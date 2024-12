Chị đẹp hot nhất nhì show Đạp Gió thừa nhận: "Nếu hi sinh cho con, mình sợ cảm giác sẽ trách con"

Sau khi sinh con, phụ nữ phải đối mặt với rất nhiều thay đổi, một trong số đó là việc làm sao để cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Nếu dành nhiều thời gian cho công việc, đi làm thì việc chăm sóc con cái khó có thể chu toàn. Ngược lại, khi toàn tâm toàn trí lo lắng cho con, chắc hẳn sự nghiệp bị ảnh hưởng không ít.

Với các bà mẹ showbiz, điều này cũng không ngoại lệ. Những chuyến lưu diễn, tham gia game show, dự án... chiếm của họ không ít thời gian. Không ít người mẹ đã quyết định lùi lại, lựa chọn gia đình giữa lúc đỉnh cao sự nghiệp. Cũng có những người mẹ chọn cách cân đối dù điều đó không mấy dễ dàng.

Mới đây, trong một bài phỏng vấn, chị đẹp Minh Hằng bộc bạch: "Hầu như ai làm mẹ rồi cũng sẽ như vậy thôi. Bản thân tôi cũng là một người rất háo thắng trên con đường sự nghiệp của mình, tới bây giờ mình không còn cảm thấy háo thắng nữa và chỉ cố gắng làm sao để con có thể thể tự hào về mình, không phải vì sự nổi tiếng mà là vì sự nỗ lực.

Bước ra ngoài, mình được làm công việc mình đam mê. Khi về nhà, mình có một gia đình yêu thương, đầy đủ và trọn vẹn. Đó mới là một sự cân bằng mà một người phụ nữ hướng tới, chứ không phải mình cố gắng để bỏ qua tất cả những đam mê của mình rồi nuối tiếc vì mình phải hi sinh cho con.

Thật ra hi sinh cho con, mình sẽ sợ cảm giác mình sẽ trách con. Mình sẽ rất sợ nếu như cảm giác là đã từng có một khoảng thời gian sẽ phải hi sinh cho con như vậy, nhỡ đâu con nói rằng con đâu đòi hỏi mẹ, tại sao mẹ lại trách con. Đấy là điều không nên".

Trước đó, Minh Hằng cũng từng chia sẻ luôn cố gắng để làm tốt cả 2 vai trò cùng một lúc. Với những người mẹ, đó thực sự là một nỗ lực không ngừng.

"Mẹ muốn con thấy rằng, phụ nữ có thể làm được rất nhiều điều. Mẹ muốn con tự hào về mẹ và lấy mẹ làm tấm gương để noi theo. Mẹ muốn con hiểu rằng, hạnh phúc không chỉ đến từ việc có nhiều đồ chơi hay những món quà đắt tiền mà còn đến từ những trải nghiệm, những kiến thức mà con học được từ cuộc sống. Và mẹ tin rằng, việc được chứng kiến mẹ vừa làm việc vừa chăm sóc gia đình sẽ giúp con trở thành một người có ích cho xã hội", Minh Hằng tâm sự.

Với Minh Hằng, sau khi sinh bé Mỡ, cô vẫn thường xuyên chia sẻ về công việc của bản thân. Người đẹp tích cực chụp hình, đi sự kiện... và công việc gia đình vẫn luôn được đảm bảo. Chỉ cần có thời gian, bà mẹ 1 con sẽ đưa con đi du lịch, đi chơi. May mắn của Minh Hằng là có sự hỗ trợ của ông xã. Có những chuyến đi công tác, nữ ca sĩ hoàn toàn yên tâm khi con trai ở nhà với ba rất ngoan.

Cân bằng sự nghiệp và gia đình chưa bao giờ là việc dễ dàng, thậm chí phải đánh đổi. Nhưng với quan điểm của Minh Hằng, cô muốn trở thành một tấm gương cho con. Bà mẹ 1 con tin rằng con trai thấy mẹ chăm chỉ, cống hiến hết mình cho sự nghiệp và vẫn dành thời gian cho con là một điều tuyệt vời. Nó có thể là tiền đề để con trở thành người có ích cho xã hội.

Khoảnh khắc yên bình bên con

Là cha mẹ có nên nói "Ba mẹ đã hi sinh quá nhiều cho con"?

Trong cuốn "Đạo-Con đường không lối" từng viết một quan điểm khiến nhiều người đồng tình.

Những bậc cha mẹ cứ hi sinh vì bạn, họ nói: "Tôi hi sinh vì con cái". Khi hi sinh vì đứa con, nghĩa là người mẹ ấy đang phá hủy cuộc sống riêng của mình. Cô sẽ nhắc đi nhắc lại, sẽ làm cho bạn phải hiểu rõ bằng cách lặp đi lặp lại: "Mẹ đã hi sinh cho con, thấy cho rõ vào, nhớ cho rõ vào, là mẹ đã hi sinh cả đời mẹ cho con, tuổi xuân của mẹ - mọi thứ đều là vì con".

Và người mẹ ấy sẽ cố thuyết phục bạn: "Rồi con cũng sẽ làm điều đó cho con của con thôi". Thế nên bạn cũng sẽ hi sinh cho con cái bạn, và thế rồi bạn sẽ thuyết phục chúng cũng làm điều đó cho con cái chúng... thế nên, chẳng ai sống thật sự cả.

Thế hệ này hi sinh cho thế hệ khác, và nếu bạn không hi sinh, thì bạn không đáng kính, không phải người tốt. Chẳng ai kính trọng bạn, bạn là tội đồ. Nếu bạn không hi sinh cho người khác, họ nói: "Bạn đang làm gì vậy? Bạn không phải là người tốt, bạn vô đạo đức. Hi sinh là tốt, sống vì bản thân là vị kỉ".

Bằng cách hi sinh bạn trở nên bất hạnh và người bất hạnh thị tạo ra năng lượng và tinh thần bất hạnh. Chồng hi sinh cho vợ, vợ hi sinh cho chồng, thế nên chẳng ai được sống thật sự cả. Đều bỏ lỡ cuộc sống, đều bất hạnh.

Thay vì nói rằng mẹ đã hi sinh cho con, bạn hãy nói rằng mẹ rất biết ơn con, cảm ơn con vì đã đến bên mẹ và chọn mẹ, con đã khiến mẹ hạnh phúc, con đã dành cho mẹ những khoảnh khắc đẹp, nếu không có con thì mẹ chẳng thể nào có được.

Khi bạn lặp đi lặp lại rằng mình đã hi sinh cho con, bạn đang yêu cầu nó phải biết điều, phải biết phục tùng, phải biết nghe lời. Bạn dùng hi sinh tự nguyện của mình biến nó thành món nợ của con trẻ. Bạn đang yêu cầu sự hi sinh của mình cần được đền đáp bằng sự nghe lời của con. Như vậy thật không tốt.

Không có nhiều người mẹ nói: "Mẹ đã tận hưởng việc con là con của mẹ biết bao". Không có nhiều người bố nói: "Con đã đem ánh sáng, đem tình yêu đến cho gia đình chúng ta". Nếu có thể nói như vậy, thì con cái mới có thể biết ơn cha mẹ một cách thật sự.

Con trẻ từ khi sinh ra đã không thể yêu cầu chúng ta hi sinh điều gì cả. Mọi thứ chúng ta làm đều là tự ta lựa chọn. Bạn không thể tự mình gửi vào tài khoản của một kẻ giàu và sau đó nói bạn cho họ mượn, họ phải biết ơn, phải nghe lời. Con cái bạn cũng vậy. Con cái không yêu cầu, nên nhớ, là tự bạn lựa chọn làm mọi điều đó.