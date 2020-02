Chân cong nhưng khí chất có thừa, loạt idol Kpop vẫn tự tin diện quần skinny, có người còn được khen “đỉnh” nữa kìa

Trên lý thuyết thì quần skinny là item nên cất tủ vào thời điểm này nhưng thực tế thì ai thích, người nấy diện thôi. Điển hình như các idol Kpop dưới đây, không ai chê skinny lỗi thời cả. Thậm chí, họ còn là những idol vốn có cặp chân không được thẳng tắp lý tưởng nữa cơ. Phép thử "chân cong + skinny jeans" thoạt nghe có hơi phi lí và nhiều người còn mường tượng ra sự khập khiễng, kém xinh đâu đây, nhưng đổi lại nhờ nhan sắc, khí chất xuất sắc miễn chê và gu phối đồ, tạo dáng khéo léo nên dù có thử sức với kiểu quần lỗi mốt cỡ nào thì những idol này vẫn cứ "đẹp banh" và làm fan mê mệt.







Yoona

Dù là trước hay sau quá trình cải thiện chân vòng kiềng thì Yoona cũng không rời xa quần skinny jeans. Thế nên, nhiều fan tin chắc Yoona thích item nào là sẽ diện thôi, không ngại khuyết điểm phơi bày hay đặt nặng yếu tố hợp mốt. Dĩ nhiên, nhiều trường hợp quần skinny vẫn khiến nữ idol lộ đôi chân cong đấy thôi nhưng sẽ có những lúc Yoona vẫn xinh xẻo ra phết, chuẩn chỉnh khó mà chê khi diện kiểu quần này. Một trong những chiêu phối đồ được nữ thần sắc đẹp sủng ái là mix blazer + skinny giúp nâng tầm vẻ ngoài thanh lịch, thậm chí diện những đôi boots cao quá gối cũng có công dụng che bớt độ cong đôi chân, khiến tổng thể trở nên cool ngầu, cá tính, và còn ai bận tâm đến chân vòng kiềng nữa đâu nào!

Rosé

Nếu nhìn lại style thời trang sân bay của Rosé, ắt bạn sẽ nhận ra "Hoa hồng" ưa diện quần skinny chẳng kém quần ống rộng hay ống loe chút nào. Giả dụ bạn muốn diện quần skinny mà sợ quê thì cứ tin là phía trước bạn có Rosé và nhiều idol khác chưa từ bỏ kiểu quần này đâu nên cứ mạnh dạn mà xúng xính nhé. Kể cả khi skinny jeans có làm Rosé lộ xíu xiu khuyết điểm chân cong thì cũng không thành vấn đề. Bởi lẽ, nhờ dáng người cân đối, mảnh mai cùng gương mặt thần thái quá đỗi, nên chẳng có item nào có thể làm khó nữ idol Black Pink.

Yeri

Chân cong không phải điều gì to tát, chỉ cần tự tin lên đồ thoải mái như Yeri và tạo dáng cho đẹp vào thì dù có diện skinny, bạn cũng không lo bị mất điểm phong cách. Không chỉ diện item này ở sân bay, em út Red Velvet còn diện trong street style đời thường. Chịu khó để ý kĩ hơn thì càng ngày, fan càng thấy gu ăn diện của nữ idol lên hương, mix item nào, khéo item đó. Chưa tin lắm thì nhìn cách cô nàng diện skinny và đi ankle boots da cá tính mà xem, rõ ràng "ok lah" hơn nhiều so với một Yeri diện đầm hoa xuề xoà như bà thím chứ còn gì nữa!

Ryujin

Ryujin cũng là idol nằm trong danh sách những mỹ nhân chân cong của showbiz Hàn. Cô nàng tất nhiên khó tránh khỏi quy luật diện skinny thì khuyết điểm đôi chân khó mà giấu diếm. Nhưng chắc chắn phải có lý do thì thành viên ITZY mới tự tin diện chúng không ít lần như vậy.

Một trong số đó hẳn là chuyện Ryujin luôn mix đồ ổn để nhìn chung, chân cong chỉ là yếu tố phụ, diện mạo cá tính, trẻ trung mới là điểm nhấn chính. Bên cạnh đó, cô nàng còn khéo léo tạo dáng bắt chéo chân, đứng góc nghiêng để giấu dáng tài tình; hoặc mix thêm trench coat để che tiệt đi điểm kém xinh.

Krystal

Đôi chân Krystal cũng bị cho là tương đối cong nhưng dĩ nhiên đó không phải là điều gì cản trở cô nàng tìm đến những chiếc quần skinny jeans cả. Thuở còn "mình dây", em gái Jessica thường gây ấn tượng với body mảnh mai, diện quần skinny liền khoe được chân thon không phải ai cũng có. Thế mới nói, chân chỉ hơi cong nhưng thon là Krystal vẫn "lách luật" được và toả sáng trong phong cách đấy thôi.