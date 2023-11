Bệnh tiểu đường tuýp 1 là loại bệnh tiểu đường phổ biến nhất ở trẻ em. Nguyên nhân không phải do những gì con bạn ăn hoặc các quyết định về lối sống khác và trẻ em không kiểm soát được liệu chúng có phát triển tình trạng này hay không. Mặc dù bệnh tiểu đường tuýp 1 không phải do chế độ ăn uống gây ra, nhưng một số loại thực phẩm nhất định lại ảnh hưởng đến lượng đường trong máu theo những cách khác nhau. Do đó điều quan trọng là phải chú ý đến những gì trẻ ăn.

Để duy trì lượng đường trong máu khỏe mạnh, điều quan trọng đối với trẻ mắc bệnh tiểu đường là phải nhận thức được các loại thực phẩm và đồ uống có chứa carbohydrate.

Thực phẩm ảnh hưởng đến lượng đường trong máu như thế nào?

Thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến lượng đường trong máu vì chúng chứa carbohydrate bao gồm: trái cây; Các loại ngũ cốc như bánh mì, gạo và mì ống; Một số sản phẩm từ sữa như sữa hoặc sữa chua; Các loại rau củ có tinh bột như khoai tây và ngô; Thực phẩm có đường như kẹo hoặc món tráng miệng.

Khi cho trẻ ăn những thực phẩm này, hệ thống tiêu hóa sẽ phân hủy chúng thành đường đi vào máu. Insulin sẽ giúp đưa đường vào các tế bào, để tế bào sử dụng năng lượng từ đường, đồng thời Insulin còn giúp giảm đường huyết khi mức đường huyết cao.

Các protein lành mạnh như thịt nạc, trứng và chất béo như bơ và dầu ô liu chỉ ảnh hưởng tối thiểu đến lượng đường trong máu. Tuy nhiên, những thực phẩm này có thể làm chậm quá trình tiêu hóa và có tác động gián tiếp. Điều đó có nghĩa là cơ thể con bạn hấp thụ đường chậm hơn, điều này có thể thay đổi thời gian và liều lượng tiêm Insulin.

Chế độ ăn uống tốt nhất cho trẻ mắc bệnh tiểu đường tuýp 1 là gì?

Chú ý đến thực phẩm không đường và không béo

Nhiều người lầm tưởng rằng thực phẩm không đường không chứa carbohydrate. Tuy nhiên, những thực phẩm này thường vẫn chứa nhiều carbohydrate, ngay cả khi chúng không phải là đường. Chúng cũng có thể chứa rượu đường, chất này vẫn làm tăng lượng đường trong máu.

Thực phẩm không có chất béo cũng có thể có nhiều carbohydrate hơn. Để bù đắp lượng chất béo thiếu hụt, nhiều loại thực phẩm này sử dụng lượng đường cao để tạo hương vị. Nếu bạn không chắc chắn trong thức ăn của con mình có những gì, hãy luôn kiểm tra nhãn dinh dưỡng để biết số lượng carbohydrate.

Khuyến nghị về chế độ ăn uống cho bệnh tiểu đường tuýp 1

Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ khuyến nghị chế độ ăn uống lành mạnh tương tự cho trẻ mắc bệnh tiểu đường tuýp 1 như những trẻ không mắc bệnh. Ăn đủ lượng calo để con bạn tăng trưởng và phát triển phù hợp là mục tiêu hàng đầu của dinh dưỡng đầy đủ. Mặc dù con bạn không nhất thiết phải tránh bất kỳ loại thực phẩm cụ thể nào, nhưng bạn nên ghi nhớ những lời khuyên sau:

Tránh đồ uống có đường. Thay vào đó hãy chọn nước có ga có hàm lượng carbohydrate hoặc chất thay thế đường ở mức tối thiểu. Ngoài ra, hãy thử thêm trái cây tươi và thảo mộc vào nước để tăng thêm hương vị nhưng không bổ sung thêm calo hoặc đường.

Đừng để trẻ bỏ bữa vì điều này có thể khiến trẻ ăn quá nhiều vào bữa tiếp theo.

Tăng cường chất xơ hàng ngày giúp kiểm soát lượng đường trong máu tổng thể cũng như nhiều lợi ích sức khỏe khác

Chọn carbohydrate lành mạnh trong mỗi bữa ăn và cố gắng kết hợp chúng với chất béo và protein. Ví dụ về carbohydrate lành mạnh là mì ống nguyên hạt, gạo lứt, bánh mì nguyên hạt, bột yến mạch và trái cây.

Thực phẩm lành mạnh cho trẻ mắc bệnh tiểu đường tuýp 1

Có nhiều loại thực phẩm lành mạnh mà con bạn có thể ăn để giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Đó là:

- Rau được chế biến theo nhiều cách, bao gồm hấp, làm salad

- Trái cây tươi với đậu phộng/bơ hạt khác

- Các sản phẩm từ sữa như phô mai hoặc sữa chua Hy Lạp

- Trứng

- Thịt nạc bao gồm thịt gia cầm và cá

- Đậu, các loại hạt

- Bánh quy làm từ lúa mì nguyên hạt với phô mai ít béo

- Ngũ cốc giàu chất xơ

(Biên dịch)

Theo childrens