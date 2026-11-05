Những ngày qua khi cả cõi mạng đang rần rần chúc phúc cho tình yêu của vợ chồng Quân A.P, "cú twist" bất ngờ xuất hiện rằng Châu Bùi hóa ra lại là "nhân chứng lịch sử" đã chứng kiến tình yêu của hai người bạn đồng niên từ những năm tháng tuổi học trò.

Vừa qua, khi netizen vô tình đào lại được loạt ảnh cũ từ năm 2012 của cô và Lê Khanh thời cả hai còn học chung tại THCS Ngô Sĩ Liên, trong những bức ảnh kỉ niệm cả Châu Bùi và Lê Khanh đều gây ấn tượng với vẻ ngoài trong trẻo, xinh xắn chuẩn nữ sinh Hà Thành.

Hai hotgirl sinh năm 1997 - Châu Bùi và Lê Khanh được phát hiện chính là bạn thân thời đi học.

Nhận được cơn mưa lời khen từ netizen về visual thời đi học, Châu Bùi ngay lập tức có động thái hưởng ứng vô cùng hóm hỉnh. Nàng fashionista tự tay đăng tải luôn một album ảnh rực rỡ tuổi teen lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: "Không cần tìm nữa đâu, Bùi Thái Bảo Châu tuổi 17 xuất hiện rồi đây".

Trong loạt ảnh chất lượng thời 2010s, Châu Bùi khoe trọn vẻ mộc mạc với mái tóc uốn xoăn, mái thưa - chuẩn mốt hotgirl những năm ấy. Dù không trang điểm, các đường nét của cô đã vô cùng sắc sảo: nụ cười đồng điếu duyên dáng, đôi mắt tinh anh và làn da rạng rỡ. Sự hồn nhiên cùng thần thái cuốn hút bẩm sinh của Châu Bùi khiến người hâm mộ không khỏi thích thú.

Loạt ảnh tuổi 17 được Châu Bùi chủ động "xả kho" đốn tim netizen bởi nhan sắc mộc mạc, nét nào ra nét đó.

Bình luận của netizen:

- Châu Bùi thời thiếu nữ đẹp nha baby.

- Ngày xưa mà như thế này là xinh lắm nè, nhiều thư tình lắm luôn.

- Nét mặt cinema quá chị ơi.

- Nhan sắc này chắc chắn nằm trong hotgirl trường.

- Xinh thiệt, xinh từ bé luôn á.

- Binz thắng đời thật sự!

Visual tự nhiên đi trước xu hướng thẩm mỹ

Việc vui vẻ khoe ảnh quá khứ cũng vô tình giúp Châu Bùi chứng minh những đường nét bẩm sinh trên gương mặt mình vốn dĩ đã là "hàng thật giá thật". Trước đây, cô từng khiến fan bật cười khi khoe ảnh tốt nghiệp tiểu học ôm bằng khen, đeo kính cận ngố tàu kèm chú thích dễ thương: "Cam kết ko độn tai vểnh. Cam kết không mở hốc mắt".

Trùng hợp sở hữu các đặc điểm bẩm sinh tương ứng với các trào lưu làm đẹp cực hot những năm gần đây. Châu Bùi từng bị nghi ngờ làm tai vểnh theo xu hướng "tai yêu tinh" bắt nguồn từ giới trẻ Trung Quốc năm 2021. Tương tự, dáng mắt mèo xếch nhẹ với nhãn cầu to đầy kiêu kỳ của cô cũng là thành quả mà nhiều người phải dùng đến kỹ thuật "mở góc mắt ngoài" mới có được.

Qua loạt ảnh thanh xuân chụp cùng cô bạn cũ Lê Khanh hay những khoảnh khắc nhí nhảnh tuổi 17, Châu Bùi cho thấy visual mang đậm nét thời thượng vốn đã chảy trong máu ngay từ những ngày đầu.

Ảnh cũ đập tan nghi vấn "dao kéo" tai vểnh và mở góc mắt của Châu Bùi.

Cô nữ sinh 1m58 thành fashion icon của Việt Nam

Nhìn lại chặng đường của Bùi Thái Bảo Châu (sinh năm 1997), có thể thấy hotgirl Hà Nội đã đi một bước tiến rất dài. Dù gia đình từng định hướng theo học Đại học Thương mại, Châu Bùi vào năm 2015 đã quyết định bảo lưu một năm để theo đuổi đam mê thời trang dẫu vấp phải sự phản đối từ người thân.

Bắt đầu sự nghiệp với vai trò mẫu ảnh lookbook, Châu Bùi từng có giai đoạn tự ti về chiều cao khiêm tốn 1m58 của mình. Và rồi, gu thẩm mỹ độc bản đã giúp ngôi sao sinh năm 1997 bứt phá khỏi cái mác hotgirl mạng. Cột mốc tại Seoul Fashion Week 2016 chính thức đưa cái tên Châu Bùi lọt vào mắt xanh của các tạp chí danh giá quốc tế như Vogue, Elle, Harper’s Bazaar, W, Highsnobiety, BoF...

Khởi đầu với vai trò mẫu ảnh lookbook, Châu Bùi đã sớm bứt phá khỏi hình tượng hotgirl để bước sang con đường là 1 fashionita bằng gu thời trang cá tính, thần thái sắc lạnh đầy khác biệt.

Đến năm 2017, việc giành giải "Top Fashion Influencer" tại Influence Asia giúp cô góp phần định hình vững chắc khái niệm fashionista tại Việt Nam. Xuyên suốt từ 2018 đến 2023, Châu Bùi liên tiếp xác lập các thành tích quốc tế ấn tượng: lọt danh sách "10 influencer thời trang cao cấp" của Forbes Pháp (2020), góp mặt trong Forbes 30 Under 30 Châu Á (2021). Đặc biệt, tại mùa Thu Đông 2023, Châu Bùi mang về 1,8 triệu USD giá trị truyền thông (MIV) tại Paris Fashion Week, dẫn đầu nhóm influencer toàn cầu theo số liệu của Launchmetrics.

Từ cô nàng 1m58, Châu Bùi bứt phá trở thành IT-Girl hàng đầu Việt Nam, oanh tạc hàng ghế đầu của các Tuần lễ Thời trang quốc tế.

Không chỉ viên mãn trong sự nghiệp, hành trình 6 năm gắn bó bên Binz cũng giúp Châu Bùi tạo nên hình mẫu couple lý tưởng của Vbiz. Qua lăng kính của nàng fashionista, công chúng lần đầu được thấy một Binz vốn luôn gắn mác "bad boy" ngông nghênh, lạnh lùng lại hóa ra vô cùng đáng yêu, ấm áp và hài hước khi yêu.

Sự đồng điệu của cả hai không chỉ dừng lại ở những khoảnh khắc đời thường mà còn thăng hoa trong tư duy sáng tạo. Điển hình là những màn hóa trang Halloween được đầu tư công phu, độc dị của cặp đôi hằng năm luôn tạo nên cơn sốt viral, trở thành "đặc sản" mang đậm dấu ấn cá nhân được khán giả ngóng chờ mỗi dịp cuối tháng 10.

Chuyện tình 6 năm viên mãn và những màn hóa trang Halloween "độc dị" giúp Châu Bùi - Binz trở thành couple lý tưởng của Vbiz.

Ảnh: NVCC