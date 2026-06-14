Chiếc quần “thần thánh” của Việt Nam đến tay Jung Kook 1 năm sau khi Rosé "khơi mào"

World Tour Arirang của BTS vừa chính thức khép lại hai đêm diễn đầy cuồng nhiệt và bùng nổ tại Busan - quê nhà của "em út vàng" Jung Kook. Bên cạnh những khoảnh khắc âm nhạc thăng hoa, bữa tiệc thời trang mà các thành viên mang lại cũng trở thành tâm điểm bàn tán của người hâm mộ toàn cầu.

Đặc biệt trong ngày diễn thứ hai, diện mạo của Jung Kook được đánh giá là càng bùng nổ và phóng khoáng hơn nữa. Nam thần tượng sinh năm 1997 đã chiếm trọn spotlight khi bước lên sân khấu với một bản phối mang đậm tinh thần Grunge bụi bặm. Anh chàng khéo léo kết hợp chiếc áo Acne Studios Logo T-Shirt With Rhinestones có giá $700 (hơn 18 triệu đồng) cùng mẫu quần denim cá tính Crisis Craver Jean có giá 3,9 triệu đồng từ thương hiệu Việt LATUI Atelier.

Jung Kook diện quần Crisis Craver Jean của LATUI Atelier ở Day 2 concert Arirang in Busan.

LATUI Atelier xác nhận thông tin qua Instagram story.

Thiết kế có giá 3,9 triệu đồng đang in-stock trên website.

Bản phối Grunge gai góc làm nên khoảnh khắc "vô thực"

Trên sân khấu, Jung Kook toát lên khí chất phong trần, đầy nam tính với mái tóc ướt và những bước nhảy đầy năng lượng. Điểm nhấn làm nên sự khác biệt cho tổng thể trang phục chính là mẫu quần mang phom dáng baggy rộng rãi của LATUI Atelier.

Với những vết mài rách đầy táo bạo trải dài ngẫu hứng và hiệu ứng bạc màu bắt mắt, chiếc quần jeans này đã cộng hưởng hoàn hảo với chiếc áo thun wash của Acne Studios, tạo nên một phong cách mang đậm hơi hướng đường phố ngạo nghễ. Sự xuất hiện của một đại diện local brand Việt trên mình một ngôi sao pop-icon toàn cầu như Jung Kook tại một sân vận động hàng vạn khán giả đã một lần nữa chứng minh vị thế ngày càng thăng hạng của thời trang Việt Nam.

LATUI Atelier và danh sách "chọn mặt gửi vàng" toàn siêu sao quốc tế

Thực tế, LATUI Atelier không còn là cái tên quá xa lạ đối với các tín đồ thời trang cả trong lẫn ngoài nước. Các mẫu jeans ăn khách của thương hiệu này trong 1 năm qua đã lần lượt lọt vào mắt xanh của hàng loạt tên tuổi đình đám từ những thần tượng K-pop hàng đầu như Rosé (BLACKPINK) hay tân binh CORTIS, các ngôi sao có sức ảnh hưởng tại Thái Lan như Mai Davika, Bright Vachirawit, cho đến cả dàn sao Âu Mỹ sừng sỏ như Katy Perry và J Balvin.

Mai Davika

J Balvin

Trở lại thời điểm tháng 4/2025, main vocal của BLACKPINK - Rosé đã "khai hỏa" màn giới thiệu LATUI Atelier với thế giới khi diện bộ cánh cực chất tại đại nhạc hội Coachella. Lựa chọn của Rosé khi ấy bao gồm mẫu hoodie Anger Issues và O.A.F jeans. Cú hích từ set đồ "hầm hố" có giá chưa đến 10 triệu đồng đã mở đường cho làn sóng săn đón các thiết kế denim phóng khoáng của LATUI từ giới trẻ đến stylist của dàn celeb quốc tế.

Rosé và bộ cánh từng gây sốt MXH Việt.

Gần đây nhất, "tân binh khủng long" CORTIS - những cậu trai với cá tính thời trang mạnh mẽ, khơi dậy nhịp đập của thập niên 2000 cũng từng lựa chọn LATUI làm bạn đồng hành trên sân khấu. Trong đó, Seonghyeon đầy lãng tử khi lựa chọn mẫu Sip & Spill Jeans với hiệu ứng chuyển màu độc đáo, còn Juhoon lại thể hiện phong cách bụi bặm, gai góc hơn với chính chiếc quần Crisis Craver Jeans như Jung Kook.

CORTIS không thể phù hợp hơn với phong cách Grunge của LATUI Atelier.

Cả hai nam tân binh đều áp dụng chung một công thức phối kết đầy hiệu quả là mix quần jeans phom baggy cùng giày boots, áo bomber và áo thun. Phom dáng rộng rãi, phóng khoáng đặc trưng của LATUI Atelier đã thích nghi một cách hoàn hảo vào tủ đồ streetwear của nhóm, hiên ngang đưa thời trang Việt đứng cạnh loạt thương hiệu quốc tế sừng sỏ như Supreme, True Religion… trên cùng một sàn diễn lớn.

Seonghyeon

Juhoon

Việc liên tục rơi vào trạng thái cháy hàng bởi sự cuồng nhiệt của các fandom hàng đầu K-pop hiện tại là minh chứng đanh thép nhất cho thấy jeans đã và đang là dòng sản phẩm chủ lực ấn tượng nhất khi giới mộ điệu nhắc đến thương hiệu của Xi Quan Lê - nam makeup artist cực kỳ mát tay khi trở lại hành trình chinh phục thời trang.

Sức nóng và giá trị thương mại của LATUI không chỉ dừng lại ở các đợt mở bán chính thức. Trên các diễn đàn và hội nhóm mạng xã hội, đã và đang tồn tại các cộng đồng chuyên mua bán, trao đổi các thiết kế LATUI với mức giá sang tay dễ tiếp cận sau một vài lần sử dụng. Việc sở hữu một thị trường thứ cấp nhộn nhịp là minh chứng rõ nhất cho sức hút nội tại bền vững của một thương hiệu thực sự có gu và vị thế trong lòng giới trẻ.

Ảnh: X, LATUI