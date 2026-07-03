Kim Ji Won từ lâu đã được xem là một trong những mỹ nhân Hàn sở hữu gu thời trang ổn định và dễ học theo cả trên phim lẫn ngoài đời. Không chạy theo những xu hướng quá cầu kỳ, cô nàng trung thành với phong cách tối giản nhưng luôn toát lên vẻ thanh lịch và có khí chất riêng trong từng outfit. Dù xuất hiện ở sân bay, sự kiện hay đời thường, Kim Ji Won vẫn dễ dàng ghi điểm nhờ cách phối đồ tinh tế và nhẹ nhàng. Ngắm loạt outfit của "nữ hoàng nước mắt" Kim Ji Won, chị em chắc chắn sẽ bỏ túi được không ít công thức mặc đẹp vừa đơn giản vừa ứng dụng cao cho mọi hoàn cảnh.

Không ngoa khi nói rằng style của Kim Ji Won đẹp không điểm chê. Diện set trắng với áo ngắn tay dáng ôm kết hợp chân váy dài, nữ diễn viên sáng bừng khung hình. Không cần họa tiết cầu kỳ hay quá nhiều phụ kiện nổi bật, tổng thể vẫn toát lên vẻ thanh lịch, tinh khôi và sang trọng.

Gợi ý mua sắm tương tự: Tại đây

Kim Ji Won gợi ý một công thức mặc đẹp mà chị em nào cũng có thể áp dụng: blazer kết hợp quần jeans. Đây là bộ đôi kinh điển chưa bao giờ lỗi mốt, vừa tôn dáng, vừa hack vẻ ngoài trẻ trung, lại cực dễ phối. Chỉ mất vài phút lên đồ là đã có ngay outfit thanh lịch, thời thượng để diện đi làm hoặc dạo phố.

Gợi ý mua sắm tương tự: Blazer, Quần jeans

Kim Ji Won từng gây sốt với outfit đi ăn cưới tối giản mà sang tuyệt đối. Nữ diễn viên chọn áo sơ mi sơ vin cùng quần âu ống suông, kết hợp giày cao gót để hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch, tinh tế. Không cần váy áo lộng lẫy, Kim Ji WOn vẫn ghi điểm nhờ thần thái cuốn hút và gu ăn vận sang trọng, thời thượng.

Gợi ý mua sắm tương tự: Sơ mi, Quần

Sơ mi là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của Kim Ji Won. Trong những lần xuất hiện tại sân bay, nữ diễn viên thường ưu ái thiết kế này và kết hợp cùng quần jeans. Công thức đơn giản nhưng luôn phát huy hiệu quả, mang đến vẻ ngoài trẻ trung, thanh lịch và năng động. Chỉ cần thêm một đôi sneaker, giày bệt hoặc cao gót là đã có ngay outfit vừa thoải mái, vừa chuẩn phong cách để diện hằng ngày.

Gợi ý mua sắm tương tự: Sơ mi trắng, Quần

Diện áo len ngắn tay, Kim Ji Won chọn kết hợp cùng quần jeans xanh nhạt. Toàn những món đồ kinh điển nhưng khi được cô mix khéo léo lại tạo nên tổng thể vừa sang vừa trẻ trung. Outfit tối giản nhưng vẫn đủ tinh tế để giúp Kim Ji Won nổi bần bật ngay cả qua ống kính cam thường.

Gợi ý mua sắm tương tự: Áo ngắn tay, Quần jeans