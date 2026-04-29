Trong khi Chi Pu đang tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng sang chảnh và check-in cùng Kenxy Phạm, người bạn thân thiết đồng thời là chủ thương hiệu She By Shj, thì Ngọc Trinh lại gây sốt khi xuống phố đầy tình tứ bên cạnh nam diễn viên Quốc Trường. Hai mỹ nhân bên cạnh hai trai đẹp, tưởng chừng không liên quan gì đến nhau. Ấy thế nhưng, họ lại có điểm tương đồng và ăn ý khi cùng lựa chọn diện một thiết kế local brand Việt - đó là chiếc mini dress hai dây màu đen mang tinh thần tối giản nhưng cực kỳ tôn dáng.

Chi Pu check in bên trai đẹp Kenxy Phạm - nam stylist kiêm ông chủ điển trai của thương hiệu She By Shi.

Ngọc Trinh xuống phố cực ngầu cùng diễn viên Quốc Trường

Thiết kế ôm sát cơ thể với đường cắt tinh tế của chiếc đầm này đã giúp Chi Pu khoe trọn tấm lưng trần nuột nà và quyến rũ. Bắt trọn đặc điểm nổi bật này, nữ ca sĩ đặc biệt thực hiện những pose dáng khoe khéo đường cong cơ thể từ phía sau, tạo nên sức hút khó cưỡng và khiến người xem không thể rời mắt. Ở phía ngược lại, Ngọc Trinh cũng chứng minh đẳng cấp nữ hoàng nội y khi diện cùng một thiết kế nhưng vẫn toát lên vẻ ngọt ngào đầy kiêu sa. Có thể nói trong màn đụng hàng lần này, việc ai thắng ai thua không còn quan trọng, bởi cả hai đều khiến hội chị em chỉ muốn sao chép ngay item này để có được diện mạo hoàn hảo như vậy.

Được biết, mẫu váy đang tạo nên cơn sốt này là một thiết kế đến từ Erysstudio, một local brand Việt đang nhận được sự ưu ái của rất nhiều tín đồ thời trang nhờ phong cách thanh lịch và hiện đại. Erysstudio vốn nổi tiếng với khả năng thấu hiểu hình thể phụ nữ, luôn chú trọng vào những đường cắt may thủ công tỉ mỉ để tôn vinh sự nữ tính nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung, thời thượng. Việc cả Chi Pu và Ngọc Trinh cùng lựa chọn thiết kế này đã minh chứng cho sức hút không thể chối từ của brand trong việc tạo ra những trang phục mang tính ứng dụng cao nhưng vẫn đủ đẳng cấp để xuất hiện trong những khung hình sang trọng.

Nơi mua: Erysstudio - Giá: 2.090.000đ

Ngoài thiết kế gốc có giá hơn 2 triệu đồng nói trên, chị em còn có thể tìm kiếm các mẫu váy hai dây ôm sát tương tự tại các shop thời trang thiết kế tầm trung. Những phiên bản na ná thường sử dụng chất liệu thun tăm hoặc lụa hai lớp với giá dao động từ 350.000 đến 600.000 VNĐ. Đây là lựa chọn kinh tế giúp bạn sở hữu vẻ ngoài quyến rũ, tôn dáng như thần tượng mà không cần chi quá nhiều ngân sách.

