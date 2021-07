Dùng AHA và BHA như thế nào là đúng nhất: Đây là 2 chỉ dẫn đáng nhớ từ chuyên gia da liễu

Tẩy da chết hóa học có tác dụng nới lỏng các liên kết giữ các tế bào da với nhau, hỗ trợ quá trình loại bỏ các tế bào đã chết. Quy trình này không chỉ khuyến khích việc tiếp tục sản sinh các tế bào da mới, khỏe mạnh hơn, còn giúp làn da sáng mịn hơn. Vậy nên thay vì tẩy da chết vật lý chà xát lên bề mặt da thì tất cả các bác sĩ da liễu đều khuyên bạn nên thực hiện tẩy da chết hóa học 2 lần/tuần.

Những làn da lấm tấm mụn ẩn, đen sạm, thâm mụn... rất nên tẩy da chết hóa học. Và hai thành phần chính cho bước tẩy da chết hóa học đã quen thuộc với các bạn chính là axit alpha hydroxy axit (AHA) và axit beta-hydroxy (BHA).

Cả AHA và BHA đều có tác dụng tẩy tế bào chết, làm mịn kết cấu thô ráp, và cải thiện nếp nhăn, nếp nhăn và màu da không đều. Tuy nhiên, tẩy da chết hóa học không phải là một loại phù hợp với mọi tình huống và mọi làn da. Và đây là lới khuyên cụ thể nhất từ bác sĩ da liễu được chứng nhận bởi hội đồng quản trị Angelo Landriscina, MD, FAAD để bạn có thể bạn có thể phân biệt sự khác nhau và tìm được đúng sản phẩm hợp với làn da của mình.



AHA



AHA hòa tan trong nước hoạt động chủ yếu ở bề mặt của da. Theo chuyên gia, những chất tẩy tế bào chết này được tạo thành từ các phân tử có nhóm hydroxyl, chúng cũng có tính axit trong độ pH. Ông giải thích: "Chúng giúp tẩy tế bào chết trên da bằng cách phá vỡ sự kết dính giữa các tế bào da và tính chất axit của chúng cũng có thể giúp kích hoạt một số enzym trong da hoạt động tốt hơn ở độ pH thấp hơn".

Các loại AHA phổ biến bao gồm axit glycolic, axit lactic, axit malic và nhẹ nhàng nhất trong nhóm, axit mandelic. Các thành phần này có thể được sử dụng riêng lẻ hoặc trộn với nhau để tẩy da chết cao cấp hơn. Chuyên gia cho biết: "AHA là một cách hiệu quả để giải quyết tình trạng rối loạn sắc tố và các dấu hiệu của da lão hóa. Chúng cũng đã được chứng minh là cải thiện kết cấu da, ức chế việc sản xuất melanin và thậm chí tăng cường sản xuất collagen và axit hyaluronic (HA). AHA cũng có đặc tính dưỡng ẩm và do đó thường được khuyên dùng cho các loại da thường đến da khô".

Kết luận: Hãy dùng AHA nếu bạn đang muốn làm mờ nếp nhăn hoặc điều trị các vấn đề về sắc tố da. Nếu bạn có làn da khô, bạn cũng có thể nhận được sự hydrat hóa rất cần thiết từ loại axit này.



BHA

BHA thường được khuyên dùng cho da dầu, da hỗn hợp và dễ nổi mụn nhờ khả năng làm sạch dầu thừa, bụi bẩn và cặn bã từ lỗ chân lông có thể gây ra mụn. Nó có hiệu quả đối với tất cả các loại mụn, từ bùng phát hoạt động cho đến mụn thịt, những mụn nhỏ, cứng màu trắng có thể được tìm thấy ở các khu vực như xung quanh mắt.

Chuyên gia chia sẻ: "BHA, trong đó axit salicylic là phổ biến nhất, đã được sử dụng trong điều trị mụn trứng cá. Bản chất ưa béo của axit salicylic cho phép nó xâm nhập vào lỗ chân lông, nơi nó có thể phá vỡ các chất tắc nghẽn lỗ chân lông có vai trò gây ra mụn trứng cá. Nó cũng được sử dụng như một phương pháp điều trị viêm da tiết bã và dày sừng pilaris".

BHA tan trong dầu và hòa tan trong lipid tốt hơn nhiều so với trong nước. Đây là lý do tại sao BHA có thể thấm sâu hơn vào da và thường được khuyên dùng để trị mụn từ sâu bên trong lỗ chân lông.

* Kết luận: BHA, trong đó axit salicylic được nghiên cứu và tin tưởng nhất. BHA tan trong dầu và có thể thấm sâu vào lỗ chân lông để loại bỏ các mảnh vụn gây mụn trong nháy mắt rất hợp với làn da dầu, da hỗn hợp, da dễ bị mụn trứng cá.



Nguồn: whowhatwear