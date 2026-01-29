Chaumet "Envol": Đôi cánh ngọc giữa bầu trời xanh

Trong thế giới trang sức cao cấp, hiếm có chủ đề nào vừa hữu hình lại vừa trừu tượng như "đôi cánh". Nó không chỉ là một phần của thế giới tự nhiên - nơi các nhà chế tác kim hoàn tìm kiếm cảm hứng bất tận - mà còn phản ánh một trạng thái tinh thần: khát vọng vươn lên, sự giải phóng khỏi trọng lực và lời khẳng định về tự do cá nhân. Năm 2026, Chaumet chọn cách tiếp cận chủ đề này với thông điệp "Cất cánh", kết nối dòng chảy lịch sử gần 250 năm với kỹ thuật tráng men Grand Feu đỉnh cao thông qua BST nữ trang "Envol".

Di sản và quyền lực

Để hiểu được chiều sâu của Envol , người ta buộc phải nhìn lại quá khứ, nơi những hạt mầm cảm hứng đầu tiên được gieo xuống. Mối liên hệ giữa Chaumet và thế giới điểu học không phải sự tình cờ, mà bắt nguồn từ những nhân vật lịch sử đã định hình nên danh tiếng Nhà chế tác.

Hoàng hậu Joséphine là một người yêu thiên nhiên say đắm. Bà đã biến lâu đài Château de Malmaison thành một thánh địa của loài chim với hơn 150 loài cư ngụ. Với Joséphine, những chú chim là hiện thân của vẻ đẹp tự nhiên và sự đa dạng sinh học - một tầm nhìn cấp tiến vào thời đại đó. Ngược lại, với Napoleon I, đôi cánh mang một hàm ý khác biệt hoàn toàn: sức mạnh và sự vĩ đại. Khi chọn đại bàng làm biểu tượng cho triều đại của mình, Hoàng đế đã biến đôi cánh trở thành ngôn ngữ của quyền lực tối thượng.

Chaumet, trong vai trò là "người thừa kế xứng đáng" của những di sản này, đã dung hòa hai thái cực đó: sự mềm mại tự nhiên của Joséphine và sự uy nghiêm của Napoleon.

'Lửa lớn' vẽ 'trời xanh'

Bộ sưu tập Envol năm 2026 chịu ảnh hưởng sâu sắc từ một cột mốc tinh xảo: đôi cánh kim cương và men xanh trong suốt mà người sáng lập Bảo tàng Whitney kiêm biểu tượng thời trang Gertrude Payne Whitney đã mua tại London vào tháng 5 năm 1910. Tạo tác lịch sử này chính là "bản lề" kết nối quá khứ huy hoàng của thời kỳ Belle Époque với ngôn ngữ thiết kế đương đại trong Envol. Nếu như hình dáng đôi cánh là xương sống của bộ sưu tập, thì màu sắc chính là linh hồn. Envol nổi bật với sắc xanh - gam màu đặc trưng của Chaumet, nay chuyển mình tinh tế từ sắc thiên thanh rạng rỡ tới khoảng xanh thẫm như màn đêm. Để đạt được hiệu ứng thị giác này, các nghệ nhân tại số 12 Place Vendôme đã phục hưng và làm mới kỹ thuật tráng men Grand Feu. Đây là một kỹ thuật đòi hỏi sự kiên nhẫn và chính xác tuyệt đối, nơi men được nung ở nhiệt độ cao để đạt được độ trong trẻo và bền vững vĩnh cửu. Trên các thiết kế của Envol, lớp men không chỉ đóng vai trò trang trí bề mặt; nó tạo chiều sâu quang học ấn tượng, phản chiếu ánh sáng lay động và cảm giác chuyển động mượt mà, tựa như đầu những chiếc lông vũ đang nhè nhẹ rung lên trong gió. Lớp men Grand Feu được những viên sapphire Madagascar và Ceylon hảo hạng làm nền - những viên đá quý này được chọn lọc kỹ lưỡng để đồng điệu với dải màu của men, tạo nét chuyển mình liền mạch giữa chất liệu nhân tạo và khoáng vật tự nhiên.



BST Envol phần nào giống như một khoảnh khắc lãng mạn nơi cánh chim dừng trên gió lớn. Đó là khoảnh khắc đôi chân rời khỏi mặt đất, đôi cánh mở rộng đón lấy luồng gió và sẵn sàng đương đầu với gió lớn của thời cuộc. Chaumet, với sự quan sát tinh tế và kỹ thuật bậc thầy, đã bắt giữ được cái "thần" của sự chuyển động đó trong những chất liệu cứng rắn nhất: vàng, kim cương và đá sapphire.

Giữa một thế giới luôn ồn ào và vội vã, BST Envol gợi nhắc về vẻ đẹp điềm tĩnh nhưng kiên định. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, sự tự do đích thực không nằm ở việc bay cao đến đâu, mà nằm ở khả năng làm chủ đôi cánh của chính mình.

