Chân to bắp đùi thô kệch, chị em nên mặc gì mới đẹp!

So sánh là biết ngay kiểu quần nào hữu ích cho đôi chân và vòng hông to của bạn. Quần ống rộng là kiểu quần "vừa in" với vóc dáng của bạn, nó khéo che nhược điểm đôi chân, giúp bạn có được body thon gọn cân đối hơn. Diện crop top nữa thì quá xuất sắc cho combo khoe eo thon giấu chân to với các nàng có thân hình quả lê.