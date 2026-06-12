Xuất hiện liên tục trong các bức ảnh của fashion blogger châu Âu, món đồ này nhanh chóng trở thành lựa chọn yêu thích của những cô gái theo đuổi phong cách nữ tính, thanh lịch nhưng vẫn trẻ trung.

Điểm đặc biệt của chiếc chân váy nằm ở sắc hồng nhạt dịu mắt. Không quá ngọt ngào như hồng kẹo, cũng không quá nổi bật, gam màu này mang đến cảm giác mềm mại, trong trẻo và rất dễ phối đồ. Đây cũng là lý do vì sao nó có thể kết hợp hài hòa với hầu hết những màu sắc cơ bản trong tủ đồ như trắng, đen, xám, xanh pastel hay kem.

Nhìn vào những công thức phối đồ đang được yêu thích trên mạng xã hội, có thể thấy chân váy hồng phấn gần như "ăn ý" với mọi kiểu áo. Một chiếc cardigan màu kem giúp tổng thể trở nên dịu dàng và mang hơi hướng tiểu thư Pháp. Áo thun trắng ôm dáng lại tạo cảm giác trẻ trung, năng động cho những ngày dạo phố. Trong khi đó, sơ mi xanh nhạt mang đến vẻ thanh lịch rất phù hợp với những buổi cà phê cuối tuần hoặc những chuyến du lịch mùa hè.

Nếu muốn tạo điểm nhấn cá tính hơn, bạn có thể kết hợp chân váy hồng cùng áo hai dây ren màu đen hoặc tank top trắng. Sự tương phản giữa nét mềm mại của màu hồng và vẻ hiện đại của các thiết kế tối giản giúp outfit trở nên nổi bật mà vẫn giữ được sự tinh tế.

Không chỉ dễ phối đồ, kiểu chân váy này còn có khả năng "hack" dáng đáng kể. Thiết kế cạp cao giúp đôi chân trông dài hơn, đồng thời tạo hiệu ứng vòng eo gọn gàng. Phom váy chữ A nhẹ nhàng giúp che phần hông và đùi hiệu quả, đặc biệt phù hợp với những cô nàng có vóc dáng quả lê.

Một ưu điểm khác khiến các fashion blogger yêu thích món đồ này là khả năng lên hình cực đẹp. Chất liệu satin hoặc lụa mềm tạo hiệu ứng bắt sáng tự nhiên, giúp outfit trông sang hơn dù chỉ kết hợp với những món đồ cơ bản nhất. Chỉ cần thêm một chiếc túi vai nhỏ, kính râm và đôi sandal quai mảnh là đã có ngay những bức ảnh đậm chất mùa hè.

Điều thú vị là dù mang sắc hồng nữ tính, chiếc chân váy này không hề tạo cảm giác "bánh bèo" quá mức. Khi được phối cùng các món đồ tối giản, nó lại mang đến tinh thần quiet luxury rất được yêu thích hiện nay: nhẹ nhàng, tinh tế nhưng vẫn đủ nổi bật để ghi dấu ấn.

Giữa vô số xu hướng liên tục thay đổi, đôi khi những món đồ đơn giản nhất lại là thứ có khả năng tồn tại lâu nhất trong tủ quần áo. Và chiếc chân váy hồng phấn chính là một ví dụ như thế. Chỉ cần một món đồ, bạn có thể tạo nên hàng loạt outfit khác nhau cho cả mùa hè, từ dạo phố, du lịch cho tới những buổi hẹn hò cuối tuần.

Có lẽ vì vậy mà chiếc chân váy tưởng chừng rất đơn giản này lại đang trở thành món đồ được hỏi mua nhiều nhất trên Instagram mùa hè năm nay.

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Nơi mua: NANNAN Studio