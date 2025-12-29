Chỉ vài giây va chạm giữa hai đứa trẻ, cách phản ứng của người mẹ khiến dân mạng lắc đầu: "Như này sao dạy được con?"

Có những ảnh hưởng của cha mẹ lên con cái diễn ra rất âm thầm, đến mức người lớn đôi khi không nhận ra. Không cần những bài học to tát, chỉ qua cách ứng xử trước một tình huống nhỏ, trẻ đã dần hình thành cảm nhận về đúng sai, về việc mình có được tôn trọng hay không, và về cách đối diện với người khác. Chính vì vậy, khi một câu chuyện liên quan đến trẻ em gây tranh cãi, điều khiến người ta suy nghĩ nhiều nhất thường không nằm ở hành động bột phát của con trẻ, mà ở thái độ và lựa chọn của người lớn đứng phía sau.

Mới đây, một sự việc tưởng chừng rất nhỏ xảy ra tại Thiệu Hưng (Chiết Giang, Trung Quốc) lại khiến mạng xã hội dậy sóng. Nhân vật chính là hai bé gái cùng độ tuổi và cách hành xử gây tranh cãi của một phụ huynh, khiến nhiều người không khỏi đặt câu hỏi: người lớn đang dạy trẻ điều gì?

Theo chia sẻ, một bé gái vốn nhút nhát đã tự mình bước vào quán trà sữa để xin một cốc nước ấm - thử thách đầu tiên mà bé phải lấy hết can đảm mới làm được. Trước đó nhiều ngày, mẹ bé đã kiên nhẫn động viên con tập nói chuyện với người lạ. Khi cầm cốc nước trên tay, bé vui mừng chạy về phía mẹ, gương mặt đỏ hồng vì vừa hồi hộp vừa tự hào.

Cô bé đang hí hửng cầm ly nước ra khoe mẹ. (Ảnh: Sohu)

Khoảnh khắc ấy chưa kịp trọn vẹn thì sự cố xảy ra. Chỉ cách mẹ vài bước chân, một bé gái khác bất ngờ chạy tới, hất mạnh chiếc cốc xuống đất. Nước bắn tung tóe, chiếc cốc lăn đi, còn bé gái vừa xin nước đứng sững vài giây rồi bật khóc nức nở.

Bỗng xảy ra va chạm với một bé gái khác. (Ảnh: Sohu)

Điều khiến nhiều người phẫn nộ nằm ở phản ứng sau đó của phụ huynh. Mẹ của bé gái gây ra sự việc đứng cách hiện trường không xa nhưng không hề can thiệp. Khi bước tới, người này không hỏi han, không xin lỗi, chỉ buông một câu: "Trẻ con chơi đùa vô tình thôi, nước có nóng đâu", rồi kéo con rời đi.

Phản ứng của mẹ cô bé kia gây nhiều tranh cãi. (Ảnh: Sohu)

Gia đình bé bị đổ nước chờ đợi một lời giải thích nhưng hai mẹ con kia lặng lẽ rời khỏi quán bằng cửa phụ. "Con tôi không chỉ mất một cốc nước, mà mất luôn sự can đảm vừa mới có được", người mẹ chia sẻ. Đáng nói, sáng hôm sau, bé gái thức dậy và bật khóc hỏi: "Sao hôm qua bạn lại bắt nạt con?".

Không muốn con học cách im lặng chịu đựng, người mẹ đã trình báo cảnh sát. Qua camera trung tâm thương mại, cơ quan chức năng nhanh chóng liên hệ với phụ huynh liên quan và sắp xếp buổi làm việc. Ngay cả khi có cảnh sát, người mẹ kia vẫn tỏ ra thiếu kiên nhẫn, cho rằng sự việc bị "làm quá", chỉ đến khi bị nhắc nhở nghiêm khắc mới đồng ý xin lỗi.

Sau khi câu chuyện lan truyền, cư dân mạng tranh luận gay gắt. Nhiều ý kiến cho rằng trẻ nhỏ có thể vô ý, nhưng thái độ của người lớn mới là điều đáng lo ngại.

Trong môi trường học đường và xã hội, những va chạm nhỏ giữa trẻ em là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, điều quan trọng không nằm ở sự việc lớn hay nhỏ, mà ở cách người lớn đồng hành và xử lý. Trẻ em quan sát rất nhanh và học rất nhiều từ thái độ của người lớn xung quanh: một lời xin lỗi, một sự nhắc nhở đúng lúc hay một cách giải quyết văn minh đều có thể trở thành bài học tích cực. Ngược lại, sự thờ ơ, bao che hay coi nhẹ cảm xúc của người khác dễ khiến trẻ hình thành suy nghĩ lệch lạc về trách nhiệm và cách ứng xử.

Vì vậy, giáo dục không chỉ diễn ra trong lớp học, mà còn thể hiện qua những hành động thường ngày, nơi người lớn cần làm gương để trẻ học cách tôn trọng, chia sẻ và sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Theo Sohu

Trang Vũ