều có thể bị đẩy giá lên vài triệu đồng. Một số thiết kế cao cấp hơn với đường may và chi tiết mô phỏng Birkin tinh xảo thậm chí có giá khoảng gần 2 triệu đồng, nhưng vẫn được xem là “mềm” nếu so với chiếc Hermès Birkin thật có giá từ hàng trăm triệu tới hàng tỷ đồng.

Ngoài yếu tố xu hướng, chiếc túi này còn được yêu thích nhờ tính ứng dụng cao. Với chất liệu chống nước gần như tuyệt đối cùng bảng màu nổi bật, Jelly Birkin đặc biệt phù hợp cho mùa hè, dễ phối cùng áo thun, quần denim hay váy maxi đơn giản. Đây cũng là kiểu túi lý tưởng cho những chuyến đi biển, lễ hội âm nhạc hoặc các buổi pool party.