Đường đua phim Hoa ngữ cuối hè 2026 bất ngờ xuất hiện một "ngựa ô" mang tên Đầu Xuân Tươi Sáng. Ở thời điểm hiện tại, bộ phim càng chiếu càng hot, được khán giả yêu thích và nhanh chóng trở thành cái tên được bàn luận rôm rả trên mạng xã hội. Không chỉ cặp đôi chính Tỉnh Bách Nhiên (trong vai Luke Loan Niệm) - Tôn Thiên (trong vai Flore Thượng Chi Đào) gây sốt, dàn nhân vật phụ cũng có sức hút riêng nhờ ngoại hình, tính cách lẫn phong cách thời trang bắt mắt. Trong đó, Lumi do diễn viên Trương Diệp Tử thủ vai là nhân vật đặc biệt dễ lọt vào “radar” của các chị em nhất.

Theo nguyên tác, hình tượng Lumi gần như bước ra với một “hệ khí chất” hoàn toàn khác nữ chính Thượng Chi Đào. Cô là gái Bắc Kinh chính hiệu, có điều kiện, sống phóng khoáng và mang dáng vẻ của một “chị đại” chẳng cần cố gồng vẫn toát lên sự tự tin. Nếu Thượng Chi Đào là cô gái trẻ đang từng bước làm quen với môi trường công sở, ăn mặc xinh xắn nhưng vẫn phải cân đo chuyện tài chính, thì Lumi đã ở một phiên bản khác: biết mình muốn gì, thích gì và cũng chẳng ngại để quần áo nói hộ cá tính. Cái chất “đầu đội trời, chân đạp giày cao gót” vì thế không chỉ nằm ở tính cách mà còn hiện rõ qua từng lần cô xuất hiện.

Tạo hình nhân vật Lumi trong Đầu Xuân Tươi Sáng.

Tủ đồ đi làm của Lumi cũng thú vị chính ở điểm đó. Với cô, đến văn phòng không đồng nghĩa với việc phải đóng khung trong sơ mi, quần âu hay những gam màu an toàn. Blazer da có thể xuất hiện giữa ngày thường, suit họa tiết được diện đầy tự tin, những món đồ tưởng khó mặc cũng được phối lại theo cách vừa sắc sảo vừa có chút bất cần. Có hôm quyền lực, có hôm phóng khoáng, lúc lại nữ tính nhưng tuyệt nhiên không nhạt nhòa. Đặc biệt, Lumi rất biết cách giữ ranh giới để những bộ đồ cá tính không biến thành “lên đồ quá tay” nơi công sở. Phom dáng gọn gàng, cách phối có chủ đích cùng những món phụ kiện vừa đủ giúp outfit vẫn giữ được vẻ chỉn chu, nhưng nhìn vào là nhận ra ngay chất riêng của người mặc. Thành ra mỗi lần Lumi bước vào văn phòng, cảm giác chẳng khác nào cô vừa tiện tay biến hành lang công ty thành sàn diễn của riêng mình. Đây cũng là điểm khiến style của nhân vật đáng để chị em “chép bài”: đồ đi làm không nhất thiết phải an toàn đến mức nhàm chán, chỉ cần biết chọn một điểm nhấn đủ đắt là tổng thể đã có thể khác hẳn.

Một trong những outfit dễ học theo nhất của Lumi là áo trắng, blazer da đen và quần jeans xanh. Thay vì blazer vải quen thuộc, chất liệu da lập tức khiến tổng thể trở nên sắc nét và cá tính hơn. Chiếc áo trắng bên trong đóng vai trò cân bằng, còn quần jeans kéo set đồ về đúng tinh thần trẻ trung, đời thường. Công thức này đặc biệt hợp với những môi trường làm việc không yêu cầu dress code quá nghiêm ngặt. Hội chị em có thể giữ nguyên bộ ba áo trắng - jeans - blazer, sau đó thay đổi chất liệu áo khoác tùy mức độ “chơi”: blazer vải cho ngày cần thanh lịch, blazer da khi muốn trông cool và thời thượng hơn. Chỉ cần ưu tiên jeans dáng gọn, màu denim cơ bản là tổng thể đã đủ đẹp mà không cần phối quá nhiều lớp.

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Ở một outfit khác, Lumi chuyển sang áo không tay trắng kết hợp quần dài cùng tông. Không họa tiết, không phối quá nhiều màu nhưng tổng thể vẫn nổi bật nhờ đường nét trang phục gọn gàng. Thiết kế để lộ vai và tay tạo nét nữ tính, trong khi chiếc quần dài giữ lại sự trưởng thành và cân bằng cho set đồ. Đây cũng là một “mẹo lười” khá đáng học cho những sáng không biết mặc gì. Thay vì cố ghép nhiều màu sắc, chị em có thể chọn một bảng màu xuyên suốt từ trên xuống dưới. Đen - trắng luôn là lựa chọn an toàn nhất, nhưng nâu chocolate, xám hay navy cũng cho hiệu ứng tương tự đó. Nếu nàng muốn outfit bớt đơn điệu, hãy tạo khác biệt bằng phom dáng hoặc chất liệu thay vì cố nhồi thêm màu sắc.

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Nếu những set đồ trên vẫn tương đối an toàn thì Lumi cũng có lúc chơi lớn với họa tiết ngựa vằn. Bản thân họa tiết đã đủ chiếm spotlight, vì vậy chiếc blazer đen khoác ngoài trở thành lớp màu trung tính giúp tổng thể bớt rối. Thắt lưng bản lớn nhấn vào eo, trong khi kính râm, khuyên tai và túi đeo chéo tiếp tục hoàn thiện hình ảnh một cô nàng thành thị sành điệu. Với hội chị em, không nhất thiết phải bê nguyên cả set họa tiết vào văn phòng. Quy tắc dễ áp dụng hơn là diện một món nổi và những món còn lại tiết chế. Chẳng hạn, một chiếc chân váy hoặc áo họa tiết có thể đi cùng blazer đen, trắng, xám, ngược lại, nếu trang phục đã đủ bắt mắt thì phụ kiện nên gọn hơn. Cách này giúp nàng thử sức với họa tiết mà không khiến outfit trở nên quá “ồn”.

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Lumi cũng cho thấy style công sở không nhất thiết phải gắn với những bộ đồ đen - trắng cứng nhắc. Cô phối áo sơ mi màu nâu với chi tiết cổ đen cùng chân váy ngắn màu đen đồng điệu. Phần eo được nữ diễn viên xử lý gọn bằng thắt lưng giúp vóc dáng có đường cong rõ hơn, trong khi chân váy ngắn cân bằng độ nghiêm túc của sơ mi. Đây là công thức đáng tham khảo với những cô nàng thích phong cách “chị đẹp” nhưng sợ khiến mình trông già. Những gam nâu, beige, xám hay kem cũng dễ tạo cảm giác sang hơn mà vẫn nhẹ nhàng. Nếu văn phòng yêu cầu kín đáo hơn, chỉ cần đổi chân váy ngắn thành midi hoặc quần âu là đủ.

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Một trong những outfit mang đúng tinh thần công sở nhất của Lumi lại chỉ xoay quanh áo đen và chân váy sáng màu cạp cao. Không cần màu sắc cầu kỳ, phần cạp cao cùng hàng cúc nổi bật ở chân váy đã tạo điểm nhấn vào vòng eo, đồng thời giúp tỷ lệ cơ thể trông cân đối hơn. Thiết kế áo không tay phía trên gọn gàng càng khiến tổng thể trở nên sắc nét. Đây có lẽ cũng là bài học dễ ứng dụng nhất từ tủ đồ Lumi. Áo gọn phối cùng chân váy cạp cao, quần ống suông hoặc quần âu có đường ly rõ ràng đều có thể giúp một set đen - trắng quen thuộc trông “có gu” hơn. Với những ngày họp hành hay gặp khách hàng, công thức này vừa an toàn vừa khó lỗi mốt.

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