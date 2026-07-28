Chiếc đồng hồ "rẻ bèo" của Bill Gates

Với khối tài sản cá nhân từng được xếp hạng ở mức khoảng 100 tỷ USD (khoảng 2,5 triệu tỷ đồng), nhiều người sẽ nghĩ rằng Bill Gates sẽ sở hữu những bộ sưu tập đồng hồ xa xỉ trị giá hàng triệu USD. Tuy nhiên, một trong những người đàn ông giàu nhất thế giới lại hoàn toàn đứng ngoài cuộc đua khoe khoang đẳng cấp đó.

Thay vì đeo một chiếc đồng hồ đắt đỏ để phô trương vị thế, ông thường xuất hiện với một chiếc Casio Sports MDV106-1A đơn giản, hay còn được gọi với cái tên quen thuộc là Marlin. Đây là mẫu đồng hồ mà bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng sở hữu với mức giá chỉ từ 48 USD đến 69.9 USD (khoảng 1,2 triệu đến 1,7 triệu đồng).

Cỗ máy thời gian bình dân trên cổ tay tỷ phú

Chiếc Casio Sports MDV106-1A được xem là mẫu đồng hồ dành cho mọi nhà nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa tính bền bỉ và độ tin cậy. Mẫu thiết kế này sở hữu phần vỏ làm bằng thép không gỉ chắc chắn, đi kèm dây đeo bằng cao su thể thao năng động. Mặt số màu đen tạo độ tương phản cao với các cọc số và bộ kim ba kim truyền thống, giúp người dùng dễ dàng quan sát giờ giấc. Ngay vị trí 3 giờ là ô cửa sổ hiển thị ngày tiện lợi.

Để hỗ trợ khả năng quan sát trong điều kiện thiếu sáng, các kim và cọc số đều được phủ một lớp dạ quang sáng rõ. Bộ máy quartz bên trong hoạt động vô cùng chính xác và ổn định theo thời gian. Bên cạnh đó, chiếc đồng hồ này còn có khả năng chống nước ở độ sâu lên tới 200 mét và tích hợp vành xoay lặn biển, vừa tạo điểm nhấn khỏe khoắn cho ngoại hình, vừa đáp ứng tốt các nhu cầu đo thời gian thực tế trong đời sống thường nhật từ nấu ăn cho đến chạy bộ.

Hình ảnh Bill Gates đeo chiếc Casio bình dân này cùng chiếc áo len màu hoa tử đinh hương khi xuất hiện trên chương trình The Late Show with Stephen Colbert để bàn về các hoạt động từ thiện đã để lại ấn tượng mạnh mẽ. Sự xuất hiện của ông mang đến một làn gió vô cùng tươi mới và giản dị. Thay vì cố gắng tạo vẻ bề ngoài bằng một món phụ kiện có giá trị bằng cả một chiếc ô tô hay một ngôi nhà, vị tỷ phú lựa chọn một vật dụng tiện ích mà ai cũng có thể mua được.

Hiện tượng từ các đầu óc kiệt xuất

Sự lựa chọn của Bill Gates không hề đơn độc trong giới siêu giàu và các nhà lãnh đạo kiệt xuất. Thực tế cho thấy có cả một "câu lạc bộ" những tỷ phú nói không với đồng hồ xa xỉ. Tim Cook, người đứng đầu tập đoàn công nghệ có giá trị vốn hóa hàng đầu thế giới Apple, lại trung thành với chiếc Apple Watch có giá vài trăm USD.

Jeff Bezos trong suốt nhiều năm xây dựng đế chế Amazon cũng chỉ gắn bó với những chiếc đồng hồ Ulysse Nardin hay Timex đơn giản. Hay như huyền thoại đầu tư Warren Buffett, dù sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng ông vẫn đeo duy nhất một chiếc Rolex Day-Date bằng vàng ròng suốt nhiều thập kỷ – không phải để thay đổi theo mốt, mà vì ông coi đó là món đồ bền bỉ đã gắn bó cả đời.

Mark Zuckerberg nổi tiếng với bộ sưu tập áo phông bình dân và giống hệt nhau của mình

Tương tự như cách Steve Jobs hay Mark Zuckerberg trung thành với một kiểu trang phục mỗi ngày, việc tối giản hóa phụ kiện như đồng hồ là cách những người đàn ông quyền lực nhất thế giới loại bỏ những quyết định không cần thiết. Họ chủ động bảo vệ nguồn năng lượng tư duy của mình, không để bị xao nhãng bởi việc phải chọn lựa xem hôm nay kết hợp chiếc đồng hồ nào với bộ vest nào, hay lo lắng về việc bảo quản một tài sản đắt giá trên cổ tay.

Tín hiệu quyền lực ngầm và sự giải thoát khỏi chiếc bẫy vật chất

Ở khía cạnh tâm lý học xã hội, lựa chọn của Bill Gates thể hiện một khái niệm gọi là "phát tín hiệu ngược" (countersignaling). Trong xã hội, những người ở tầng lớp trung lưu thường có xu hướng khoác lên mình các thương hiệu xa xỉ để khẳng định vị thế và tìm kiếm sự công nhận. Tuy nhiên, khi một cá nhân đã đạt đến đỉnh cao của tài chính, danh tiếng và sự ảnh hưởng toàn cầu như Bill Gates, họ không còn nhu cầu dùng vật chất bên ngoài để chứng minh bất kỳ điều gì. Tên tuổi của họ chính là thương hiệu đắt giá nhất. Việc đeo một chiếc đồng hồ giá "rẻ bèo" chính là lời khẳng định ngầm về sự tự tin tuyệt đối vào giá trị bản thân.

Quan trọng hơn, triết lý này phản ánh một góc nhìn tỉnh táo về bản chất của đồng tiền và thời gian. Khi sở hữu tài sản hàng chục tỷ USD, thứ duy nhất mà một tỷ phú không thể mua thêm chính là thời gian. Một chiếc đồng hồ đắt giá triệu USD cũng chỉ đếm 60 giây trong một phút giống hệt như một chiếc Casio bình dân. Thay vì chi tiền cho những cỗ máy thời gian đắt đỏ để ngắm nhìn từng giây trôi qua một cách vô nghĩa, họ dùng tiền làm công cụ để giải quyết các vấn đề tầm vóc hơn như biến đổi khí hậu, bệnh tật toàn cầu và giáo dục.

Lựa chọn của Bill Gates vì thế không chỉ là một thói quen tiêu dùng cá nhân, mà còn là một bài học sâu sắc về sự giản dị. Sự khiêm tốn trên cổ tay vị tỷ phú nhắc nhở chúng ta rằng, đẳng cấp thực sự của một người đàn ông không đo bằng mức giá của chiếc đồng hồ ông ta đeo, mà nằm ở những giá trị và di sản mà ông ta tạo ra cho thế giới.