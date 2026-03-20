Chiếc mũi bị bàn tán của MIN

Mới đây, "vũ trụ Threads" lại một lần nữa xôn xao trước loạt khoảnh khắc được cắt ra từ một sân khấu biểu diễn của MIN. Theo đó, tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào nhan sắc của nữ ca sĩ sinh năm 1988 dưới ánh sáng trường quay, lớp makeup phong cách Douyin căng bóng vô tình khiến các đường nét trên gương mặt MIN trở nên gượng gạo và có phần "cứng" hơn bình thường. Đặc biệt, ở những góc nghiêng đáng lẽ thần thánh, gương mặt gầy cùng phần đầu mũi nhọn trở thành chi tiết bị các paparazzi mạng soi kỹ nhất.

Câu chuyện nhan sắc của nghệ sĩ, đặc biệt là những nghi vấn liên quan đến việc căn chỉnh thẩm mỹ vốn đã không còn xa lạ. Nhưng đáng chú ý là lần này, phần lớn netizen không mang thái độ công kích, mà nghiêng về sự tiếc nuối nhiều hơn. Nhiều ý kiến cho rằng MIN vốn sở hữu đường nét hài hòa, thanh tú, nên việc tập trung hoàn hảo hóa một chi tiết lại vô tình khiến tổng thể gương mặt mất đi sự tự nhiên đáng có.

Tuy nhiên, gác lại câu chuyện hình ảnh nhất thời, không ai có thể phủ nhận phong độ ổn định cả về âm nhạc lẫn phong cách là sức hút giúp MIN duy trì vị thế suốt hơn một thập kỷ qua. Dù thuộc lứa nghệ sĩ cuối 8X, cô vẫn luôn là bảo chứng cho vẻ ngoài trẻ trung đến khó tin, gu thời trang sành điệu có điểm nhấn và khả năng bắt trend "thượng thừa" cùng thần thái tươi mới giúp MIN dễ bị nhầm tưởng là một 9X.

Thời trang của giọng ca Dear Min cũng là thứ gần như không bị lỗi thời, từ những ngày đầu với hình ảnh Hip-hop girl đến giai đoạn theo đuổi aesthetic Hàn Quốc nhiều màu sắc, cô luôn biết cách update bản thân mà không đánh mất bản sắc ngọt ngào.

Điều làm nên sức hút lâu dài của MIN không nằm ở một đường nét hoàn hảo, mà ở cách nữ ca sĩ hiểu rõ mình cần gì và muốn trở thành ai trong mắt công chúng. Ở một thị trường giải trí nơi xu hướng thay đổi liên tục, việc một nghệ sĩ duy trì được hình ảnh “trẻ lâu”, hợp thời mà không bị hòa lẫn là điều không dễ. Và MIN đã làm được điều đó bằng gu thẩm mỹ ổn định, sự tiết chế vừa đủ và một tinh thần luôn sẵn sàng làm mới mình. Vậy nên, nếu vẻ ngoài có một chi tiết gây bàn tán cũng chỉ là một lát cắt nhỏ trong bức tranh tổng thể, bởi mọi khuyết điểm về diện mạo nếu có cũng trở nên mờ nhạt trước một cá tính thời trang đẳng cấp và đáng nhìn nhận hơn nhiều lần.