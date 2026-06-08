Nhắc đến những "chị đại" đình đám của làng giải trí Thái Lan, Bee Namthip chắc chắn là cái tên không thể bỏ qua. Không chỉ là nữ diễn viên quen mặt với khán giả Việt qua loạt bộ phim nổi tiếng, cô còn từng gây sốt khi đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại The Face Thailand với hình tượng sắc sảo, cá tính và đầy quyền lực.

Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, Bee Namthip vẫn luôn khiến công chúng trầm trồ mỗi lần xuất hiện nhờ phong độ nhan sắc khó tin. Ở tuổi 43, mỹ nhân 8X vẫn giữ được vóc dáng săn chắc, thần thái cuốn hút cùng vẻ ngoài trẻ trung chẳng hề thua kém đàn em. Không ít người còn nhận xét "chị đại" của The Face Thailand dường như bị thời gian bỏ quên khi ngày càng nhuận sắc và quyến rũ hơn.

Visual trẻ trung gây sốt trong sự kiện mới đây của Bee Namthip.

Bên cạnh visual thăng hạng, phong cách thời trang cũng là một trong những yếu tố giúp Bee Namthip luôn giữ được hình ảnh hiện đại, trẻ trung. Không đóng khung bản thân trong những outfit an toàn, cô biến hóa linh hoạt từ nữ tính, sang trọng đến gợi cảm, phóng khoáng. Nhìn loạt outfit đời thường của nữ diễn viên, khó ai nghĩ đây là phong cách của một mỹ nhân đã bước sang tuổi U45.

"Chị đại" showbiz Thái đã kịp theo trend diện set váy lụa phối ren hot hit mùa xuân hè năm nay trong chuyến du lịch biển mới nhất. Thiết kế lụa sang trọng kết hợp phần ren táo bạo mang lại vẻ mềm mại, bay bổng nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ. Cách nữ diễn viên kết hợp cùng sneaker trắng cũng giúp tổng thể bớt "bánh bèo", trở nên trẻ trung và gần gũi hơn.

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Ở tuổi U45, Bee Namthip vẫn tự tin diện những thiết kế táo bạo như váy cut-out sắc đỏ rực rỡ nổi bật giữa khung cảnh lộng lẫy của Santorini. Thiết kế ôm dáng giúp tôn đường cong cơ thể, trong khi chi tiết hoa 3D tạo thêm vẻ nữ tính và quyến rũ. Với thần thái sắc lạnh cùng vóc dáng chuẩn chỉnh, nữ diễn viên dễ dàng cân đẹp những item tưởng chừng khá kén người mặc.

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Ở những chuyến du lịch biển, Bee Namthip không ngại thử sức với các thiết kế tôn dáng. Bộ bikini họa tiết phối cùng cardigan hồng giúp cô khoe trọn vóc dáng thon gọn cùng đôi chân dài đáng ngưỡng mộ. Thay vì theo đuổi vẻ gợi cảm quá đà, nữ diễn viên cân bằng bằng những item màu sắc tươi sáng, mang đến tổng thể vừa trẻ trung, ngọt ngào nhưng vẫn đầy cuốn hút.

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Set đồ tông beige lại cho thấy một hình ảnh hoàn toàn khác của Bee Namthip: thanh lịch, trưởng thành và sang trọng. Cô lựa chọn áo sát nách dáng peplum kết hợp cùng chân váy xếp ly đồng điệu, tạo cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn tôn được đường nét vóc dáng. Những gam màu trung tính như kem, trắng cũng là "vũ khí" giúp diện mạo của nữ diễn viên thêm phần trang nhã và hack tuổi hiệu quả.

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Không chỉ hợp với phong cách nữ tính, Bee Namthip còn rất biết cách chinh phục những outfit có phần táo bạo. Set váy ôm sát từ local brand Việt LSOUL giúp nữ diễn viên khoe lợi thế hình thể, đặc biệt là đôi chân thon dài. Công thức phối đồ tối giản nhưng nhấn mạnh vào phom dáng giúp tổng thể trông hiện đại, thời thượng chẳng kém các fashionista trẻ tuổi.

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