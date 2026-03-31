"Chị đại" Chương Tử Di: U50 vẫn mặc đẹp đỉnh cao, gái trẻ học theo ầm ầm

Chương Tử Di (sinh năm 1979) là một trong những gương mặt điện ảnh tiêu biểu của làng giải trí Hoa ngữ. Cô gắn liền với hình ảnh "chị đại" quyền lực của Cbiz, sắc sảo và đầy sức hút. Qua nhiều năm, nhan sắc cùng khí chất sang trọng của cô vẫn giữ vững phong độ, khó bị lu mờ. Bên cạnh đó, gu thời trang tinh giản nhưng có chọn lọc cũng là yếu tố quan trọng tạo nên dấu ấn riêng. Ở tuổi ngũ tuần, phong cách của Chương Tử Di không những không lỗi thời mà còn ngày càng ổn định, dễ ứng dụng và được xem là "sách mẫu" cho nhiều chị em tham khảo.

Chương Tử Di xuất hiện với phong cách tối giản nhưng đầy tinh tế khi diện bộ vest gồm áo blazer dáng lửng kết hợp cùng quần ống rộng. Bên trong, cô khéo léo layer áo hai dây ren, tạo điểm nhấn gợi cảm mà vẫn giữ được nét thanh lịch. Tổng thể trang phục không quá cầu kỳ nhưng vẫn toát lên sự sang trọng, hiện đại

Gợi ý mua sắm: Set blazer

Ở tuổi ngũ tuần, Chương Tử Di vẫn ghi điểm với phong cách tối giản mà sang trọng khi diện áo thun kết hợp cùng quần kẻ. Cô ưu tiên những thiết kế dáng ôm vừa phải thay vì dáng rộng thùng thình, giúp tôn lên đường nét mềm mại và vẻ thanh thoát của vóc dáng

Đầm dài màu đen luôn là món đồ nên có trong tủ đồ của phụ nữ U50. Chương Tử Di lựa chọn thiết kế cổ V khoét sâu vừa đủ, tạo điểm nhấn gợi cảm nhưng vẫn giữ được nét tinh tế, thanh lịch. Việc kết hợp thêm trang sức và phụ kiện phù hợp giúp tổng thể outfit trở nên nổi bật và cuốn hút hơn

Gợi ý mua sắm: Đầm cổ V

Chương Tử Di ghi điểm với vẻ ngoài trang nhã khi diện áo thun ôm màu đen phối cùng chân váy trắng dài. Sự kết hợp tối giản nhưng tinh tế này giúp tôn lên khí chất thanh lịch, đồng thời làm nổi bật vóc dáng một cách nhẹ nhàng và cuốn hút

Vẫn là cách mix cùng chân váy dài, trong 1 outfit mùa lạnh, Chương Tử Di lựa chọn kết hợp với áo len để giữ ấm mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ. Công thức này không chỉ dễ áp dụng mà còn mang lại vẻ ngoài thanh lịch, nhẹ nhàng, rất đáng để chị em tham khảo và bổ sung vào tủ đồ

Đầm liền thân là lựa chọn vừa dễ mặc vừa đẹp. Chương Tử Di ưu tiên những thiết kế dáng dài, cổ V thanh lịch, chỉ cần diện lên là đã có ngay outfit sành điệu, thời thượng mà không cần phối quá cầu kỳ

Gợi ý mua sắm: Đầm cổ V

Ở tuổi ngũ tuần, càng ăn mặc đơn giản lại càng dễ đẹp. Như Chương Tử Di chỉ cần sơ mi trắng phối cùng chân váy đen dài là đã đủ thanh lịch, nhã nhặn mà vẫn rất có khí chất



