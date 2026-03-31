Chị em phải cập nhật ngay 5 xu hướng thời trang hè 2026: Toàn item xinh tươi, dễ phối đồ

Mùa hè 2026 mang đến một làn gió mới cho thời trang với sự kết hợp hài hòa giữa tính ứng dụng và yếu tố thẩm mỹ. Không còn những thiết kế quá cầu kỳ hay khó mặc, xu hướng năm nay tập trung vào sự nhẹ nhàng, thoải mái nhưng vẫn đủ tinh tế để tạo điểm nhấn. Từ những chiếc áo blouse mềm mại đến quần jeans ống rộng cá tính, tất cả đều góp phần tạo nên một bức tranh thời trang đa dạng và đầy sức sống.

Áo blouse

Áo blouse tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong tủ đồ mùa hè nhờ sự mềm mại và linh hoạt. Năm 2026, thiết kế tập trung vào các chi tiết nhẹ nhàng như tay phồng, cổ vuông hoặc buộc nơ, tạo cảm giác nữ tính nhưng không quá cầu kỳ. Chất liệu chủ yếu là cotton, voan hoặc lụa giúp người mặc luôn thoáng mát. Gam màu phổ biến gồm pastel, trắng ngà và các họa tiết hoa nhỏ, dễ dàng phối với nhiều kiểu trang phục khác nhau, từ đi làm đến dạo phố.

Áo sơ mi sáng màu

Áo sơ mi mùa hè năm nay được làm mới với form dáng rộng rãi, thoải mái hơn so với kiểu ôm truyền thống. Các gam màu sáng như xanh nhạt, vàng bơ, hồng phấn hay trắng tinh khôi mang lại cảm giác tươi trẻ và dễ chịu. Đây là item đa năng khi có thể mặc riêng, sơ vin hoặc khoác ngoài như một lớp áo nhẹ. Khi kết hợp với chân váy hoặc quần jeans, áo sơ mi sáng màu giúp tổng thể trở nên thanh lịch nhưng vẫn hiện đại.

Chân váy họa tiết

Chân váy họa tiết là điểm nhấn nổi bật của mùa hè 2026. Các họa tiết hoa, kẻ hoặc chấm bi mang lại sự sinh động và cá tính. Dáng váy midi và maxi được ưa chuộng nhờ khả năng tôn dáng và tạo cảm giác bay bổng. Khi phối cùng áo đơn sắc như blouse hoặc sơ mi, chân váy họa tiết giúp bộ trang phục trở nên nổi bật mà vẫn cân đối, phù hợp cho nhiều dịp như đi chơi, du lịch hay gặp gỡ bạn bè.

Chân váy trắng

Chân váy trắng là lựa chọn tối giản nhưng chưa bao giờ lỗi mốt. Với ưu điểm dễ phối đồ, item này phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Chất liệu thường thấy là cotton, linen hoặc ren nhẹ, mang lại cảm giác thoải mái trong thời tiết nóng. Khi kết hợp với áo blouse hoặc áo sơ mi sáng màu, chân váy trắng tạo nên vẻ ngoài thanh lịch, tinh tế và rất "mùa hè". Đây là món đồ lý tưởng cho những ai yêu thích sự nhẹ nhàng nhưng vẫn muốn giữ nét cuốn hút.

Quần jeans ống rộng

Quần jeans ống rộng tiếp tục là xu hướng chủ đạo nhờ sự thoải mái và tính ứng dụng cao. Thiết kế rộng rãi giúp dễ vận động và phù hợp với nhiều dáng người. Chất liệu denim mùa hè được cải tiến mỏng nhẹ hơn, kết hợp với các gam màu xanh nhạt hoặc wash nhẹ để giảm cảm giác nặng nề. Item này có thể phối linh hoạt với áo blouse để tạo nét nữ tính hoặc kết hợp cùng áo sơ mi để mang lại phong cách năng động, hiện đại.

