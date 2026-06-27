"Chảo lửa" Paris nóng 40 độ nhưng dàn khách mời vẫn thời trang chấp thời tiết, ai nhìn cũng muốn đổ mồ hôi hộ

Paris Fashion Week Men’s Spring/Summer 2027, diễn ra từ ngày 23-28/6, tiếp tục là tâm điểm của làng mốt toàn cầu khi quy tụ dàn khách mời đình đám từ châu Á đến Hollywood. Tuy nhiên, bên cạnh những bộ sưu tập mới nhất từ các nhà mốt xa xỉ, sự kiện năm nay còn gây chú ý bởi đợt nắng nóng kỷ lục đang bao trùm Paris, với nhiệt độ có thời điểm tiệm cận 40 độ C. Thời tiết khắc nghiệt khiến không ít ngôi sao rơi vào tình cảnh "đổ mồ hôi vẫn phải mặc đẹp", khi liên tục xuất hiện trong những bộ suit, áo khoác hay các set đồ layering cầu kỳ đúng tinh thần fashion week.

Cái nắng gay gắt tại Paris trở thành "thử thách" không nhỏ với dàn khách mời dự Fashion Week. (Nguồn: X)

Bright "đốn tim" người hâm mộ với bộ đồ đen toàn tập này lại mang đến cảm giác mạnh mẽ, nam tính, tôn lên bờ vai rộng, vóc dáng cao ráo cùng thần thái lạnh lùng. Tuy nhiên, outfit của nam thần Thái Lan không được "dễ thở" cho lắm khi anh phải quàng thêm 1 chiếc áo len đồng màu hờ ở cổ. Dù xuất hiện với visual cực bén nhưng nam diễn viên liên tục phải lấy khăn giấy thấm mặt vì mồ hôi chảy thành từng hột, cho thấy phần nào sự khắc nghiệt của thời tiết.

Bright lau mồ hôi liên tục khi giao lưu cùng người hâm mộ.

Choi Woo Sik cũng là cái tên được nhắc tới tại show Ami Paris. Nam diễn viên xuất hiện với áo khoác đỏ nổi bật, phối cùng sơ mi xanh nhạt, cà vạt kẻ sọc và quần âu tông nâu cổ điển. Set đồ mang đậm tinh thần preppy thanh lịch, trẻ trung nhưng không kém phần chỉn chu. Dù thời điểm này ánh nắng đã dịu bớt, nền nhiệt tại Paris vẫn ở mức khá cao, khiến chiếc áo khoác dày và lớp layer bên trong trở thành một thử thách không nhỏ với nam diễn viên.

Chiếc áo khoác đỏ dày sụ của nam diễn viên Choi Woo Sik. (Nguồn: X)

Cùng show diễn, Chu Dực Nhiên ghi điểm với tạo hình thanh lịch pha chút thư sinh. Dù khá bảnh bao nhưng bộ suit màu xám cùng sơ mi trắng và cà vạt kẻ sọc lại đầy “bí bách” giữa thời tiết nắng nóng, khiến mỹ nam xứ Trung luôn phải gắn liền với chiếc quạt cầm tay mini. Bù lại, dân tình đã được ngắm nhìn giao diện điển trai chuẩn nam thần thanh xuân của Chu Dực Nhiên.

Bộ suit phom dáng khá dày và cứng cáp chắc hẳn không hề "dễ thở" với Chu Dực Nhiên.

Dù diện mẫu áo longsleeve với chất liệu khá mỏng nhẹ nhưng nam khách mời này vẫn phải dùng tay quạt lia lịa giữa thời tiết nóng gắt của Paris. Anh phối cùng quần jeans trắng cùng giày sneaker ton sur ton, tạo nên tổng thể tối giản, hiện đại nhưng chắc chắn, không hề mát.

Còn tại show của Feng Chen Wang, nam diễn viên Trung Quốc Trương Sí thu hút sự chú ý với chiếc áo kết hợp giữa chất liệu len dệt cấu trúc và denim, phối cùng quần jeans ống rộng đồng điệu. Thiết kế mang phom dáng hầm hố, đậm tính thời trang, nhưng giữa nền nhiệt oi bức của Paris, bộ outfit nhiều lớp này cũng khiến người xem chỉ biết "toát mồ hôi hộ" nam diễn viên.

Nam diễn viên của Trung Quốc diện outfit sơ mi kết hợp với chất liệu len giữa cái nóng 40 độ của Paris. (Nguồn: X)

Nam diễn viên Lee Jun Ho tại show Berluti cũng "thách thức" thời tiết với chiếc áo jacket da màu nâu phối cùng áo thun trắng và quần tông kem tối giản. Dù cái nóng oi bức bao trùm Paris, ấy thế mà ngôi sao xứ Hàn vẫn giữ vẻ ngoài lịch lãm, phong độ, thần thái điềm tĩnh như thời tiết chẳng hề ảnh hưởng đến mình.

Ảnh: Instagram.

Nếu Chen Feng Wang hay Ami Paris vẫn còn "dễ thở" với những set đồ tailoring, thì show của Rick Owens mới thực sự là thử thách với các khách mời. Đúng tinh thần độc dị lạ đặc trưng của nhà mốt, hàng loạt ngôi sao xuất hiện trong những thiết kế đồ sộ, phom dáng ngoại cỡ, kết hợp bốt cổ cao và bảng màu đen chủ đạo. Những lớp vải dày, phom áo cứng cùng đôi boots ôm kín chân khiến người xem chỉ nhìn qua ảnh cũng đủ cảm nhận sự bí bách giữa nền nhiệt gần 40 độ C. Có lẽ đây là một trong những show diễn có dress code "nặng nhiệt" nhất Paris Fashion Week Men’s năm nay.

Những thiết kế nhìn vào có cảm giác siêu "bí bách". (Nguồn: Instagram)

Không chỉ những bộ trang phục nhiều lớp, một "hot item" khác cũng phủ sóng khắp các hàng ghế đầu Paris Fashion Week năm nay chính là... quạt cầm tay. Từ khách mời, biên tập viên thời trang cho đến các ngôi sao, ai cũng liên tục phe phẩy quạt để chống chọi với cái nóng gay gắt. Có người mang theo quạt giấy, có người dùng quạt mini cầm tay, biến món phụ kiện vốn chẳng liên quan đến thời trang trở thành vật bất ly thân tại các show diễn. Giữa nền nhiệt gần 40 độ C, chiếc quạt thậm chí còn được ví là "must-have item" của Paris Fashion Week Men’s mùa này.

Quạt là hot item tại Paris Fashion Week năm nay. (Nguồn: Instagram)

Có thể nói, Paris năm nay không chỉ là cuộc chiến giữa các nhà mốt trên sàn diễn mà còn là màn đối đầu giữa thời trang và thời tiết. Điều đó khiến dàn khách mời rơi vào tình huống "khó". Và thế là giữa cái nóng gay gắt của Paris, người ta vẫn chứng kiến hàng loạt ngôi sao xuất hiện trong những bộ cánh kín mít, khiến người xem chỉ biết xuýt xoa vì độ chịu nhiệt để giữ được vẻ ngoài cool và thời trang.