Trải qua hơn 10 năm dưới sự dẫn dắt sáng tạo của Creative Director Cường Đàm, CHATS by C.DAM được biết đến là thương hiệu thời trang luôn tập trung khai phóng những khía cạnh đa chiều của trí tuệ tính nữ. Các chiến dịch của CHATS by C.DAM luôn có hướng tiếp cận mới xoay quanh câu chuyện của người phụ nữ, về dáng hình của họ thông qua ngôn ngữ thời trang với sự phức hợp chi tiết trên nền tối giản của tổng thể. GĐST Cường Đàm cũng định hướng thương hiệu với những bước đi tân tiến, cùng triết lý đề cao sự tinh tế và đa ứng dụng.

BST “Symmetry" đánh dấu hành trình 10 năm sáng tạo của GĐST Cường Đàm

Là biểu hiện của sức sáng tạo mạnh mẽ và tính văn hoá nghệ thuật, CHATS by C.DAM như một bản tuyên ngôn sắc bén về trí tuệ và tính nữ của người phụ nữ đương đại. Điều này được khai thác mạnh mẽ qua BST Symmetry cùng chiến dịch The Roles nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Dự án gửi gắm khái niệm mới cho “sự cân bằng” của phụ nữ trong cuộc sống hiện đại không ngừng chuyển động, điều này thể hiện rõ nét trong từng thiết kế.

Các thiết kế mới nhất đại diện cho tính bản nguyên của thương hiệu

BST Symmetry tập trung vào sự tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ tinh tế, đan xen với những đường xếp nếp dày đặc theo dòng chảy của những đường cong cuốn hút, hay giải phóng các tà áo quen thuộc mang đến những kết cấu thị giác mới. Chi tiết cut-out, bất đối xứng - nét đặc trưng của CHATS by C.DAM - ở bộ sưu tập lần này vừa quen thuộc lại vừa độc đáo nhờ sự sáng tạo của đội ngũ thiết kế.

Trong mỗi look, sự tương phản, đối nghịch về phom dáng, màu sắc hay đường gấp xếp… tưởng chừng như ‘‘mất cân bằng’ nhưng lại rất hài hòa trên một tổng thể. Ngoài các gam màu cơ bản của thương hiệu (đen, trắng, earth tone), CHATS by C.DAM còn bổ sung thêm sắc đỏ Ross Ancora cho mùa thu đông 2024.

Sự ứng dụng đa dạng trong mọi bối cảnh cuộc sống đa trải nghiệm của người phụ nữ

Toàn bộ thiết kế của BST Symmetry bám theo hành trình chuyển động qua các chiều tự nhận thức của người phụ nữ, từ đó mở ra những khai phóng mới về “tính cân bằng” trong cuộc sống hiện đại.

“Chúng tôi đặt điểm nhìn ở vai trò đa nhiệm của người phụ nữ - những khách hàng của CHATS by C.DAM. Họ là người con, là người mẹ, là người phụ nữ của công việc,... nhưng vẫn luôn biết cách yêu bản thân bằng những tư duy ‘cân bằng’, khéo léo sắp xếp cuộc sống ở mọi khía cạnh, cho bản thân ‘những khoảng thở’ và những trải nghiệm đa chiều đậm tính nữ chủ (chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần,...); từ đó vun đắp nội tại vững chắc cho những bước tiến tiếp theo trong tương lai” - GĐST Cường Đàm chia sẻ.

Với CHATS by C.DAM, tính liên kết trong thời trang, rộng hơn là sự kết nối giữa thương hiệu và khách hàng mục tiêu là yếu tố tiên quyết trước khi xây dựng mọi chiến dịch. Chiến dịch The Roles cùng BST Symmetry như một sợi dây gắn kết khách hàng dựa trên sự cảm thông sâu sắc qua từng khía cạnh được khai thác. Bằng cách song hành với người phụ nữ hiện đại trong hành trình cấp tiến, CHATS by C.DAM sẽ luôn là sự lựa chọn để khẳng định những giá trị bản nguyên của người phụ nữ.