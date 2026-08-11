Chi Pu đã đặt hàng váy cưới cho 10 năm sau

Những ngày cận kề bridal show đầu tiên của Đỗ Long, trang cá nhân của nam nhà thiết kế liên tục cập nhật hình ảnh dàn mỹ nhân Vbiz đến fitting, chuẩn bị cho đêm diễn The Prime diễn ra vào ngày 13/8.

Giữa dàn khách mời đình đám, sự xuất hiện của Chi Pu nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Không chỉ đến để chọn outfit cho đêm trình diễn, nữ nghệ sĩ còn cùng người anh thân thiết nhìn lại hành trình 10 năm đầy duyên nợ, nơi hai chiếc đầm dạ hội của Đỗ Long đã đồng hành và đưa tên tuổi Chi Pu vươn tầm quốc tế.

Cũng từ cột mốc "10 năm một lần" kỳ lạ ấy, một cuộc đối thoại hóm hỉnh đã diễn ra, kết thúc bằng màn "chốt đơn" chiếc váy cưới cho 10 năm sau của giọng ca Đóa Hoa Hồng.

Chi Pu và Đỗ Long nói về những chiếc váy đặc biệt qua từng cột mốc 10 năm (Clip: Đỗ Long).

2016: "Huyền thoại" thảm đỏ AAA khiến truyền thông Hàn phát sốt

Nhắc đến năm 2016, Chi Pu vẫn nhớ hình ảnh của mình tại lễ trao giải Asia Artist Awards. Lần đầu tiên được tổ chức, sự kiện quy tụ dàn sao hạng A lừng lẫy như Yoona, Park Shin Hye, EXO, Suzy... Chi Pu khi đó là đại diện duy nhất của Việt Nam nhận lời mời tham dự. Bước xuống xe trước hàng ngàn khán giả xứ kim chi, nữ diễn viên ngay lập tức tạo nên cơn sốt visual chưa từng có.

Xuất hiện trên thảm đỏ, Chi Pu diện một sáng tạo của Đỗ Long: thiết kế đầm đuôi cá ôm sát màu trắng, đính kết đá cầu kỳ kết hợp chi tiết lông vũ mềm mại. Kiểu tóc búi cao sang trọng cùng màu son đỏ nổi bật đã giúp cô tôn trọn vóc dáng quyến rũ và làn da trắng mịn. Sự xuất hiện của đại diện Việt Nam khiến đám đông liên tục hò hét gọi tên, trong khi các trang báo lớn của Hàn Quốc như Osen, Starnews, Korea Daily đồng loạt đưa tin, thậm chí ưu ái so sánh nhan sắc của cô với hai biểu tượng nhan sắc Jeon Ji Hyun và Kim Tae Hee.

Màn xuất hiện lộng lẫy này không chỉ trở thành huyền thoại thảm đỏ trong sự nghiệp của Chi Pu mà còn mang về cho cô giải thưởng quốc tế đầu tiên, một khởi đầu rực rỡ dưới sự đồng hành của NTK Đỗ Long.

2026: Tỏa sáng tại Weibo Gala với tuyệt tác "Hoa sen"

Đúng 10 năm sau cột mốc AAA, sự trùng hợp mang tên Đỗ Long một lần nữa lặp lại vào đầu tháng 8/2026. Tại sự kiện Gala Weibo diễn ra ở Malaysia, Chi Pu tiếp tục là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên và duy nhất nhận được lời mời tham dự từ nền tảng mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc, sánh bước cùng dàn sao khu vực như Baifern Pimchanok, Nhậm Gia Luân, Vương Hạc Nhuận...

Giữa dàn mỹ nhân quốc tế, Chi Pu chọn khoác lên mình thiết kế váy lấy cảm hứng từ hoa sen cách điệu do Đỗ Long thực hiện. Những đường cắt xẻ tinh tế khéo léo phô diễn vóc dáng cân đối, kết hợp cùng thần thái tự tin đánh bại cả camera thường lẫn khung hình livestream trực tiếp. Bộ trang phục mang đậm bản sắc Việt vừa giúp Chi Pu tỏa sáng lộng lẫy, vừa trở thành "vũ khí" may mắn giúp cô tiếp tục rinh về một giải thưởng quốc tế quan trọng tại Weibo Gala 2026.

"Chốt đơn" chiếc váy cưới cho một thập kỷ tiếp theo

Cùng nhau nhìn lại kỷ niệm trong buổi fitting mới đây, cả Chi Pu lẫn Đỗ Long đều không khỏi ngỡ ngàng khi nhận ra mối duyên kỳ lạ: đúng tròn một thập kỷ, hai thiết kế của Đỗ Long đã cùng Chi Pu bước ra thế giới và hai lần ghi dấu ấn bằng những giải thưởng quốc tế danh giá. Nói về sự trùng hợp này, Chi Pu hài hước chia sẻ: "Đúng 10 năm lịch sử lại lặp lại. Chắc 10 năm sau em phải order anh làm cho em một chiếc đầm nữa".

Khi Đỗ Long băn khoăn 10 năm sau, có lẽ Chi Pu khi ấy đã có con thì sẽ thiết kế trang phục gì, nữ ca sĩ không ngần ngại đáp lời: "Làm đồ cưới! Quá hợp lý đúng không anh? Order một chiếc đầm cưới nhé!" . Màn tung hứng ngẫu hứng nhưng đầy dứt khoát của Chi Pu khiến nam NTK lập tức gật đầu đồng ý.

Vậy là sau hai chiếc váy cách nhau đúng một thập kỷ, Chi Pu đã kịp đặt trước chiếc thứ ba. Chỉ có điều lần này, thay vì thảm đỏ hay một lễ trao giải quốc tế, điểm đến của nó có lẽ sẽ là một dịp còn đặc biệt hơn nhiều.

Ảnh: Internet, TikTok