Chị em lên đồ xoay quanh 5 gam màu này thì set nào set nấy đều "tây" và sang hết cỡ, dẫu toàn diện items rẻ tiền

Có rất nhiều cách để chị em sang chảnh hóa style cá nhân, trong đó đơn giản nhất phải kể đến việc lựa chọn một màu trang phục làm chủ đạo và tông màu ấy có khả năng "nâng giá" cả bộ đồ. Dưới đây chính là 5 gam màu kỳ diệu như thế, ai mặc lên trông cũng "tây tây" sang trọng, ngay cả khi diện đồ rẻ tiền, ai cũng sẽ tưởng là bạn xúng xính áo quần đắt đỏ lắm.

Màu nâu

Gam màu nâu luôn toát lên vẻ nhã nhặn, trầm lắng; vậy nên gam màu này lý tưởng để bạn lựa chọn cho công cuộc sang chảnh hóa phong cách. Sắc nâu "tây tây" hợp với mọi quý cô, mang đến vẻ thanh lịch, trang nhã và tinh tế. Những chiếc áo len, áo khoác dáng dài hay chân váy nâu luôn là những items hoàn hảo để bạn diện đến công sở và ngay cả khi đi dạo phố, hẹn hò buổi tối cũng rất hợp. Đó còn chưa kể, tông màu nâu phù hợp với mọi tông da, những nàng da ngăm diện gam màu trung tính này lại càng "tây" và sang chảnh.

Duy chỉ có một điều cần lưu ý về đồ màu nâu, đó là kiểu trang phục này rất dễ khiến vẻ ngoài trở nên "dừ" đi; do đó cách tốt nhất, bạn hãy mix một hai item màu nâu với item màu be/trắng để thắp sáng tổng thể; hoặc kết hợp những items nâu có sắc độ khác nhau để vẻ ngoài không bị trầm quá hóa già đanh nhé!

Màu be

Nếu như gam màu nâu tuy sang mà dễ khiến chị em trông "dừ" đi thì khi diện đồ màu be, sẽ chẳng ai phải lo lắng về chuyện bị cộng thêm tuổi. Màu be là một tông màu đủ sáng sủa, nhưng vẫn rất nhã và thanh lịch. Diện nguyên một cây màu be chính là cách để những nàng sành điệu hoàn thiện outfit xịn mịn mà khỏi cần nghĩ nhiều. Những món đồ màu be nổi nhất mùa Đông mà bạn cần sắm bao gồm: áo len, áo khoác dạ, áo blazer, chân váy và quần tây… Nói riêng đến giày màu be, item này còn tạo hiệu ứng kéo chân, hack dáng tuyệt diệu.

Ghi xám

Thêm một ứng cử viên sáng giá nữa cho tủ đồ của chị em chính là những items màu ghi xám. Khi lên cả một cây đồ với màu ghi xám làm chủ đạo, vẻ ngoài của bạn sẽ có được sự thanh lịch, nền nã nhưng vẫn có gì đó cá tính, đầy ấn tượng. Ghi xám là một gam màu không quá tối cũng chẳng sáng chói nên dễ mặc, hoàn toàn không khiến bạn bị "dừ" đi. Những items mang tông màu ghi xám hợp nhất là đi với những món đồ màu trắng, trắng kem, be hoặc xanh navy.

Đỏ trầm

Khác với màu đỏ thuần hay đỏ tươi, màu đỏ trầm không bị chóe lọe nhưng vẫn giúp người mặc trở nên nổi bật giữa đám đông nhờ độ sắc nét. Kiểu trang phục mang gam màu đỏ trầm có đủ độ sâu lắng để giúp vẻ ngoài của chị em trở nên thật sang trọng, quý phái mà đầy quyến rũ. Và khi mùa lễ hội vẫn chưa kết thúc, Tết Nguyên đán sắp ghé tới nơi, chị em hãy bổ sung vài món đồ đỏ để tỏa sáng nhé! Gam màu đỏ trầm hợp để diện với items màu đen, trắng, ghi xám, be và xanh denim. Và nếu bạn tô son đỏ khi diện màu đỏ trầm, vẻ ngoài sẽ tăng gấp bội vẻ quyến rũ, sang trọng.

Trắng kem

Trắng kem là gam màu sáng sủa, khiến người ta cảm thấy dễ chịu, vui vẻ khi nhìn vào. Đây cũng là tông màu hack tuổi cực kỳ hiệu nghiệm nhưng lại thừa độ trang nhã. Chỉ cần diện lên mình một combo toàn đồ màu trắng kem, bạn sẽ có được vẻ ngoài sang – xịn – mịn trong vòng một nốt nhạc. Outfit màu trắng kem cũng dễ ghi điểm tinh tế nên hợp để mặc trong cả những dịp trang trọng như tiệc công ty chẳng hạn.

Ảnh: Internet