Không chỉ gây ấn tượng với những tạo hình đa dạng, mỗi người một vẻ, khoảnh khắc cả 4 đứng chung tại đêm tiệc còn được ví như “khung hình quyền lực”, hội tụ đầy đủ khí chất của girl group hàng đầu Kpop và có cả vị thế trong làng thời trang. Đáng chú ý, người hâm mộ còn phát hiện một sự trùng hợp thú vị về cách "lên đồ" đậm chất teamwork của BLACKPINK. Dù không diện đồ đồng nhất hoàn toàn nhưng khi đứng cùng nhau, BLACKPINK vẫn tạo nên tổng thể hài hòa, khẳng định sức ảnh hưởng mạnh mẽ tại sân chơi thời trang danh giá nhất hành tinh.

Khoảnh khắc chung khung hình gây sốt của BLACKPINK. (Ảnh: Instagram)

Tổng thể tạo hình của BLACKPINK nhanh chóng gây chú ý khi nhiều người nhận ra quy luật thú vị theo tỷ lệ 3:1. Theo đó, 3 thành viên lựa chọn trang phục tông sáng lấp lánh, trong khi 1 thành viên còn lại là Rosé lại chọn sắc đen tối giản và quyền lực. Không dừng lại ở đó, 3 người đeo vòng cổ như một điểm nhấn tạo hình, thì lúc này lại đến Jennie "lệch tông" khi tối giản hơn các chị em. Về phom dáng trang phục trong bức hình, có đến 3 thiết kế khoe bờ vai mềm mại, trong khi đó Lisa lại diện một thiết kế cổ cao khác biệt. Ngoài ra, Jisoo - Jennie còn không hẹn mà cùng tương thông với những kiểu tóc búi đẹp mắt, trong khi 2 cô em út thì lựa chọn kiểu tóc buông xoã.

Ảnh: Instagram

Lần đầu góp mặt tại Met Gala, Jisoo lập tức khiến giới mộ điệu trầm trồ với tạo hình giải mã chủ đề "Costume Art" rất thơ cùng Dior. Thiết kế cúp ngực ôm sát cơ thể, được “đúc khuôn” riêng tôn lên triệt để đường nét thanh mảnh và khí chất sang trọng của người mặc. Trên nền vải gazar đặc trưng của Dior, những hạt cườm đa sắc, đa kích cỡ được thêu thủ công theo hiệu ứng gợi nhớ kỹ thuật điểm họa, tạo nên bề mặt thị giác tựa một bức tranh vườn tược sống động - nguồn cảm hứng kinh điển của nhà mốt. Đặc biệt, cách xử lý họa tiết này cũng gợi liên tưởng đến dấu ấn sáng tạo của Jonathan Anderson trong BST Haute Couture Xuân Hè 2026, góp phần nâng tầm tổng thể tạo hình. Từ trang phục, tóc tai đến phụ kiện của chị cả BLACKPINK đều hoàn hảo, không có điểm gì để chê.

Dior thành công biến Đại sứ toàn cầu Jisoo trở thành tâm điểm tại Met Gala. (Ảnh: Dior)

Với cương vị Host Committee, Lisa gây choáng ngợp tại Met Gala 2026 khi xuất hiện trong thiết kế trắng xuyên thấu đặt riêng từ Robert Wun. Bộ cánh mang tên “The Veil” nổi bật với phom dáng đuôi cá ôm sát, đính kết pha lê dày đặc, kết hợp cùng lớp khăn voan mỏng phủ qua thân rồi đổ dài theo tà váy. Điểm nhấn đắt giá nằm ở chi tiết hai cánh tay điêu khắc vươn lên phía trên đầu, tạo ảo giác như chính cô đang nâng tấm veil của mình - một ý tưởng siêu thực được phát triển từ BST Couture Thu Đông 2025 của nhà mốt. Toàn bộ thiết kế được hoàn thiện trong gần 3.000 giờ, với 66.960 viên pha lê Swarovski trắng được đính thủ công, tạo nên hiệu ứng lấp lánh đầy mê hoặc dưới ánh đèn. Không chỉ là một bộ váy, đây còn là một “tác phẩm trình diễn” đúng nghĩa, khi từng chi tiết đều góp phần xây dựng nên hình ảnh vừa cá tính vừa quyền lực của Lisa.

Những motif bàn tay được khắc hoạ 3D từ chính tay của Lisa. (Ảnh: Instagram)

Dù gây tranh cãi về tạo hình nhưng không thể phủ nhận sức nóng của mỗi khi xuất hiện của Jennie. Nàng IT girl diện thiết kế tinh xảo từ Chanel. Phom váy column thanh thoát, nổi bật với phần bustier phủ kín sequin hình lá với nhiều sắc độ xanh, tạo hiệu ứng thị giác sống động. Bộ váy được hoàn thiện trong 540 giờ với hơn 15.000 chi tiết thêu đính thủ công, cho thấy độ công phu của kỹ nghệ haute couture. Jennie kết hợp cùng trang sức High Jewelry vàng và kim cương trắng cùng thương hiệu, tóc búi cao điểm xuyết lọn tóc uốn cong mềm mại.

Jennie thử sức với giao diện gây tranh cãi. (Ảnh: Instagram)

Rosé tiếp tục đồng hành cùng stylist Law Roach để tìm ra hướng đi cho thảm đỏ Met Gala 2026. Cả hai lựa chọn một thiết kế đầm đen cúp ngực mang tinh thần cổ điển của Saint Laurent, lấy cảm hứng từ hai BST Xuân 1998 và Haute Couture Xuân 2002. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở họa tiết chim gợi nhắc tới tác phẩm “The Birds” của Georges Braque trên trần bảo tàng Louvre - một biểu tượng từng nhiều lần được nhà mốt khai thác. Nữ ca sĩ kết hợp cùng trang sức kim cương từ Tiffany & Co., với mặt dây hướng về phía mỏ chim, tạo hiệu ứng thị giác tinh tế giữa ánh bạc và đính kết. Tuy nhiên, tạo hình này bị đánh giá thiếu sự đột phá, an toàn, thậm chí nhạt nhoà nhất trong BLACKPINK.

Rosé tiếp tục có 1 mùa Met Gala quá an toàn. (Ảnh: Instagram)

Linh An