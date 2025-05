Chiếc áo gây tranh cãi nhất Hàn Quốc lúc này

Karina, thành viên nhóm nhạc aespa , đang đối mặt với làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội sau khi đăng tải bức ảnh diện áo khoác có số “2” màu đỏ, làm dấy lên tranh cãi về động cơ chính trị trong bối cảnh Hàn Quốc chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử tổng thống ngày 3/6.

Trong bức ảnh được chia sẻ trên Instagram, Karina đăng khoảnh khắc đời thường trên đường phố Nhật Bản kèm biểu tượng hoa hồng. Cô diện áo khoác đen có họa tiết sọc đỏ chéo nổi bật cùng con số “2” lớn màu đỏ. Phần lớn khuôn mặt bị che khuất bởi cổ áo kéo cao.

Bức ảnh gây "sóng gió" của Karina.

Bài đăng nhanh chóng lan truyền trong các cộng đồng mạng với tiêu đề “Cập nhật mới nhất của Karina”, kéo theo những suy đoán nữ ca sĩ đang ngầm thể hiện sự ủng hộ dành cho ứng cử viên chính trị, cụ thể là ứng viên số 2 của đảng Quyền lực Nhân dân (PPP), vốn sử dụng màu đỏ làm tông màu vận động. Hiện tại, bức ảnh đã bị xóa khỏi tài khoản Instagram của Karina.

Một số cư dân mạng bình luận: “Cô ấy chắc là người yêu nước và theo phe bảo thủ”, “Karina đúng là số 2 rồi”, hay “Từ hôm nay tôi bắt đầu làm fan”…

Tuy nhiên, nhiều người chỉ trích bức ảnh là thiếu nhạy cảm trong thời điểm gần bầu cử, với những bình luận như: “Khó tin là không cố ý khi đang ở giai đoạn nhạy cảm thế này” hay “Mặc áo đỏ, in số 2 ngay lúc này ư? Dù không cố tình thì vẫn rất bất cẩn”.

Ngược lại, không ít ý kiến bảo vệ Karina, cho rằng phản ứng dư luận là thái quá: “Nếu cô ấy xóa ngay thì chắc không có ý gì cả” và “Không phải chuyện gì cũng phải chính trị hóa”.

Karina và SM Entertainment lên tiếng

Karina trực tiếp phản hồi vụ việc qua nền tảng giao lưu với người hâm mộ Bubble: “Tôi thật sự xin lỗi vì đã khiến MY (tên fandom của aespa) lo lắng. Vì hiểu lầm ngày càng lan rộng và nhiều MY cảm thấy bất an, nên tôi muốn trực tiếp nói lời xin lỗi. Tôi sẽ cẩn trọng hơn trong từng hành động. Một lần nữa, xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng”.

Công ty quản lý SM Entertainment sau đó cũng ra thông cáo chính thức: “Bức ảnh mà Karina đăng chỉ nhằm chia sẻ khoảnh khắc đời thường, hoàn toàn không mang ý đồ nào khác”. Đại diện SM cho biết thêm: “Khi nhận ra rằng hình ảnh có thể gây hiểu nhầm, Karina đã lập tức xóa bài. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã khiến công chúng lo lắng ngoài ý muốn”.

SM nhấn mạnh sẽ chú ý hơn trong tương lai để ngăn chặn những sự cố tương tự, đồng thời mong rằng “mọi người không hiểu sai hay bóp méo ý định ban đầu của Karina. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để bảo vệ các nghệ sĩ của công ty, trong đó có Karina”.

Chiếc áo khoác mà Karina mặc là mẫu windbreaker đen đỏ của thương hiệu Vaquera, đã nhanh chóng “ cháy hàng” trên các nền tảng mua sắm trực tuyến. Mẫu áo này có giá bán 720.000 won Hàn Quốc (khoảng 523 USD).

Áp lực vô hình với nghệ sĩ trước thềm bầu cử

Trên sóng truyền hình cáp TV Chosun, một bản tin hướng dẫn người dân về cách ăn mặc phù hợp khi đi bầu cử sớm.

Trong phần minh họa các trang phục “được phép mặc khi đi bỏ phiếu,” đài truyền hình đã sử dụng chính bức ảnh gây tranh cãi của Karina như ví dụ hợp lệ.

Karina được lấy làm ví dụ trên bản tin truyền hình cáp

Sự việc một lần nữa phản ánh mức độ soi xét khắt khe mà nghệ sĩ Hàn Quốc phải đối mặt trong mùa bầu cử. Trước đây, không ít người nổi tiếng từng bị chỉ trích chỉ vì chọn màu trang phục, biểu cảm, hay dòng chú thích bị cho là “ám chỉ chính trị”.

Thậm chí, có trường hợp bị dư luận công kích vì dùng ốp điện thoại màu nhạy cảm hoặc nhuộm tóc sáng màu khi chụp ảnh đi bầu cử.

The Korea Times bình luận càng đến gần ngày bầu cử, giới nghệ sĩ lại càng phải cẩn trọng, bởi ngay cả những hành động tưởng chừng vô hại cũng có thể nhanh chóng trở thành đề tài tranh cãi chính trị.